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Kapitalmärkte unter Druck: Trader sieht vorerst keinen Bitcoin-Bullrun

„Keine Chance“: Trader Wick bremst die Bitcoin-Bullen aus: Laut einem X-Post soll es keinen Bullrun mehr für Bitcoin geben.

Raphael Adrian von Raphael Adrian Raphael Adrian Editor Raphael Adrian Updated 1 min read
Kapitalmärkte unter Druck: Trader sieht vorerst keinen Bitcoin-Bullrun

Das Wichtigste in Kürze

  • Trader sieht die Zukunft von Bitcoin pessimistisch.
  • Auf X postet er, ein Bitcoin-Bullrun sei abgeblasen.

Während Tech-Aktien abrutschen und Inflationssorgen wieder lauter werden, warnt Trader Wick vor zu viel Optimismus bei Bitcoin. Ein neuer Bullrun sei in diesem Umfeld kaum vorstellbar.

Keine Chance auf Bitcoin-Bullrun?

Die Hoffnung auf den nächsten großen Bitcoin-Schub bekommt zum Wochenschluss einen Dämpfer. Laut einem X-Post erteilt der bekannte Trader Wick einem baldigen Bullrun eine klare Absage und verweist dabei auf das schwache Umfeld an den Kapitalmärkten sowie den Inflationsdruck.

Der Markt

Bitcoin selbst liefert bislang keinen überzeugenden Gegenbeweis. Auf CoinGecko liegt der Kurs am heutigen 27. März bei rund 66.473 US-Dollar. Gegenüber dem Vortag bedeutet das ein Minus von 4,6 Prozent. Die Marktkapitalisierung ist auf etwa 1,33 Billionen US-Dollar gefallen, auf Sieben-Tage-Sicht steht ein Rückgang von 5,5 Prozent. Das ist keine Kapitulation, aber eben auch kein Markt, der nach Ausbruch aussieht.

Die Angst vor einem energiegetriebenen Inflationsschub durch den Iran-Krieg belastet die Risikomärkte.

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