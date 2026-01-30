Krypto Prognose: Ethereum steckt fest, und genau das macht die Situation so gefährlich

Das Wichtigste in Kürze

Seit einigen Wochen handelt Ethereum in einer engen Spanne zwischen rund 2.700 und 3.350 US-Dollar.

Die Zone um 2.710 US-Dollar ist als Unterstützungszone entscheidend; ein Unterschreiten dieser Marke könnte weitere Rückgänge zur Folge haben.

Ein Ausbruch über 3.350 US-Dollar ist auf der Oberseite der Schlüssel für neues Momentum.

Ethereum beweist trotz kurzfristiger Schwäche eine relative Stärke gegenüber Gold und bleibt eng verbunden mit klassischen Risikoassets.

Im Moment ist Geduld die beste Strategie.

Der Handelsbereich zwischen etwa 2.700 und 3.350 US-Dollar ist derzeit entscheidend. In diesem Zeitraum fehlen eindeutige Signale. Trader, die im mittleren Bereich agieren, sehen sich häufig Fehlsignalen und unnötiger Volatilität ausgesetzt. Aus diesem Grund empfehlen viele Analysten, geduldig zu sein und erst an den Rändern der Range aktiv zu werden.

In dieser Marktphase ist der Spruch, dass Geld im Warten verdient wird, besonders relevant. Ethereum erfordert von Investoren, dass sie Disziplin zeigen und nicht jeder kleinen Bewegung hinterherjagen.

Die Unterseite der Range wird immer gefährlicher

Die Unterstützungszone bei etwa 2.710 US-Dollar erhält derzeit besondere Beachtung. Diese Marke stellt einen kurzfristigen Halt dar. Im Falle eines Rückgangs wird das nächste Ziel bei etwa 2.620 US-Dollar sichtbar. Es ist ein bedeutendes Swing Low, das in der Vergangenheit Käufer angezogen hat.

Es wird noch kritischer, wenn man unterhalb dieser Zone schaut. Der Bereich um 2.450 US-Dollar wird auf makroökonomischer Ebene als die letzte große Verteidigungslinie für Ethereum angesehen. Sollte diese Marke fallen, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern und möglicherweise eine Phase beschleunigter Abverkäufe einleiten. In diesem Fall würde die Marktstimmung deutlich schlechter werden, und selbst langfristige Investoren müssten ihre Annahmen überdenken.

$ETH / Ethereum Very critical area for the chart here. Lose this $2710 support and the $2620 swing low is the next hunt. ~$2450 should be the main line of defence on the macro move down. Below that gets extremely ugly. ETH/BTC also trending down aggressively. Looks like… pic.twitter.com/PKX4U3O6z8 — Ardi (@ArdiNSC) January 30, 2026

Die Entwicklung des ETH zu BTC Verhältnisses trägt zusätzlich zur Belastung bei. Dieses Paar hat seit einiger Zeit einen deutlichen Abwärtstrend. Das heißt, Ethereum büßt im Vergleich zu Bitcoin seine relative Stärke ein. Dieses Verhältnis ist für viele institutionelle Investoren ein entscheidender Indikator, wenn es um die Kapitalallokation geht.

Warum der Bereich über 3.350 US-Dollar alles transformieren könnte

Der Bereich über 3.350 US-Dollar ist auf der Oberseite der entscheidende Trigger. Ethereum würde die aktuelle Range erst hinter sich lassen, wenn es klar und nachhaltig aus diesem Bereich ausbricht. Ein solcher Zug hätte nicht nur technische, sondern auch psychologische Auswirkungen.

$ETH remains in this seemingly endless range. There's not much to do in the middle. Either wait for a proper breakout above $3350 or for a dip to the range low. Remember, money is made in the waiting! pic.twitter.com/gJy0rZlrHY — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) January 29, 2026

Ein Ausbruch nach oben würde die Short-Positionen unter Druck setzen, ein frisches Momentum schaffen und wahrscheinlich neues Kapital in den Markt ziehen. So rückt der Bereich um 3.400 US-Dollar schnell ins Blickfeld, gefolgt von höheren Zielzonen, die zuletzt im Markt kaum Beachtung fanden.

Dabei spielt nicht nur der Preis eine Rolle, sondern auch die Struktur des Ausbruchs. Das Volumen, die Schlusskurse der Tage und die Reaktion auf Rückläufe sind von entscheidender Bedeutung. In den vergangenen Monaten haben Fehlausbrüche Ethereum mehrfach zurück in die Range gedrückt und dadurch das Vertrauen beeinträchtigt.

Ethereum zeigt im Vergleich zu Gold eine stille Stärke

Obwohl das kurzfristige Chartbild Unsicherheit zeigt, gibt es durch andere Vergleiche ein differenziertes Bild. Die Entwicklung von Ethereum im Vergleich zu Gold ist besonders interessant. Eine leise, aber stetige Kraft wird hier offenbar.

ETHEREUM IS QUIETLY STRONG VS GOLD. Key levels:

Break $3,000

Clear the EMA around $3,100. Next stop $3,400 ETH is tied closely to the Russell.

