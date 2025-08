Krypto-News nächste Woche: Was kommt auf die Märkte zu?

Das Wichtigste in Kürze

Die kommende Woche bringt wichtige Entwicklungen im Kryptomarkt.

Bitcoin konsolidiert sich, während makroökonomische Daten die Stimmung beeinflussen könnten.

Coinbase integriert DEX-Funktionen in seine App, was massive Auswirkungen auf den Handel von Base-Tokens haben wird.

Tausende Creator-Projekte starten auf einem neuen Netzwerk mit dem Token $ICE, was auf breitere Krypto-Adoption hindeutet.

Händler sollten auf makroökonomische Signale und Presale-Chancen achten.

Die Märkte stehen möglicherweise an einem Wendepunkt. .

Bitcoin-Wochenupdate: Konsolidierung voraus?

Auf dem Wochen-Chart hat Bitcoin in der letzten Woche stark korrigiert, aber fast den Bereich des vorherigen Hochs ausgefüllt. Es war ein Rücksetzer, der sich absichtlich anfühlte – nicht panisch.

Dieser Rücksetzer war zeitlich abgestimmt mit einer Reihe von Reden und makroökonomischen Datenveröffentlichungen, die Risikoanlagen nicht begünstigten. Aber die Dynamik ist noch nicht tot.

#BITCOIN WEEKLY TF $UPDATE :#BITCOIN on WEEKLY TF, had a retraced week and nearly filled out the previous high. This week we have couple of news and speeches, which lead the price lower. Next week we might come up with something more and all stuff, we can see some sort of… pic.twitter.com/5oYBO4JVsI — CryptOpus (@ImCryptOpus) August 3, 2025

Meine Einschätzung? Nächste Woche könnte Klarheit bringen. Vielleicht stabilisiert sich der Preis. Vielleicht sehen wir Strukturen, die für einen weiteren Anstieg gebaut werden. Oder vielleicht bildet sich zuerst ein weiteres Tief. Halten Sie die Augen offen: Trends drehen sich oft bei Schwankungen von Mitte der Woche bis Freitag.

Coinbase-App wird nächste Woche vollständig zur DEX

Hier ist eine Nachricht, die die mobile Handelslandschaft neu gestaltet: Die DEX-Integration geht nächste Woche in der Coinbase-App live, bestätigt von Brian Armstrong in ihrem Q2-Earnings-Call.

Was bedeutet das?

Sofortiger Handel für alle Base-Projekte

Zugriff auf Millionen von Tokens

Keine Notierungsverzögerungen

Vollständig On-Chain-Swaps

@brian_armstrong on Coinbase earnings call: DEX integration goes LIVE next week in Coinbase app! – Millions of tokens

– Instant trading for all Base projects

– No listing delays

– Fully onchain Huge for @base builders! The everything exchange is here! — pounish.base.eth (@drpouna) August 1, 2025



Für Base-Entwickler – riesige Neuigkeiten. Die App wird zur „All-in-One-Börse“. Dies eröffnet den Zugang des Einzelhandels zu Tokens ohne zentrale Liquiditätsbeschränkungen. Aus meiner Sicht: Erwarten Sie einen Anstieg des Handelsvolumens von Base-Tokens, neue Token-Launches durch Wallet-Integrationen und frische Liquiditätsströme, die auf bisher unkartierte Tokens treffen.

Diese Coinbase-DEX-Integration ist nicht nur ein neues Feature – es ist ein struktureller Wandel. Plötzlich erhält jeder Base-Token, von Meme-Coins bis hin zu ernsthaften DeFi-Projekten, Zugang zum Einzelhandel ohne formale Notierung.

Das ist gewaltig.Entwickler müssen nicht mehr auf das grüne Licht von Börsen warten. Sie können live gehen, On-Chain, und sofort auf Millionen von Nutzern zugreifen.

