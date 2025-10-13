Krypto-Derivate-Finanzierungsraten fallen auf 3-Jahres-Tiefstände

Das Wichtigste in Kürze

Die Finanzierungsraten für Krypto-Derivate sind auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gefallen, was auf eine massive Bereinigung im Markt hindeutet.

Nach Monaten übermäßiger Hebelung wurden Milliardenpositionen liquidiert, wodurch der Markt auf ein gesünderes Fundament gestellt wird.

Händler reagieren vorsichtiger, was jedoch oft neue Chancen eröffnet.

Langfristige Investoren könnten jetzt attraktive Einstiegspunkte bei Bitcoin, Ethereum oder Solana finden.

Projekte wie Bitcoin Hyper, ein Layer-2-Netzwerk für schnellere und günstigere Bitcoin-Transaktionen, zeigen, dass Innovation trotz der Korrektur weitergeht.

Der Autor sieht den aktuellen Rückgang als notwendige Marktbereinigung – eine Chance für einen Neustart.

Der Markt erreicht erneut den Tiefpunkt

Die Finanzierungsraten über die wichtigsten Börsen hinweg sind auf ihren niedrigsten Stand seit Ende 2022 gefallen. Damals lernten Händler auf die harte Tour, was Hebelwirkung wirklich bewirken kann. Spulen wir bis heute vor, und es ist wieder ein Déjà-vu – nur mit mehr Nullen. Laut Daten von Glassnode ist dies einer der schwersten Hebel-Resets in der Geschichte der Kryptowährungen.

Funding rates across the crypto market have plunged to their lowest levels since the depths of the 2022 bear market. This marks one of the most severe leverage resets in crypto history, a clear sign of how aggressively speculative excess has been flushed from the system. pic.twitter.com/XBufZmA9vs — glassnode (@glassnode) October 12, 2025

Man kann es sich wie eine Entgiftung vorstellen. Seit Monaten haben Händler Hebel auf Hebel geschichtet, um schnelle Gewinne zu jagen und Risiken zu ignorieren. Jetzt ist die Flut zurückgegangen – und viele Positionen wurden entblößt. Finanzierungsraten sind wie der Puls des Futures-Marktes, und im Moment ist dieser Puls schwach.

Meiner Meinung nach ist das keine schlechte Sache. Märkte atmen besser, wenn übermäßige Spekulationen ausbrennen. Es ist der Unterschied zwischen dem Laufen auf Koffein und dem Aufbau echter Ausdauer.

Was das für Händler bedeutet

Was bedeutet dieser Absturz der Finanzierungsraten also tatsächlich für Sie? Zum einen signalisiert er weniger Schaum. Händler sind vorsichtiger, vielleicht sogar ängstlich. Genau dann verstecken sich Gelegenheiten oft im Klartext.

🚨 NEW: Funding rates across crypto hit their lowest point since the 2022 crash, marking one of the most severe leverage resets in crypto history, per Glassnode. pic.twitter.com/Q52Msx2KjL — Cointelegraph (@Cointelegraph) October 13, 2025

Wenn Finanzierungsraten hoch sind, bedeutet das, dass alle überhebelt sind – ein Warnsignal, dass eine Korrektur bevorstehen könnte. Wenn sie wie jetzt den Tiefpunkt erreichen, bedeutet das, dass der Markt aufgeräumt hat. Die Preise könnten sich kurzfristig langsamer bewegen, aber die nächste Welle beginnt normalerweise an diesen stillen, schmerzhaften Tiefpunkten.

Sie können die aktuellen Krypto-Prognosen überprüfen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Stimmung verändert. Es ist nicht alles Untergang – nur eine disziplinierte Neukalibrierung.

Liquidationen hinterlassen Narben – aber auch Chancen

Schätzungen zufolge wurden in den letzten Wochen über 20 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen vom Markt ausgelöscht. Das ist eine Menge digitaler Schmerz. Aber genau so setzen sich Märkte zurück. Sie können keine starke Basis aufbauen, ohne die schwachen Hände auszusortieren.

Diese Liquidationen haben die Preise von Bitcoin, Ethereum und Solana auf Niveaus gebracht, die sich unangenehm – aber seltsam attraktiv für langfristige Investoren – anfühlen. Finanzierungsraten wirken wie das Pendel der Stimmung, und im Moment hat dieses Pendel zu weit in Richtung Angst ausgeschlagen.

Für die Händler, die noch stehen, ist dies eine Chance zu atmen. Neu zu bewerten. Zu planen. Nutzen Sie Tools wie die besten Kryptobörsen und Wallet-Vergleichsressourcen, um sicherzustellen, dass Ihre Strategie sicher und geschützt ist, bevor Sie wieder eintauchen.

Die Ruhe vor der nächsten Welle

Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn Finanzierungsraten zu lange negativ bleiben, dies oft eine Marktumkehr ankündigt. Warum? Weil Shorten zu teuer wird und Händler schließlich wieder bullisch werden.

Im Moment würde ich sagen: Halten Sie Ihre Watchlist eng. Achten Sie auf Projekte mit starken Fundamentaldaten wie Solana oder Avalanche, die Volatilität überstehen können. Nutzen Sie den Bereich „Krypto-Presale-Einblicke“, um über bevorstehende Chancen auf dem Laufenden zu bleiben, bevor sie in den Charts explodieren.

Nachdem ich 2022 gesehen habe, wie Händler Millionen verloren haben, habe ich eines gelernt: Ruhig bleiben schlägt Hebel. Jedes. Einzelne. Mal.

Das treibt die nächste Ära der Bitcoin-Innovation an

Bitcoin Hyper verändert das Spiel als das weltweit erste echte Bitcoin-Layer-2-Netzwerk, das sich auf schnellere, günstigere und intelligentere Transaktionen konzentriert. In Sekunden kann Ihr Geld gesendet werden, ohne auf Bestätigungen warten zu müssen – und bringt Ihnen das Bitcoin der Zukunft.

Can you think of a better gift? 😍🔥 pic.twitter.com/haAXAO7nV9 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 12, 2025

Aufgebaut auf einer leistungsstarken, hochdurchsatzfähigen virtuellen Maschine (SVM), eröffnet Bitcoin Hyper Möglichkeiten für Staking, Dezentralisierte Finanzen (DeFi) und dApps (dezentralisierte Anwendungen) – während alle Vermögenswerte durch das Bitcoin-Netzwerk gesichert bleiben.

Das Ökosystem wird durch seinen nativen Token, $HYPER, angetrieben. Sie können $HYPER für Transaktionen, Governance und Staking-Belohnungen verwenden. Und während der Bitcoin-Hyper-Vorverkauf noch läuft, können frühe Investoren $HYPER zum besten Einstiegspreis des Jahres 2025 erwerben.

Jetzt dem Presale entdecken

Zusammengefasst überbrückt Bitcoin Hyper die Lücke zwischen Innovation und Tradition und löst Bitcoins größte Herausforderungen – Geschwindigkeit und Kosten – während es die nahezu unübertroffene Sicherheit von Bitcoin beibehält. Bitcoin Hyper ist kein Upgrade; es ist die Bitcoin-Nutzbarkeit der Zukunft.

Abschließende Gedanken — Der große Reset könnte gesund sein

Wohin geht es also von hier aus? Ehrlich gesagt denke ich, dass dieser Rückgang der Finanzierungsraten das Gesündeste sein könnte, was passieren konnte. Märkte brauchen Momente wie diesen, um ihr Gleichgewicht wiederzufinden. Der Überschuss ist verbrannt. Die Spieler haben den Tisch verlassen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.