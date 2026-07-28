XRPL erreicht 3 Mrd. $ bei Real-World Assets durch Ripple

Das Wichtigste in Kürze

Drei Entwicklungen führten im April 2026 zu dem Anstieg von 59 %; das Permissioned Domains-Amendment wurde am 02.04.2026 auf Ripple aktiviert, nachdem es die erforderliche 80-Prozent-Schwelle der Validatoren für XRPL-Protokolländerungen erreicht hatte.

Es ermöglicht Emittenten, KYC-geschützte Token-Umgebungen direkt auf dem öffentlichen Mainnet zu erstellen, wodurch ein legitimes institutionelles Argument für den Einsatz privater Chains entfällt.

Das XRP Ledger hat am 3. Mai 2026 die Marke von 3 Milliarden US-Dollar an tokenisierten Real-World Assets (RWA) überschritten, was einem Anstieg von 59 % innerhalb von 30 Tagen entspricht. Zum Vergleich: Anfang April lag das Ripple-Ledger noch bei unter 1,9 Milliarden US-Dollar, getrieben durch eine kleine Gruppe namhafter institutioneller Akteure.

Dies umfasst das staatlich unterstützte Immobilien-Tokenisierungsprogramm des Dubai Land Department, die von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) regulierte Börse Archax mit einer zugesagten Emissionspipeline von 1 Milliarde US-Dollar sowie eine schnell expandierende Basis an tokenisierten US-Staatsanleihen. Dies belegen On-Chain-Daten, die von Issuance-Tracking-Diensten bestätigt wurden.

Dabei handelt es sich nicht lediglich um eine Schlagzeile, die von der allgemeinen Marktdynamik profitiert. Es spiegelt eine strukturelle Konvergenz wider: Protokoll-Upgrades, die die letzten technischen Argumente für Private-Chain-Lösungen entkräfteten, wurden genau zu dem Zeitpunkt eingeführt, als institutionelle Pipelines von der rechtlichen Prüfung in die Live-Emission übergingen. Dies konzentrierte einen überproportionalen Anteil des cross-chain Real-World Asset-Booms auf ein einziges, auf Compliance ausgerichtetes öffentliches Ledger.

RWA-Tokenisierung auf dem XRPL: Was befindet sich tatsächlich auf dem Ripple Ledger?

Die Zusammensetzung der tokenisierten Vermögensbasis des XRPL hat sich über sechs Monate hinweg materiell verschoben. Das Dubai Land Department (DLD), das alle Immobilientransaktionen im Emirat überwacht, wählte das XRPL als Settlement-Layer für AED-denominierte Immobilien-Token – nicht Ethereum, keine Konsortial-Chain und kein privates, zugangsbeschränktes Ledger.

Diese Entscheidung spiegelt laut Berichten von TokenForge HQ eine bewusste Bewertung der Compliance-Architektur und der Finalität der Abrechnungen des Ledgers wider, statt einer spekulativen Wette auf die Infrastruktur.

Archax, die erste von der FCA regulierte digitale Wertpapierbörse Großbritanniens, hat im vergangenen Jahr kontinuierlich institutionelle Vermögenswerte auf das XRPL migriert. Die für Mitte 2026 geplante Pipeline von 1 Milliarde US-Dollar an tokenisierten Wertpapieren repräsentiert fest zugesagte institutionelle Geldflüsse über mehrere Anlageklassen hinweg, einschließlich Fonds und Aktien.

Wenn ein unter FCA-Aufsicht operierendes Unternehmen ein öffentliches Ledger für die Emission von Wertpapieren auswählt, ist die regulatorische Prüfung bereits abgeschlossen – die Präsenz von Archax auf dem XRPL fungiert somit ebenso als regulatorisches Signal wie als Marktsignal.

Tokenisierte US-Staatsanleihen stellen das am schnellsten wachsende Segment dar. Daten von Evernorth zeigen, dass diese Kategorie von etwa 50 Millionen US-Dollar Anfang 2025 auf eine wesentlich größere Position im ersten Quartal 2026 angewachsen ist, wobei die Beschleunigung kurz nach der Aktivierung des Permissioned Domains-Amendments einsetzte.

ENTDECKEN SIE: Krypto-Wallet-Vergleich

$XRP continues pushing to breach the yearly downtrend, but no confirmation yet pic.twitter.com/ZO6xC6mdv7 — Rand Group (@randgroup) July 27, 2026

Protokoll-Upgrades: Das technische Argument für das Mainnet gegenüber privaten Chains

Drei Entwicklungen führten im April 2026 zu dem Anstieg von 59 %. Das Permissioned Domains-Amendment wurde am 2. April 2026 auf Ripple aktiviert, nachdem es die erforderliche 80-Prozent-Schwelle der Validatoren für XRPL-Protokolländerungen erreicht hatte.

Es ermöglicht Emittenten, KYC-geschützte Token-Umgebungen direkt auf dem öffentlichen Mainnet zu erstellen, wodurch ein legitimes institutionelles Argument für den Einsatz privater Chains entfällt.

Die Permissioned DEX (XLS-81), aktiviert im Februar 2026, erlaubt es regulierten Institutionen, geschlossene Sekundärmärkte für tokenisierte Wertpapiere innerhalb der nativen dezentralen Börse des XRPL zu betreiben, die auf verifizierte Teilnehmer beschränkt sind.

Ein konkretes Beispiel für diese Compliance-Infrastruktur in der Praxis verdeutlicht, wie das Protokoll regulierte Ströme verarbeitet, ohne sie vom Mainnet wegzuleiten.

Beiden Funktionen liegen die strukturellen Vorteile des XRPL gegenüber Ethereum für institutionelle Emittenten zugrunde: Trust Lines, die Token-Transfers auf Protokollebene steuern, ohne dass eine individuelle Wartung von Smart Contracts erforderlich ist.

Hinzu kommen Transaktionsgebühren im Bruchteil eines Cents, eine Finalität von 3 bis 5 Sekunden ohne das Risiko einer probabilistischen Abrechnung sowie die native ISO 20022-Ausrichtung, die Reibungsverluste bei der Integration in die globale Korrespondenzbanken-Infrastruktur reduziert.

(QUELLE: DefiLlama)

Marktanteil und die Infrastrukturlücke

Die 3 Milliarden US-Dollar des XRPL entsprechen etwa 10 % des gesamten Cross-Chain-RWA-Marktes, der laut CoinGecko-Daten zu Ripple im April 2026 die 30-Milliarden-Dollar-Marke überschritt.

Die analytische Frage lautet nicht mehr, ob das Ledger regulierte institutionelle Vermögenswerte hosten kann, sondern ob die Infrastrukturschicht, die Emissions-Tools, die KYC-zu-Trust-Line-Onboarding-Prozesse, konforme Sekundärmarkt-Schnittstellen und das Portfolio-Reporting in der Qualität aufgebaut werden können, die der institutionelle Markt verlangt.

Es ist davon auszugehen, dass das bis Mai 2026 dokumentierte Emissionswachstum als Benchmark für Unternehmen dienen wird, die bewerten, ob sie RWA-Tokenisierungsprogramme auf öffentlicher oder privater Infrastruktur implementieren. Die Protokoll-Grundlagen sind vorhanden. Das Zeitfenster für den Aufbau der Anwendungsschicht ist nun geöffnet.

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