Jack Dorseys Square beginnt mit der Einführung von Bitcoin-Zahlungen für Händler

Die Nachricht ist einfach, aber kraftvoll: Jack Dorseys Square hat damit begonnen, ausgewählten Händlern zu erlauben, Bitcoin-Zahlungen zu akzeptieren – einschließlich über das Lightning-Netzwerk. Das bedeutet niedrigere Gebühren, sofortige Abwicklung und ein Erlebnis, das aussieht und sich anfühlt wie normales Geld – nur mit Bitcoin.

Der Testlauf wird an frühe Nutzer ausgerollt, aber der Plan ist mutig – globale Expansion bis 2026. Lassen Sie uns kurz innehalten.

Das ist kein Vielleicht. Das ist ein Fahrplan. Und er kommt von einem der kryptofreundlichsten Köpfe im Fintech-Bereich.

Was dieses Projekt auszeichnet, ist die Umsetzung. Nutzer können mit Bitcoin über einen einfachen QR-Code bezahlen, unterstützt durch Lightning für Geschwindigkeit und Effizienz. Händler? Sie haben Optionen. Sie können die BTC behalten oder automatisch in Fiat umwandeln – ohne Kopfschmerzen, ohne Stress durch Volatilität.

Das Erlebnis ist reibungslos. Und genau das braucht Krypto dringend – nicht nur Innovation, sondern Nutzbarkeit.

Man spürt den Wandel. Dies ist kein Krypto um des Kryptos willen. Es geht darum, Menschen echte Freiheit an der Verkaufsstelle zu geben. Ob Sie nun Kaffee oder einen Haarschnitt kaufen – die Infrastruktur unter Ihren Füßen verändert sich.

Dies ist nicht das erste Mal, dass jemand versucht hat, Bitcoin-Zahlungen in den Mainstream zu bringen. Aber es ist das erste Mal, dass jemand wie Jack Dorsey – ehemaliger Twitter-CEO und Vollzeit-Bitcoin-Enthusiast – die Fäden in der Hand hält mit einem echten Zahlungsnetzwerk, das Millionen bedient.

Square ist keine Nischen-App. Es ist eine Lebensader für kleine Unternehmen überall. Von Foodtrucks in Texas bis zu Boutiquen in Tokio ist Square fest im Handelsgefüge verankert. Wenn also Bitcoin dort freigeschaltet wird? Dann ist das kein Nischen-Schritt.

Dann ist das Akzeptanz auf Infrastrukturebene des Mainstreams. Bitcoin Hyper ist nicht einfach ein weiteres Krypto-Projekt – es verfolgt die Mission, Bitcoin-Ausgaben so einfach zu machen wie das Durchziehen einer Karte.

Ein großer Teil des Schwungs bei dieser Einführung stammt von Bitcoin Hyper, einem Unternehmen, das diese Integrationen vorantreibt. Sie haben gerade 4 Millionen Dollar gesammelt – und sie sitzen nicht einfach darauf. Ihr Fokus? Die Skalierung von Echtzeit-BTC-Transaktionen über das Lightning-Netzwerk, sodass sich Krypto so schnell anfühlt wie das Antippen Ihrer Debitkarte.

