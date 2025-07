Krypto, Korruption und Sanktionen: Die Schattenwelt zwischen Russland und Kirgisistan

Was wie ein regionaler Krypto-Aufschwung aussieht, entpuppt sich als perfektes Schlupfloch für sanktionierte russische Akteure. Kyrgyzstans scheinbarer Innovationsgeist im Bereich digitaler Währungen verdeckt eine brisante Realität: Die zentralasiatische Republik ist zu einem wichtigen Umschlagplatz für illegale Finanzströme geworden. Dieser Artikel beleuchtet, wie tief Russland und Kyrgyzstan im Schatten der Kryptowelt verstrickt sind – und was das für den globalen Finanzmarkt bedeutet.

Kyrgyzstans Krypto-Industrie ist in den letzten Jahren scheinbar explodiert – doch die Zahlen täuschen. Während das Land Ende 2022 ein Transaktionsvolumen von 59 Millionen US-Dollar verzeichnete, stieg dieses bis Mitte 2024 auf über 4,2 Milliarden US-Dollar. Das klingt beeindruckend, doch laut TRM Labs steckt hinter diesem Wachstum fast ausschließlich russische Aktivität. Vor dem Ukraine-Krieg war die Branche in Kyrgyzstan kaum existent.

Diese Entwicklung fällt zeitlich mit einem neuen Gesetz zusammen, das Kryptowährungen im Januar 2022 offiziell als Eigentum anerkannte. Damit wurde der Weg für ein legales Umfeld geschaffen – das russische Akteure offenbar gezielt nutzen. Denn von echten Innovationen oder Nutzungsverhalten innerhalb des Landes fehlt jede Spur.



New TRM analysis shows how Russia is turning to Central Asian nation Kyrgyzstan to access #crypto rails, route funds through shell exchanges, and evade sanctions.

Learn more 👉 https://t.co/YZrIpDZgIC pic.twitter.com/A2RPlo3NiX

— TRM Labs (@trmlabs) July 23, 2025