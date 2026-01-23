Krypto Prognose: Ethereum zwischen Zweifel und Akkumulation – Steht 2026 vor einer Richtungsentscheidung?

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum bewegt sich in einer Phase großer Unsicherheit, in der Skepsis und langfristige Akkumulation gleichzeitig stattfinden.

Der Markt rechnet zwar mit möglichen Rücksetzern, sogar unter die Marke von 2.000 US-Dollar im Jahr 2026, doch institutionelle Akteure bauen ihre Positionen weiter aus und binden große Mengen ETH im Staking.

Technische Formationen deuten auf eine bevorstehende Richtungsentscheidung hin, während strukturelle Faktoren wie sinkendes verfügbares Angebot und steigende Netzwerknutzung für Stabilität sorgen.

Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass Zweifel aktuell eher Teil der Vorbereitung als ein Warnsignal für das Ende des Zyklus sind.

Gemischte Stimmung: Derivatemärkte von Skepsis geprägt

Die neuesten Optionsdaten lassen darauf schließen, dass zahlreiche Marktteilnehmer weiterhin vorsichtig positioniert sind. Es wird verstärkt nach Strike-Preisen in niedrigerer Höhe gefragt, was darauf hindeutet, dass Absicherungen gegen fallende Kurse vorherrschen. Übergangsphasen, in denen Anleger zwar nicht komplett bearish sind, aber dem Markt noch nicht trauen, sind normalerweise der Entstehung dieser Konstellation vorbehalten; Euphoriephasen sind dafür nicht geeignet.

📊 Market Watch | https://t.co/f3BcYSD1Iv • Traders are speculating whether $ETH will dip below $2,000 in 2026.

• Sentiment is mixed, with lower strike price probabilities suggesting cautious outlook.

• Keep an eye on macro trends and ETH volatility. #Ethereum #Crypto pic.twitter.com/VFUi8AsWM8 — Bit.eu (@BitEuOfficial) January 23, 2026

Phasen wie diese sind von historischer Bedeutung. Sie sind oft keine Tops, sondern Zonen der Unsicherheit, wo Kapital selektiv aufgebaut wird, während die Mehrheit abwartet. Dieses Muster trat in den vergangenen Marktzyklen mehrfach auf.

Technische Situation? Der Druck erhöht sich

Ethereum testet momentan auf kürzeren Zeitrahmen die obere Begrenzung eines absteigenden Dreiecks. Diese Formation hat eine technische Bedeutung, weil sie oft in eine impulsive Bewegung übergeht. Ein nachhaltiger Ausbruch könnte Ziele weit über die aktuellen Preislevels eröffnen. Sollten das Volumen und das Momentum den Ausbruch bestätigen, könnten technische Projektionen Bereiche bis etwa 4.800 US-Dollar erreichen.

Sollte dieser Ausbruch scheitern, ist das Szenario einer längeren Seitwärtsbewegung oder neuer Rücksetzer weiterhin möglich. Es ist entscheidend zu verstehen, dass Konsolidierungen nicht immer Schwäche signalisieren; sie dienen oft der Vorbereitung auf größere Bewegungen.

Ein klares Zeichen von Tom Lee

Das Verhalten großer Marktteilnehmer ist besonders auffällig. Tom Lees Firma Bitmine hat in kürzester Zeit ETH-Bestände im Wert von über 100 Millionen US-Dollar angehäuft. Insgesamt kontrolliert Bitmine nun mehr als 12,6 Milliarden US-Dollar in ETH, was über 3,5 Prozent des gesamten Angebots ausmacht.

TOM LEE BOUGHT ANOTHER $100M $ETH Tom Lee’s Bitmine bought another $103.7M ETH in the past 24 hours. Bitmine now holds $12.61 BILLION of ETH, which is now over 3.5% of the total ETH supply. Bitmine has staked $279.4M of ETH since the start of the week, bringing their total to… pic.twitter.com/i91tPI37sz — Arkham (@arkham) January 22, 2026

Noch wichtiger als der Kauf ist die Entscheidung, einen Großteil dieser Bestände zu staken. Dort sind mittlerweile mehr als 5,2 Milliarden US-Dollar in ETH gebunden. Staking reduziert die kurzfristig verfügbare Liquidität am Markt und deutet darauf hin, dass diese Positionen nicht für kurzfristige Spekulation, sondern für langfristige Netzwerkbeteiligung gedacht sind. Historisch gesehen, sind solche Bewegungen oft die Vorboten von Phasen, in denen sich Angebot und Nachfrage immer mehr auseinanderentwickeln.

