Ist 2026 das Jahr der Layer-2, die besser laufen als Layer 1? $30-Mio. Projekt BITCOIN HYPER setzt auf BTC als Kern-Asset

Das Wichtigste in Kürze

Layer-2-Netzwerke gewinnen zunehmend an Bedeutung, während Layer-1-Assets an direkter Wertabschöpfung verlieren.

Bitcoin Hyper setzt genau hier an und kombiniert schnelle Ausführung mit echter Bitcoin-Nutzung.

Das Projekt könnte ein entscheidender Schritt sein, um Bitcoins Rolle im Web3-Zeitalter zu stärken.

Dienstag, 23. Dezember 2025 – Während sich das Jahr 2025 dem Ende nähert, zeigen neue Studien, dass Layer-2-Netzwerke zunehmend mehr Wert abschöpfen als Layer-1-Token – insbesondere gemessen an On-Chain-Gebühren. Diese Entwicklung reduziert zwar die Überlastung der Basisschichten, führt jedoch dazu, dass wirtschaftliche Aktivität immer weniger den zugrunde liegenden Assets selbst zugutekommt.

Genau dieses Ungleichgewicht will Bitcoin Hyper (HYPER) adressieren. Anstatt Layer-2-Aktivitäten an Bitcoin (BTC) vorbeizuleiten, wird Bitcoin Hyper als leistungsstarke Layer-2-Lösung entwickelt, die echte BTC-Nutzung durch das eigene Netzwerk führt.

Das Projekt kombiniert schnelle und kostengünstige Ausführung – inspiriert von Solana-ähnlichen Umgebungen – mit der Sicherheit von Bitcoin. So entsteht ein Umfeld, in dem Anwendungen effizient arbeiten können, ohne dass BTC aus dem Wertschöpfungsprozess ausgeschlossen wird. Frühe Unterstützer sehen darin die Chance, ein bedeutendes Layer-2-Ökosystem aufzubauen, das nicht nur schnelle und sichere Anwendungen hostet, sondern auch eine konstante Nachfrage nach Bitcoin durch reale Nutzung schafft.

Mit einem Presale-Volumen von inzwischen 29,7 Millionen US-Dollar scheint das Projekt gut kapitalisiert zu sein, um die Entwicklung erfolgreich abzuschließen. Der aktuelle Preis von 0,013465 US-Dollar pro HYPER soll in der nächsten Verkaufsrunde steigen, die in weniger als acht Stunden beginnt.

Warum steigende On-Chain-Aktivität Base-Layer-Token nicht mehr antreibt

Aktuelle Marktdaten zeigen eine wachsende Lücke zwischen On-Chain-Aktivität und Wertabschöpfung auf der Basisschicht. Im Laufe des Jahres 2025 stieg der Total Value Locked (TVL) in großen Ökosystemen von rund 20 Millionen ETH auf über 25 Millionen ETH, während die Preise der Base-Layer-Token nicht im gleichen Maße zulegten. Gleichzeitig blieben Anwendungsgebühren hoch – ein Zeichen dafür, dass Nutzer weiterhin aktiv Transaktionen durchführen.

Trotz dieses anhaltenden Wachstums spiegelten die Preise der Layer-1-Assets diese Entwicklung nicht wider. Die Kursbewegungen blieben volatil und seitwärts, was die Entkopplung zwischen Netzwerknutzung und Wertabschöpfung verdeutlicht.

Vereinfacht gesagt: Aktivität und Wertschöpfung nahmen zu, flossen jedoch nicht zuverlässig an das Layer-1-Asset zurück. Stattdessen profitieren zunehmend Ausführungsebenen und Anwendungen direkt von der wirtschaftlichen Aktivität.

Blockchains wie Ethereum und Bitcoin sind nicht dafür ausgelegt, komplexe Transaktionen in hoher Anzahl direkt auf der Basisschicht abzuwickeln. Genau aus diesem Grund entstanden Layer-2-Lösungen – allerdings mit dem Nebeneffekt, dass ein Großteil der Nachfrage nicht mehr beim Basis-Asset ankommt.

Diese Dynamik ist besonders relevant, da Bitcoin zuletzt auf etwa 87.000 US-Dollar zurückgefallen ist, nachdem es kurzzeitig die Marke von 90.000 US-Dollar getestet hatte. Zwar bleibt Bitcoins Rolle als Wertspeicher intakt, doch seine Basisschicht ist nicht für komplexe Anwendungen optimiert.

Bitcoin Hyper wurde entwickelt, um dieses Ungleichgewicht zu beheben. Durch eine Layer-2-Struktur, die fortschrittliche Anwendungen unterstützt und gleichzeitig echte BTC-Nutzung integriert, soll Bitcoins Nutzen erweitert werden, ohne das Basis-Asset zu verdrängen.

Bitcoin im Zentrum halten und Ausführung Off-Chain skalieren

Bitcoin Hyper ist eine Layer-2-Lösung auf Bitcoin-Basis, die die Solana Virtual Machine (SVM) als Ausführungsebene nutzt. Transaktionen werden schnell und kostengünstig ausgeführt, während die finale Abwicklung weiterhin auf der Bitcoin-Blockchain erfolgt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Layer-2-Konzepten stellt Bitcoin Hyper sicher, dass Anwendungsaktivitäten die Rolle von Bitcoin nicht verwässern. BTC bleibt das primäre Tauschmittel innerhalb der Anwendungen, sodass der wirtschaftliche Wert weiterhin Bitcoin zugutekommt.

Dies wird durch eine kanonische Bridge ermöglicht, die die SVM-Ausführungsebene mit Bitcoins Settlement-Layer verbindet. BTC wird auf der Basisschicht gesperrt und auf der Layer-2 repräsentiert, wo er frei in Anwendungen zirkulieren kann.

Während BTC als Wertträger fungiert, wird HYPER zur Bezahlung der Transaktionsgebühren genutzt. So bleibt Bitcoin das zentrale Asset, während HYPER den reibungslosen Betrieb ermöglicht.

Mit fortschreitender Entwicklung sehen Unterstützer Bitcoin Hyper gut positioniert, um eine neue Generation von Anwendungen zu unterstützen und gleichzeitig Bitcoins Rolle in der Wertschöpfung zu sichern.

So kannst du Bitcoin HYPER kaufen

Der Kauf von HYPER während des Presales ist unkompliziert. Interessierte können die offizielle Bitcoin-Hyper-Website besuchen und HYPER mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder per Kreditkarte erwerben.

Für Wallet-Unterstützung empfiehlt Bitcoin Hyper Best Wallet, das viele Nutzer als eines der besten Krypto- und Bitcoin-Wallets ansehen. HYPER ist dort bereits im Bereich „Upcoming Tokens“ gelistet.

Wer Projekt-Updates und Community-Diskussionen verfolgen möchte, kann Bitcoin Hyper auf Telegram und X folgen oder die Website besuchen.

Jetzt direkt zu Bitcoin Hyper next