Erwarten Sie Volumenschübe bei weniger bekannten Base-Tokens, mehr Entwickler, die Base für den Launch wählen, und Einzelhandelsnutzer, die über die Top-10-Coins hinaus experimentieren. Wenn Sie darüber nachdenken, früh bei neuen Projekten einzusteigen, behalten Sie auch Presale-Krypto-Chancen im Blick, die von dieser DEX-Erweiterung profitieren könnten.

Das gleicht die Wettbewerbsbedingungen aus – und bringt Coinbase in direkten Wettbewerb mit MetaMask, Uniswap und anderen. Meiner Meinung nach? Das Wettrüsten On-Chain hat sich gerade verschärft.

Creator-Projekte strömen mit $ICE-Boost herein

Das Onboarding läuft für 3.000 Creator und Projekte in ein neues Netzwerk. Der vollständige Start geht nächste Woche öffentlich. Wir sehen bereits den Effekt im Preis von $ICE – und wir sind noch nicht einmal live.

The onboarding of 3,000 creators and projects has just started Online+ launch will officially be next week, we can already see the effect of this news on the price of $ICE https://t.co/VWJfZ8PxXx — CryptoPlutus (@crypto__plutus) August 1, 2025

Das ist die Art von Erzählung, die virales Wachstum antreibt. Mainstream-Nutzer kaufen Tokens, um ihre Lieblings-Creator zu unterstützen. NFTs, Inhalte, Umsatzbeteiligung – nativ für Krypto gebaut.

Meiner Meinung nach? Dies könnte ein entscheidender Moment für die Creator-Coin-Adoption sein. Es ist nicht nur Hype – es ist Nutzbarkeit, die in Echtzeit geprägt wird.

Die nächste Generation der Creator-Ökonomie könnte durch Netzwerke wie dieses angetrieben werden. Und da $ICE weiterhin an Zugkraft gewinnt, noch vor dem Launch, deutet das auf bereits vorhandene Nachfrage hin. Die Frage ist nicht, ob das Mainstream wird – sondern wie schnell. Behalten Sie dieses Projekt im Blick.

Makrothemen, die die Dynamik verschieben könnten

Unterschätzen Sie nicht den makroökonomischen Kontext nächste Woche:

Signale der Zentralbanken nach der Fed könnten BTC- und Altcoin-Stimmung beeinflussen

Kommentare zu Inflation und Zinssätzen könnten die Risikobereitschaft verstärken

Wahrscheinliche Reden von Wirtschaftsführern, die Risse in der Risikobereitschaft andeuten

Erfahrene Händler verfolgen bereits wöchentlich Krypto-Prognosen, um voraus zu sein. Machen Sie das zu einem Teil Ihres Werkzeugs. Diese Schlüsselmomente kommen selten mit langer Vorlaufzeit. Wenn das Volumen sinkt und der Preis zur Wochenmitte ins Stocken gerät? Geben Sie den Makro-News die Schuld. Aber clevere Händler bleiben flexibel – und nutzen Rücksetzer, um sich in Tokens mit echten Katalysatoren zu positionieren, wie Base-basierte DEXes und Creator-Coins.

Krypto-News nächste Woche bringt die Schnittstelle von Infrastruktur-Adoption, Creator-Monetarisierung und makroökonomischen Signalen – alles auf einmal.

Coinbases DEX-Move wird die Liquiditätsströme glätten. Base-Tokens erhalten Sichtbarkeit. Creator starten Ökosysteme. Und Bitcoin pausiert in Erwartung makroökonomischer Hinweise. Es fühlt sich wie ein Wendepunkt an. Kein Clickbait-Moment – sondern ein Moment des Pipeline-Aufbaus. Stehen Sie am Montag früh auf. Denn wenn die Schlagzeilen kommen, werden clevere Trader nicht hinterherjagen – sie werden vorausgehen. Wir sehen uns in den Charts – und bei den Limit Orders.