#ETH/USD Ethereum is testing the upper border of the descending triangle on the 4H timeframe

A successful break might push the price toward $4,800🐃 👇Crypto Traders-join Telegram👇 https://t.co/oRAVD0i3ly

. pic.twitter.com/79VIy7D0D7 — Whales_Crypto_Trading 🐋 (@WHALES_CRYPTOt) January 23, 2026

Ethereum ist heute fundamental anders als in den vergangenen Marktzyklen. Nach der Umstellung auf Proof of Stake und der Einführung der Gebührenverbrennung ist das Angebot nun nicht mehr statisch. Während Phasen hoher Netzwerkauslastung wird ETH netto deflationär.

Das Angebot verengt sich weiter, wenn gleichzeitig große Mengen gestakt werden. Dieser Effekt ist langsam, aber er wirkt kontinuierlich. Er verursacht keinen abrupten Preissprung, sondern verändert die Marktstruktur im Hintergrund. Rücksetzer sind tendenziell weniger aggressiv, während Erholungen schneller Momentum aufbauen können. Diese Dynamik wird in Marktanalysen immer mehr als ein unterschätzter Faktor angesehen.

Makroökonomische Unsicherheit bleibt der Trumpf

Ethereum ist trotz dieser strukturellen Stärken nicht immun gegenüber makroökonomischen Entwicklungen. Zinspolitik, Liquiditätsbedingungen und geopolitische Spannungen haben nach wie vor Einfluss auf Risikoassets. Falls es 2026 erneut zu einer restriktiven Geldpolitik kommen sollte, könnten selbst starke Netzwerke vorübergehend unter Druck geraten.

Es ist jedoch auch wahr, dass Ethereum empfindlicher auf Liquiditätszuflüsse reagiert als auf Liquiditätsentzüge. Es genügen oft schon moderate Entspannungssignale, um Kapitalströme zurück in den Markt zu lenken. In diesem Kontext ist die aktuelle Skepsis kein Nachteil, sondern potenziell ein Puffer.

Szenario 1: Die 2.000-Dollar-Marke nicht erreichen

Es ist möglich, dass der Preis im Jahr 2026 unter 2.000 US-Dollar fällt. Wahrscheinlich wäre er jedoch nicht auf interne Schwächen zurückzuführen, sondern auf externe Schocks. In diesem Fall wäre es entscheidend, ob die langfristigen Halter ihre Positionen verteidigen oder aufgeben.

Aufgrund der hohen gestakten Mengen und der wachsenden institutionellen Beteiligung scheint ein nachhaltiger Bruch dieser Zone nur unter extremen Bedingungen möglich zu sein. Ein Rücksetzer könnte vielmehr als eine Akkumulationsphase dienen, ähnlich wie in den vergangenen Marktzyklen.

Szenario 2: Der langsame Aufwärtstrend

Es ist wahrscheinlicher, dass wir keinen explosiven Bullenmarkt sehen, sondern einen schrittweisen Anstieg, der durch die Fundamentaldaten gestützt wird. Steigende Onchain-Aktivität, wachsende Nutzung von Layer-2-Lösungen und institutionelles Staking könnten Ethereum langsam in höhere Bewertungsregionen führen.

Starke Rücksetzer wären in diesem Fall eher Kaufgelegenheiten als Trendbrüche. Es würde weiterhin Schwankungen geben, aber alles wäre Teil eines größeren Aufwärtstrends.

Szenario 3: Der strukturelle Fortschritt

Ethereum könnte deutlich schneller an Wert gewinnen, wenn mehrere Faktoren gleichzeitig eintreten, wie regulatorische Klarheit, Verbesserungen in der Skalierung und eine makroökonomische Entspannung. Es könnten dann technische Ziele jenseits der bisherigen Höchststände erreicht werden.

Für dieses Szenario ist Geduld gefragt. Es ist das Resultat jahrelanger Netzwerkentwicklung, nicht ein Produkt kurzfristiger Euphorie.

Zweifel gehören zum Zyklus, sie sind kein Gegenspieler.

Ethereum steht vor mehr als nur einer simplen Entscheidung zwischen Bull oder Bear. Vielmehr ist das Netzwerk in einer Phase, in der es Zweifel und Akkumulation gleichzeitig gibt. Während ein Teil des Marktes weiterhin Risiken hervorhebt, agieren andere bereits mit einem Blick auf die Langfristigkeit.

Historisch gesehen legen genau solche Phasen die Grundlagen für die nächste große Bewegung. Ob sie sich 2026 nach oben oder unten entlädt, hängt weniger von kurzfristigen Charts ab, sondern vielmehr davon, wie sich Angebot, Nutzung und Kapitalflüsse entwickeln werden. Eines ist sicher: Ethereum ist heute strukturell robuster als in allen vorherigen Zyklen. Und das ändert alles.