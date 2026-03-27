Kapitalmärkte unter Druck: Trader sieht vorerst keinen Bitcoin-Bullrun

Das Wichtigste in Kürze

Trader sieht die Zukunft von Bitcoin pessimistisch.

Auf X postet er, ein Bitcoin-Bullrun sei abgeblasen.

Während Tech-Aktien abrutschen und Inflationssorgen wieder lauter werden, warnt Trader Wick vor zu viel Optimismus bei Bitcoin. Ein neuer Bullrun sei in diesem Umfeld kaum vorstellbar.

Keine Chance auf Bitcoin-Bullrun?

Die Hoffnung auf den nächsten großen Bitcoin-Schub bekommt zum Wochenschluss einen Dämpfer. Laut einem X-Post erteilt der bekannte Trader Wick einem baldigen Bullrun eine klare Absage und verweist dabei auf das schwache Umfeld an den Kapitalmärkten sowie den Inflationsdruck.

S&P vs $BTC Everyone thinks that Bitcoin is going on a bull run. I think there is no chance of that happening. Now before you get mad, just watch the video. If you think stocks are going to continue to decline further – you might want to rethink your $BTC bull market outlook. pic.twitter.com/iTioOtIRFp — Wick (@ZeroHedge_) March 24, 2026

Der Markt

Bitcoin selbst liefert bislang keinen überzeugenden Gegenbeweis. Auf CoinGecko liegt der Kurs am heutigen 27. März bei rund 66.473 US-Dollar. Gegenüber dem Vortag bedeutet das ein Minus von 4,6 Prozent. Die Marktkapitalisierung ist auf etwa 1,33 Billionen US-Dollar gefallen, auf Sieben-Tage-Sicht steht ein Rückgang von 5,5 Prozent. Das ist keine Kapitulation, aber eben auch kein Markt, der nach Ausbruch aussieht.

Die Angst vor einem energiegetriebenen Inflationsschub durch den Iran-Krieg belastet die Risikomärkte.