Krypto News nächste Woche: Das sollten Anleger im Auge behalten

Das Wichtigste in Kürze

Nächste Woche wird im Kryptomarkt turbulent.

BlackRock plant einen Spot-XRP-ETF, was große Auswirkungen auf den Markt haben könnte.

Bitcoin könnte starke Schwankungen erleben, während KI-Modelle mögliche Tiefpunkte vorhersagen.

Ethereum ist eng mit Bitcoin korreliert.

Chaos und Volatilität bieten Chancen für erfahrene Investoren.

Institutionelles Geld könnte den Markt stabiler machen als zuvor.

Frühphasen-Investitionen und Presales könnten interessant sein.

Wichtig sind Bewegungen großer Wallets, Marktstimmung und offizielle Ankündigungen.

BlackRocks Spot-XRP-ETF – Ein markterschütternder Schritt

Breaking news: BlackRock wird nächste Woche seinen Antrag für einen Spot-XRP-ETF einreichen. Lassen Sie das sacken. Der weltweit größte Vermögensverwalter vertieft sich offiziell in Krypto, und diesmal nicht nur in Bitcoin oder Ethereum – XRP steht auf dem Tisch. Dies ist nicht nur eine weitere Schlagzeile; es ist ein Signal.

BOOOOOOOOOOOOOOOM!!! 💥 🚨🚨🚨Breaking News: BlackRock will submit its spot #XRP ETF application next week! pic.twitter.com/4DuO46wZjX — Elowen (@Elowennew) August 23, 2025

Wenn eine Institution mit 12,5 Billionen US-Dollar einen Schritt macht, bleibt der Welleneffekt (Wortspiel beabsichtigt) nicht auf ein Token beschränkt. Ein Spot-ETF, der an XRP gebunden ist, könnte die Schleusen für traditionelles Finanzkapital öffnen, das bisher zögerlich war.

Und hier ist meine Einschätzung: Der Markt hat dies noch nicht vollständig eingepreist. Der Lärm in der Krypto-Welt wirkt im Vergleich zum Ausmaß dieser Ankündigung gedämpft. Es ist die Ruhe vor dem Sturm.

Bitcoins Volatilität – Machen Sie sich bereit

Nächste Woche könnte Bitcoin starke Volatilität erleben. Ich weiß, „Volatilität“ in Krypto klingt redundant, aber die Daten sind eindeutig: On-Chain-Flüsse deuten auf ernsthafte Bewegungen hin. Wale verschieben Coins wie Schachfiguren, und historisch gesehen ist das ein Vorbote von Feuerwerk.

next week #Bitcoin could see major volatility on-chain data suggests big money flows are about to move those on the sidelines might miss the opportunity are you ready @PortaltoBitcoin pic.twitter.com/2eYrmQbruo — Amory (@nsm2001bt) August 24, 2025

Geht es hoch oder runter? Das ist die Millionen-Dollar-Frage. Meiner Meinung nach sehen wir zunächst einen scharfen Rückgang, bevor es richtig durchstartet. Kurzfristiger Schmerz, langfristiger Gewinn. Und diejenigen, die am Spielfeldrand warten, könnten die Gelegenheit verpassen, wenn sie auf den „perfekten“ Einstieg warten. Spoiler: so etwas gibt es nicht.

KI-Modelle blinken rot – und grün

Weekend AI teasers machen die Runde, und sie nehmen kein Blatt vor den Mund. $BTCs wackelige Unterstützung bei 113.149 scheint nächste Woche zu brechen. Die Modelle schätzen einen möglichen Boden zwischen dem 29. August und dem 2. September. Schmerzlich? Ja. Dauerhaft? Wahrscheinlich nicht.

📈 Weekend AI Teaser: $BTC shaky support at 113149 very likely to break next week with an estimated bottom between 8/29-9/2, that would likely correspond to $ETH quickly dropping below 4504 support as well. Thoughts on the beginning of the week?#Bitcoin #AITrading #CryptoTrading pic.twitter.com/iFaifpQFOI — AivelX (@AivelX) August 23, 2025

Faszinierend ist, wie eng diese Vorhersage mit dem prognostizierten Rückgang von Ethereum korreliert. Wenn BTC fällt, deuten KI-Modelle darauf hin, dass $ETH schnell unter seine Unterstützung bei 4.504 fallen könnte. Für Trader bedeutet das eins: anschnallen und Pulver trocken halten. Für langfristige Investoren gilt: Business as usual – Volatilität ist, wo Vermögen aufgebaut wird.

Meine Einschätzung zum großen Bild

Hier ist etwas, das niemand gerne zugeben möchte: Krypto gedeiht im Chaos. Wir brauchen diese Schocks, um den Markt ehrlich zu halten. Die kommende Woche könnte Touristen von wahren Gläubigen trennen. Ich habe dieses Muster schon gesehen. Großes Geld fließt ab, Privatanleger verkaufen in Panik, und plötzlich kaufen dieselben Wale wieder zu einem Discount ein.

Was diesmal anders ist, ist die institutionelle Ebene. Zwischen BlackRocks XRP-ETF-Plänen und TradFi, das langsam seine Zehen ins Krypto-Becken taucht, fühlt sich das Fundament stabiler an als während des letzten Zyklus. Das bedeutet nicht, dass wir vor Preisschwankungen sicher sind. Es bedeutet, dass die Schwankungen eher Chancen als Todesurteile sein könnten.

Wenn Sie nach Frühphasen-Perlen suchen, könnte der Presale-Markt und das Investieren in ICO-Möglichkeiten einen Blick wert sein – aber forschen Sie gründlich.

Erstens, BlackRocks offizielle Einreichungsdetails. Gibt es versteckte Klauseln oder unerwartete Verwahrungsregelungen? Der Teufel steckt im Detail, und die traditionelle Finanzwelt liebt Komplexität.

Zweitens, Bewegungen von Wal-Wallets. On-Chain-Daten lügen nicht. Wenn große Spieler weiterhin Münzen von Börsen bewegen, signalisiert das normalerweise Akkumulation, selbst wenn die Preise fallen.

Schließlich, Stimmung. Nicht Krypto-Memes oder TikTok-Hype – ich spreche von tatsächlicher Marktpsychologie. Angst ist Ihr Freund, wenn Sie wissen, wie Sie sie nutzen. Die besten Trades habe ich gemacht, als die Mehrheit sich übel fühlte. Und genau deshalb sind Tools wie Forecasts für Kryptowährungen so nützlich; sie helfen Ihnen, objektiv zu bleiben.

Was sollten Sie tun?

Ich bin nicht hier, um finanzielle Ratschläge zu geben; das ist nicht das Spiel. Aber ich sage Folgendes: Nächste Woche wird wahrscheinlich wild. Das kann Sie entweder lähmen oder vorbereiten. Persönlich habe ich lieber einen Plan und setze ihn um, als panisch durch Schlagzeilen zu scrollen.

Behalten Sie Bitcoins Unterstützung bei 113.149 und Ethereums Niveau bei 4.504 im Auge. Achten Sie auf offizielle Worte von BlackRock Mitte der Woche. Und vor allem: Lassen Sie sich nicht von roten Kerzen erschüttern. Wie ich Freunden immer sage: Der Markt belohnt die Ungeduldigen nicht.

Die kommende Woche könnte den Rest des dritten Quartals definieren. Große ETF-Einreichungen, On-Chain-Gerüchte und KI-gesteuerte Vorhersagen konvergieren zu dem, was sich wie ein perfekter Sturm anfühlt. Die Frage ist – beobachten Sie vom Ufer aus oder steigen Sie ins Wasser? Ihre Entscheidung.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.