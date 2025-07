Elon Musk verschiebt 1308 Bitcoin: SpaceX-Wallet erwacht nach 3 Jahren

SpaceX hat am 22. Juli erstmals seit 2022 Bitcoin bewegt: Genau 1 308 BTC im Gegenwert von rund 153 Mio. US-Dollar wechselten von einer firmeneigenen Wallet auf eine neue SegWit-Adresse. On-Chain-Daten zeigen keinen Zufluss zu Börsen, was auf eine interne Umstrukturierung hindeutet. Mit nun 6 977 BTC bleibt das Raumfahrtunternehmen eine der größten Firmen-Hodler-Positionen weltweit. Der Vorgang wirft dennoch Fragen nach Musks weiterer Bitcoin-Strategie auf

Eine Wallet, die von Arkham Intelligence SpaceX zugeordnet wird, hat am 22. Juli exakt 1 308 BTC an eine bislang unbeschriebene SegWit-Adresse gesendet. Es ist die erste Bewegung seit Juni 2022 und hat einen Gegenwert von rund 153 Mio. US-Dollar.

Der Transfer erfolgte nicht zu einer Börsen-Adresse. On-Chain-Analysten interpretieren das als internen Treasury-Move statt als Verkaufsvorbereitung. SpaceX hält laut Arkham weiterhin 6 977 BTC (≈ 815 Mio. US-Dollar) – damit rangiert das Raumfahrt-Unternehmen unter den größten Firmen-Hodlern weltweit.

Elon Musk’s SpaceX moves 1,308 BTC worth $153 million after 3 years of inactivity

SpaceX moved 1,308 BTC worth $153 million after three years of no activity.

The transfer cost only $29 and went to a new unused address.

SpaceX now holds 6,977 BTC under Coinbase Prime, worth… pic.twitter.com/kxN9ZjTz8p

