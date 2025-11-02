Krypto-News nächste Woche: Worauf Sie achten sollten, während sich die Märkte auf große Bewegungen vorbereiten

Das Wichtigste in Kürze

Nächste Woche steht die Kryptobranche vor spannenden Entwicklungen: Solana verzeichnet weiter starke ETF-Zuflüsse, was auf eine Kapitalrotation von Bitcoin und Ethereum hinweist.

Ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China könnte das Marktvertrauen stärken und kurzfristige Kursrallyes auslösen.

Coinbase plant, nach den Q3-Zahlen live auf X zu gehen, um mehr Transparenz und direkten Austausch zu bieten.

Gleichzeitig herrscht Unsicherheit an den Märkten, was laut Jim Cramer einen Wendepunkt andeuten könnte.

Insgesamt deutet vieles auf eine reifere, stabilere Kryptolandschaft hin – mit Chancen für aufmerksame Anleger.

Lassen Sie uns das aufschlüsseln. Ich führe Sie durch, was kommt, was ich denke, was es bedeutet, und wo sich Chancen verstecken könnten.

Solana-ETF-Zuflüsse steigen weiter – Kapitalrotation in Aktion

Solana hört nicht auf, irgendjemanden zu überraschen. Zum vierten Tag in Folge verzeichnen Solana-ETFs starke Zuflüsse, was zeigt, dass der Appetit der Investoren kein bisschen nachgelassen hat. Vincent Liu von Kronos Research glaubt, dass diese Kapitalrotation – also Geld, das von Bitcoin und Ethereum abwandert – auch nächste Woche anhalten wird. Das ist mutig, aber nachvollziehbar.

Solana ETFs see inflows for 4th consecutive day amid ‘capital rotation’ from Bitcoin, Ether funds ‼️

— Kronos Research’s Vincent Liu expects Solana ETF inflows to continue next week, noting that rotation from Bitcoin and Ether will likely persist.

More news about this 👇#SOL… pic.twitter.com/KnN3MdIqtK — Trade&Treats (@treats_trade) November 1, 2025

Meiner Meinung nach signalisiert diese Verschiebung einen reiferen Markt. Die Menschen diversifizieren. Die „Bitcoin oder Pleite“-Mentalität verschwindet schnell. Also, was sollten Sie tun? Behalten Sie Krypto-Prognosen im Auge. Sie zeigen oft, wie sich die Stimmung bewegt, bevor es die Preise tun.

Ich verfolge Solana, seit es bei etwa 10 Dollar kämpfte. Jetzt flirtet es mit der Aufmerksamkeit des ETF-Mainstreams. Das ist keine kleine Leistung. Andererseits gehört Volatilität zum Spiel. Solanas Kursbewegung kann immer noch heftig schwanken. Aber langfristig? Es fühlt sich jetzt wie ein ernsthafter Spieler an.

Ein Handelsabkommen zwischen den USA und China könnte Schlagzeilen machen

Hier trifft Krypto auf Geopolitik. Berichte deuten darauf hin, dass nächste Woche ein Handelsabkommen zwischen den USA und China nach einem Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea unterzeichnet werden könnte. Finanzministerin Bessent bestätigte, dass beide Seiten Fortschritte bei Soja-Käufen, TikTok-Gesprächen, Kontrolle seltener Erden und Zollpausen gemacht haben.

🚨 A U.S.–China trade deal could be signed as soon as next week following a Trump–Xi meeting in South Korea Treasury Secretary Bessent says both sides agreed on soy purchases, TikTok, rare-earth controls, and tariff pauses Markets up, but approval hurdles and execution risks… — Vestr (@downloadvestr) October 30, 2025

Klingt auf dem Papier gut, oder? Aber es gibt immer Kleingedrucktes. Die Risiken bei der Umsetzung bleiben hoch, und Genehmigungshürden könnten die Dynamik bremsen. Dennoch lieben Märkte eine gute Friedensgeschichte. Ein unterzeichnetes Abkommen könnte das globale Vertrauen stärken – und wenn das Vertrauen steigt, folgen die Kryptopreise oft.

Ich habe dieses Muster schon oft gesehen. Wenn traditionelle Märkte aufatmen, neigen digitale Vermögenswerte dazu, denselben Rückenwind zu spüren. Neugierig, welche Coins zuerst profitieren könnten? Ich würde sagen, beginnen Sie damit, zu überprüfen, welche Krypto Sie kaufen sollten. Coins mit starker marktübergreifender Präsenz – wie Bitcoin, Ethereum oder sogar Solana – bewegen sich normalerweise im Einklang mit makroökonomischem Optimismus.