As risk assets make new highs, ETH is building pressure. It’s not hype.

It’s plumbing. And plumbing always wins. pic.twitter.com/VDK00aaNYK — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) January 29, 2026

Während Perioden, in denen Gold eine starke Performance zeigt und Risikoassets unter Druck stehen, neigt Ethereum dazu, sich zurückzuziehen. Aber sobald der Risikoappetit am Markt zunimmt, beginnt ETH oft, gegenüber Gold an Wert zu gewinnen. Im Moment sieht es so aus, als ob dieser Prozess sich wieder aufbaut.

Viele Marktbeobachter sehen diese Entwicklung nicht als Hype, sondern als strukturelle Vorbereitung. Ethereum wird langfristig profitieren, weil es als technologische Grundlage für dezentrale Anwendungen, Finanzprodukte und die Tokenisierung dient. Diese fundamentale Ebene wirkt oft mit Verzögerung, aber sie setzt sich über die Zeit durch.

Die Beziehung zu traditionellen Risiko Assets

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die enge Verbindung von Ethereum mit traditionellen Risikoassets, vor allem mit US-Aktien aus dem Technologie- und Wachstumssektor. Es wurde beobachtet, dass Ethereum oft ähnliche Bewegungen wie der Russell Index zeigt.

Erreichen Risiko-Assets neue Hochs oder bestätigen sie ihre Aufwärtstrends, erhöht sich die Chance, dass auch Ethereum aus seiner aktuellen Range ausbricht. Andersherum würde eine Schwäche an den Aktienmärkten den Druck auf ETH weiter verstärken.

Aufgrund dieser Korrelation fungiert Ethereum für viele Investoren als eine Art Brücke zwischen den traditionellen Märkten und dem Krypto-Sektor. Aus diesem Grund reagieren institutionelle Akteure empfindlich auf makroökonomische Signale, Entscheidungen über Zinssätze und die Bedingungen zur Liquidität. Wir analysieren diesen Zusammenhang regelmäßig und setzt ihn in einen größeren Kontext, vor allem in Bezug auf die Kapitalströme zwischen den traditionellen und den digitalen Märkten.

Fehlgeschlagener Versuch über 3.000 US-Dollar als Indikator

Ein besonders wichtiges Detail der letzten Tage ist, dass der Versuch, die Marke von 3.000 US-Dollar zurückzuerobern, gescheitert ist. Dieser Bereich hat sich erneut als ein hartnäckiger Widerstand erwiesen. Sein Rückzug hat kurzfristig Druck erzeugt und die Aufmerksamkeit wieder auf die Unterseite der Range gelenkt.

$ETH tried to reclaim the $3,000 level but failed. The next key level is $2,800-$2,850 which held up last week. Maybe a sweep of this zone before reversal could happen for Ethereum. pic.twitter.com/zBRLQ65CBs — Ted (@TedPillows) January 29, 2026

Es wird von vielen Tradern erwartet, dass Ethereum vor einem möglichen Wendepunkt zunächst noch die Liquidität unterhalb der aktuellen Preise abholen wird. Es ist ein realistisches Szenario, dass die Zone zwischen 2.800 und 2.850 US-Dollar zunächst gesweept wird, bevor eine nachhaltigere Erholung beginnt. Seitwärtsmärkte zeigen solche Bewegungen oft. Sie sind ein Ärgernis für ungeduldige Marktteilnehmer, legen aber häufig den Grundstein für stabilere Trends.

Geduld als Ansatz in einem schwierigen Marktumfeld

Was die aktuelle Phase betrifft, ist vor allem eines gefragt: Geduld. Aktives Trading im mittleren Bereich der Ethereum-Range bringt momentan wenig Nutzen. Alles wird besser, wenn man klare Pläne und definierte Zonen hat.

Investoren mit einem langfristigen Fokus schauen genau, wie Ethereum sich an seinen entscheidenden Marken verhält. Kurzfristige Trader setzen auf klare Bestätigungen, anstatt auf Vermutungen zu spekulieren. Diese Zurückhaltung zeigt keine Schwäche, sondern Markt Reife. Regelmäßige Analysen, die genau diese Phasen einordnen und erklären, warum man manchmal besser nichts tun sollte, finden Coinspeaker-Leser in der Coinspeaker-Ausgabe.

Ausblick? Die Entscheidung naht

Ethereum zeigt deutlich, dass es sich auf etwas vorbereitet. Je länger die Range dauert, desto stärker ist normalerweise die Bewegung, die danach folgt. Ob sie nach oben oder unten geht, hängt entscheidend von den erwähnten Schlüsselzonen ab.

Ethereum bleibt bis dahin ein Markt für Beobachter, nicht für Jäger.

Ein Rückfall unter 2.710 US-Dollar würde die Bären stärken und das Risiko einer tieferen Korrektur erhöhen. Sollte der Kurs die Marke von 3.350 US-Dollar überschreiten, könnte das den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung signalisieren.

