Krypto-Markt crasht: Doch drei neue Allzeithochs schocken Anleger

Das Wichtigste in Kürze

NEAR Intents erreichen täglich 339,97 Millionen US-Dollar Volumen.

Ondo zählt 68.930 Holder bei tokenisierten Aktien.

Provenance Lending-Loans steigen auf 19,27 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin bleibt massiv unter Druck. Der Kurs testet wieder den Bereich um 60.000 US-Dollar, nachdem BTC binnen einer Woche rund 15 Prozent verloren hat. Auch Ethereum und Solana kommen noch stärker unter die Räder: ETH fällt in Richtung 1.500 US-Dollar, SOL sogar auf rund 60 US-Dollar.

Damit liegen viele große Altcoins inzwischen 70 Prozent oder mehr unter ihren Rekordhochs. Momentum fehlt fast vollständig, Kapital fließt aus Risikoassets ab, während Investoren stärker auf KI-Aktien und mögliche Mega-IPOs wie SpaceX, OpenAI oder Anthropic schauen.

Doch genau in dieser Schwäche entstehen spannende Divergenzen: Während Kurse kollabieren, erreichen einzelne fundamentale Kennzahlen neue Allzeithochs. Das zeigt, dass Nutzung, Infrastruktur und Adoption bei ausgewählten Projekten weiter wachsen. Für Anleger kann diese Diskrepanz Fantasie wecken.

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NEAR: Intents-Volumen erreicht neues Rekordhoch

NEAR ist eine Layer-1-Blockchain, die sich zunehmend als Infrastruktur für KI-Agenten, Cross-Chain-Anwendungen und nutzerfreundliche Transaktionen positioniert. Laut Projektseite will NEAR Liquidität über mehr als 35 Chains hinweg bündeln und sich als Basis für die „Agent Economy“ etablieren. Besonders spannend ist hier die Metrik der Near Intents. Intents beschreiben vereinfacht gesagt, was ein Nutzer erreichen möchte, ohne jeden technischen Zwischenschritt selbst ausführen zu müssen. Statt manuell Bridges, Swaps oder Wallet-Prozesse zu koordinieren, wird das Ziel im Hintergrund effizient umgesetzt.

Die Artemis-Daten zeigen nun ein neues Allzeithoch beim täglichen Near-Intents-Volumen von 339,97 Millionen US-Dollar. Auffällig ist der starke Sprung am rechten Rand des Charts: Nach Wochen mit deutlich niedrigeren Tageswerten kommt es plötzlich zu einem massiven Ausbruch. Das deutet darauf hin, dass NEAR trotz schwacher Kursentwicklung operativ mehr Nachfrage sieht. Gerade in einem Bärenmarkt ist das relevant, weil echte Nutzung oft stärker zählt als kurzfristige Spekulation.

Ondo: Tokenisierte Aktien gewinnen weiter Nutzer

Ondo Finance gehört zu den bekanntesten Projekten im Bereich Real World Assets. Das Ziel ist es, institutionelle Finanzmärkte auf die Blockchain zu bringen. Ondo beschreibt sich selbst als Anbieter institutioneller Plattformen, Assets und Infrastruktur, um klassische Finanzmärkte onchain verfügbar zu machen. Während der ONDO-Token zuletzt ebenfalls unter Druck steht, entwickeln sich einzelne Nutzungsdaten weiter stark.

Besonders wichtig ist die Metrik der Holder Count bei tokenisierten Aktien. Diese zeigt, wie viele Wallets oder Nutzer entsprechende tokenisierte Equity-Produkte halten. Laut Artemis erreicht diese Kennzahl nun ein neues Allzeithoch von 68.930 Holders. Noch spannender ist der Verlauf: Seit Dezember steigt die Zahl nahezu kontinuierlich. Es handelt sich also nicht nur um einen kurzfristigen Spike, sondern um einen strukturellen Aufwärtstrend.

Das ist für Ondo bullish, weil tokenisierte Aktien eines der größten Zukunftsfelder im RWA-Sektor sein könnten. Wenn immer mehr Nutzer Aktien, Anleihen oder Fonds onchain halten, entsteht ein echter Product-Market-Fit. Die Kursentwicklung bleibt schwach, doch die fundamentale Adoption läuft weiter.

Provenance: Lending-Loans steigen auf 19,27 Milliarden US-Dollar

Provenance ist eine spezialisierte Layer-1-Blockchain für Finanzdienstleistungen und Real-World-Assets. Das Netzwerk basiert auf dem Cosmos SDK und ist laut eigener Darstellung gezielt für Finanzanwendungen gebaut. Besonders stark ist Provenance im Bereich tokenisierter Kredite, etwa bei Home-Equity-Loans und anderen Lending-Produkten. Gerade dieser Bereich gilt als einer der greifbarsten Blockchain-Anwendungsfälle, weil reale Kreditforderungen digital abgebildet, übertragen und effizienter finanziert werden können.

Die Artemis-Daten zeigen hier ein neues Allzeithoch bei den täglichen Lending-Loans von 19,27 Milliarden US-Dollar. Der Chart wirkt besonders stark, weil der Anstieg nicht sprunghaft, sondern fast linear verläuft. Seit Dezember steigt das Volumen kontinuierlich von rund 14,5 Milliarden US-Dollar auf fast 19,3 Milliarden US-Dollar.

Damit liefert Provenance ein klares Gegenbild zum schwachen Kryptomarkt. Während Tokenpreise fallen, wächst die Kreditinfrastruktur weiter. Das spricht dafür, dass RWA und Onchain-Lending nicht nur Narrative sind, sondern reale Finanzprozesse abbilden. Genau diese Stabilität kann im Bärenmarkt langfristig Fantasie schaffen.

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