Ein Handelsabkommen nächste Woche könnte also eine kurzfristige Rallye auslösen. Aber denken Sie daran: Rallyes verblassen so schnell, wie sie entstehen. Bleiben Sie flexibel.

Coinbase geht live auf X – Einblicke in die Giganten

Das hier begeistert mich persönlich. Coinbase geht nächste Woche nach der Veröffentlichung seiner Q3-Gewinne live auf X. Warum ist das wichtig? Weil es nicht nur um Zahlen geht. Es geht um Transparenz. Investoren und Händler werden direkte Einblicke von der Coinbase-Führung erhalten – zu Gewinnen, Nutzerwachstum, regulatorischen Updates und, am wichtigsten, zu Trends bei der Krypto-Adoption.

Exciting news! 🎉 Coinbase is going live on 𝕏 (Twitter) next week after announcing their Q3 earnings. This is a great opportunity to get insights directly from the Coinbase team about their financial performance, crypto market trends, regulatory updates, and future plans.… https://t.co/F83U5naHls — Igor | base.eth (@YvvlhSSRHnUcXdq) October 28, 2025

Meiner Meinung nach spiegelt dieser Schritt eine breitere Veränderung wider. Große Börsen erkennen, dass sie direkt kommunizieren müssen – nicht nur über Pressemitteilungen. Soziale Plattformen sind die neuen Kanäle für Investor Relations. Ich erinnere mich noch, als Coinbase zwischen den Quartalsberichten kaum sprach. Jetzt beantworten sie live Fragen auf X. Das ist Fortschritt – und es schafft Vertrauen.

Für alle, die Börsentokens oder plattformgebundene Vermögenswerte verfolgen, ist dies ein Ereignis, das man unbedingt sehen sollte. Vielleicht möchten Sie auch ihre Rolle im Vergleich zu dezentralisierten Gegenstücken prüfen, die in Krypto-Börsenvergleichen aufgeführt sind. Transparenz schafft Vertrauen. Vertrauen schafft Kapital. Es ist eine einfache Kettenreaktion.

Jim Cramers Montagswarnung – Ruhe vor dem Sturm?

TV-Analyst Jim Cramer fügte diese Woche seinen üblichen Stil hinzu und sagte: „Wir müssen bis Montag warten, bis sich der Markt erholt.“ Klassischer Cramer. Aber sein Kommentar spiegelt tatsächlich wider, wie nervös die Stimmung derzeit ist. Investoren halten den Atem an. Wird die nächste Woche Erleichterung bringen – oder einen weiteren Rückschlag?

Hier ist meine Einschätzung: Diese Art von nervöser Energie signalisiert oft einen Wendepunkt. Der Markt könnte der Angst müde sein.

Ich habe unzählige „Warten wir bis Montag“-Momente erlebt. Normalerweise passiert eines von zwei Dingen – entweder beginnt eine Erholungsrallye oder ein kurzer Dip spült schwache Hände heraus, bevor die Preise wieder steigen. Beide Szenarien schaffen Chancen für aufmerksame Händler.

Sie können auf Nummer sicher gehen, indem Sie die Kursbewegungen zu Beginn der Woche beobachten. Oder, für die Mutigen, beginnen Sie, während roter Kerzen zu kaufen. Denken Sie nur daran: Es ist einfacher, Qualitätswerte zu kaufen, als den perfekten Tiefpunkt zu treffen.

Eine Woche, in der man wachsam bleiben sollte

Die Kryptolandschaft der nächsten Woche sieht vollgepackt aus. Zwischen ETF-Zuflüssen, globalen Abkommen und Transparenzbewegungen der Börsen gibt es viel zu verarbeiten. Also, was sollten Sie tun? Lesen. Beobachten. Reflektieren. Dann handeln Sie mit Absicht.

Märkte belohnen Geduld und Beobachtung – nicht Panik.

Von Solanas Momentum bis zur Kommunikationsstrategie von Coinbase fühlt sich alles an, als würde die Branche in Echtzeit reifen. Man spürt die Veränderung – der Ton ist ruhiger, überlegter, weniger reaktiv.

Ich persönlich bin optimistisch. Ich denke, die kommende Woche wird Klarheit bringen. Vielleicht sogar einen Funken, der die Menschen daran erinnert, warum sie sich ursprünglich in Krypto verliebt haben. Behalten Sie einfach Ihr Radar an. Die Zukunft entfaltet sich hier schnell.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.