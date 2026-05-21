Institutioneller Ansturm entfacht HYPE: Hyperliquid-Token steigt um über 50 Prozent

Das Wichtigste in Kürze

Der native Token HYPE verzeichnete innerhalb von 7 Tagen ein Kursplus von über 50 Prozent auf 58 US-Dollar.

Vermögensverwalter wie Grayscale akkumulieren vor potenziellen ETF-Zulassungen erhebliche Bestände, während US-Spot-ETFs beschleunigte Zuflüsse verbuchen.

Innovative derivative Produkte, wie synthetische Kontrakte auf die SpaceX-Bewertung, treiben das Handelsvolumen auf Rekordhöhen.

Kursexplosion beim DEX-Marktführer Hyperliquid

Der jüngste Aufwärtswind katapultierte den Token der dezentralen Handelsplattform um mehr als 20 Prozent innerhalb von 24 Stunden nach oben, womit sich der Preis deutlich von dem Tiefststand der Vorwoche bei circa 38,10 US-Dollar absetzte.

Allerdings ist dieser steile Anstieg kein Zufall, sondern das Resultat einer koordinierten Dynamik aus dem institutionellen Sektor.

On-Chain-Analysen des bekannten Analysehauses Lookonchain offenbaren, dass 2 mit dem Krypto-Schwergewicht Grayscale assoziierte Wallets in den vergangenen 7 Tagen rund 510.387 HYPE-Token erworben haben.

Diese Transaktionen im Gegenwert von ungefähr 24,95 Millionen US-Dollar wurden kurz nach dem Kauf direkt in das Staking-Netzwerk eingebracht, um Renditen zu erzielen.

Dieser strategische Schritt folgt auf die im Januar eingereichte Registrierung für einen Spot-ETF bei der US-Börsenaufsicht.

Es liegt nahe, dass sich der Vermögensverwalter bereits frühzeitig nennenswerte Bestände sichert, um für einen eventuellen Handelsstart voll einsatzbereit zu sein. Parallel dazu untermauern offizielle Daten von SoSoValue den Trend einer breiteren Akzeptanz im Markt.

Allein am 20. Mai verzeichneten die US-amerikanischen Spot-ETFs für das Netzwerk Nettozuflüsse von 25,46 Millionen US-Dollar, wodurch sich die kumulierten Zuflüsse zügig auf insgesamt 47,80 Millionen US-Dollar summierten.

Dies beweist das rapide wachsende Vertrauen von Akteuren, die bisher ausschließlich im traditionellen Finanzsektor aktiv waren. Lies hier: Beste Krypto-Presales in 2026

Innovative Finanzprodukte und strategische Neuausrichtungen treiben das Handelsvolumen

Die Aufwärtsbewegung erhielt zusätzlichen Antrieb durch die Einführung neuer börsengehandelter Produkte anderer Marktteilnehmer.

Die Initiierung des Hyperliquid-ETF von Bitwise sowie eines entsprechenden Fonds von 21Shares untermauerte die positive Marktstimmung nachhaltig. Bitwise beschrieb HYPE in öffentlichen Statements als massiv unterbewerteten Vermögenswert im gesamten Kryptosektor.

Die Analysten des Hauses betrachten die Plattform nicht länger nur als reines Werkzeug für den Handel mit unbefristeten Terminkontrakten, sondern vielmehr als die umfassende finanzielle Super-App, die zunehmend Brücken zu realen Vermögenswerten und klassischen Aktienmärkten schlägt.

Der bemerkenswerte Aspekt der Strategie von Bitwise ist zudem der Plan, die anfallenden Verwaltungsgebühren des ETF direkt für den Kauf und das langfristige Halten von HYPE zu verwenden.

Über diese traditionellen Strukturen hinaus sorgt die technologische Weiterentwicklung auf der Plattform selbst für Aufsehen.

Unter dem herrschenden Standard HIP-3 launchte die Plattform Trade.xyz das synthetische Derivat, das die implizite Bewertung des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX abbildet.

Dieses innovative Produkt zog sofort erhebliche Aufmerksamkeit an und sorgte für rege Handelsaktivität.

Es trug maßgeblich dazu bei, dass das Handelsvolumen für On-Chain-Derivate sowie das offene Interesse an tokenisierten realen Vermögenswerten auf historische Rekordwerte kletterten und die Liquidität des gesamten Ökosystems auf ein stabiles Fundament hoben.

Fazit und Einordnung zu HYPE und dem Kursanstieg

Die massive Akkumulation durch Grayscale und die zeitgleiche Etablierung spezialisierter ETFs markieren den fundamentalen Wendepunkt für das gesamte dezentrale Finanzwesen.

Es verdeutlicht, dass die Grenze zwischen On-Chain-Handel und etablierten Finanzmärkten unaufhaltsam verschwindet.

Für die Krypto-Branche bedeutet diese Entwicklung die erhebliche Professionalisierung, da institutionelles Kapital direkt in die Liquiditätspools dezentraler Anwendungen fließt.

Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die Plattform die Vorreiterrolle bei die Integration realer Vermögenswerte einnehmen und die Art und Weise, wie globale Märkte interagieren, nachhaltig verändern.

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