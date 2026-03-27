Morgan Stanley kurz vor Bitcoin-ETF-Start

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin notiert am heutigen 26 März laut CoinGecko bei rund 69.485 US-Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 1,39 Billionen US-Dollar.

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs kommen laut Farside inzwischen auf kumulierte Nettozuflüsse von 56,308 Milliarden US-Dollar; allein IBIT von BlackRock vereint 63,341 Milliarden US-Dollar an kumulierten Zuflüssen auf sich.

Morgan Stanley selbst sagt, der Beraterkanal stehe bei Krypto-ETFs noch immer ganz am Anfang: Rund 80 Prozent der ETF-Aktivität auf der hauseigenen Plattform komme derzeit aus selbstgesteuerten Depots.

Der Bitcoin-Markt bekommt womöglich in Kürze einen neuen Taktgeber. Morgan Stanley steht mit dem Morgan Stanley Bitcoin Trust nicht mehr nur auf der Beobachterbank, sondern kurz vor dem operativen Eintritt in den Spot-Bitcoin-ETF-Markt. Dafür spricht zunächst die formale Lage: Die US-Großbank hatte bereits im Januar 2026 bei der SEC einen entsprechenden Antrag eingereicht.

Morgan Stanley kommt spät – aber nicht zu spät

Auf den ersten Blick ist Morgan Stanley ein Nachzügler. Die Spot-Bitcoin-ETFs sind in den USA seit Januar 2024 live, und die ersten beiden Jahre wurden klar von BlackRock und Fidelity geprägt. Farside beziffert die kumulierten Nettozuflüsse von IBIT auf 63,341 Milliarden US-Dollar, während FBTC auf 11,029 Milliarden US-Dollar kommt. Über alle US-Spot-Bitcoin-ETFs hinweg summieren sich die Nettozuflüsse inzwischen auf 56,308 Milliarden US-Dollar. Das macht klar: Morgan Stanley stößt in einen Markt, der längst verteilt ist – aber eben auch in einen Markt, der bereits bewiesen hat, dass institutionelle Nachfrage real ist.

Gerade deshalb ist der Schritt brisant. Morgan Stanley hatte als einer der ersten großen Player seinem Netzwerk von 15.000 Finanzberatern erlaubt, ausgewählte Spot-Bitcoin-ETFs aktiv an Kunden zu vermitteln. Das war damals ein Meilenstein, weil damit erstmals ein großer Teil des klassischen Wealth-Management-Vertriebs geöffnet wurde. Ein eigener ETF wäre die logische nächste Stufe: nicht nur Distribution fremder Produkte, sondern vertikale Integration des Geschäfts.

Wer die institutionelle Konkurrenz besser einordnen will, findet dazu passenden Hintergrund in „BlackRocks Krypto-Strategie: Warum Bitcoin und Ethereum die unangefochtenen Favoriten der Institutionen bleiben“.

JUST IN: 🔥 Morgan Stanley plans to become the first major U.S. bank to issue and sponsor a Bitcoin ETF. Source: Bloomberg pic.twitter.com/FmeFOzo0Gb — CEO (@Investments_CEO) March 25, 2026

Der eigentliche Hebel liegt nicht im Ticker, sondern im Vertrieb

Entscheidend ist weniger der Name MSBT als der mögliche Zugang zu Kundengeldern über den Beraterkanal. Genau dort sieht Morgan Stanley selbst aber noch viel Luft nach oben. Amy Oldenburg, Leiterin der Digital-Asset-Strategie der Bank, sagte beim DC Blockchain Summit, die Adaption von Krypto-ETFs durch Finanzberater befinde sich noch in einem „very early“ Stadium. Laut Oldenburg stammen rund 80 Prozent der Krypto-ETF-Aktivitäten auf der Morgan-Stanley-Plattform bislang aus self-directed accounts, also aus selbstverwalteten Depots. Übersetzt heißt das: Das eigentliche Milliardenpotenzial im beratungsgetriebenen Vermögensmanagement ist noch gar nicht voll erschlossen.

Auch interessant: Bitcoin-ETFs als Anker: Wie institutionelles Kapital den Krypto-Markt neu definiert.

Was sich belegen lässt – und was noch offen ist

Belastbar ist derzeit: Morgan Stanley hat den ETF beantragt, die NYSE zeigt eine konkrete Corporate-Action-Meldung zu MSBT, und der Markt interpretiert das als unmittelbare Vorstufe zum Start. Belastbar ist auch: Die Bank sieht den Beratervertrieb bei Krypto-ETFs selbst noch in einer frühen Phase. Offen bleibt dagegen ein Punkt, der in sozialen Medien bereits diskutiert wird: eine finale, offiziell bestätigte Gebührenzahl. In den SEC-Unterlagen ist die Sponsor Fee bislang noch nicht als endgültiger Prozentsatz ausformuliert, sondern nur als Platzhalter ausgewiesen. Wer dazu heute eine harte Zahl nennt, bewegt sich nicht auf gesichertem Terrain.

Unterm Strich ist Morgan Stanleys Vorstoß deshalb vor allem eins: ein Test für den nächsten Reifegrad des Marktes. BlackRock und Fidelity haben bewiesen, dass Spot-Bitcoin-ETFs funktionieren. Morgan Stanley könnte nun beweisen, dass sie im klassischen Bankvertrieb ankommen. Das wäre für Bitcoin womöglich wichtiger als jeder laute Slogan über den nächsten Bullenmarkt.