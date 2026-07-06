Vitalik Buterin plant Großes: „Niemand sollte jetzt Ethereum unterschätzen“

Das Wichtigste in Kürze

Vitalik kündigt mit Lean Ethereum eine umfassende Protokoll-Erneuerung an.

Privacy, Quantum-Sicherheit, STARKs und neue State-Modelle werden zentrale Themen.

Kritiker sehen viele Ideen bereits früher bei NEAR umgesetzt. .

Ethereum steckt weiterhin tief im Bärenmarkt fest. Der Kurs zeigt kaum Stärke, das Sentiment bleibt schwach und viele Marktteilnehmer zweifeln daran, ob Ethereum seine frühere Dominanz zurückgewinnen kann. Gerade im Vergleich zu schnelleren Chains wie Solana wirkt ETH für Kritiker zuletzt schwerfällig, teuer und technologisch unter Druck. Doch ausgerechnet in dieser Phase geht Vitalik Buterin nun in die Offensive.

Mit der aktualisierten Ethereum-„Strawmap“ skizziert er keinen kleinen Feinschliff, sondern eine tiefgreifende technische Neuausrichtung. Auch Analyst Michaël van de Poppe sieht darin ein wichtiges Signal: Ethereum werde aktuell unterschätzt, obwohl es weiter eine der sichersten und resilientesten Infrastrukturen im Kryptomarkt sei.

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Analyst: Ethereum bleibt trotz Kritik die robusteste Infrastruktur

Michaël van de Poppe ordnet die neue Ethereum-Roadmap als eine der stärksten Botschaften der letzten Zeit ein. Seine zentrale Aussage: Während viele Marktteilnehmer Ethereum aktuell abschreiben, bleibt das Netzwerk aus seiner Sicht die sicherste und widerstandsfähigste Infrastruktur im gesamten Kryptosektor. Gerade diese Diskrepanz macht ETH spannend. Der Markt sieht vor allem schwache Kursentwicklung, schlechte Stimmung und Konkurrenzdruck. Der Analyst blickt dagegen stärker auf die langfristige Protokollebene.

This is one of the best posts I've seen in a long time from the $ETH foundation. Everyone hates on Ethereum, but it's still the safest, and most resilient infrastructure layer out there. Don't underestimate Ethereum. https://t.co/TVn3xjXuJ7 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 5, 2026

Sein Argument ist damit weniger kurzfristig charttechnisch, sondern fundamental. Ethereum habe bereits mit dem Merge bewiesen, dass es große technische Umbauten ohne Bruch des Netzwerks bewältigen kann. Nun steht mit „Lean Ethereum“ laut Vitalik eine dritte große Entwicklungsphase bevor, die über drei bis vier Jahre zahlreiche Kernbestandteile des Protokolls erneuern soll. Dazu gehören Skalierung, Privacy, quantensichere Kryptografie, schnellere Finalität und neue State-Modelle.

Für van de Poppe ist genau das der Punkt: Ethereum wirkt im Bärenmarkt schwach, baut aber im Hintergrund weiter an einer langfristigen Infrastrukturthese. Wenn diese Roadmap gelingt, könnte ETH nicht nur technologisch aufholen, sondern seine Rolle als Basis-Layer für DeFi, Tokenisierung und institutionelle Anwendungen verteidigen. Deshalb lautet seine Warnung sinngemäß: Ethereum nicht unterschätzen.

Vitalik kündigt „Lean Ethereum“ als dritte große ETH-Ära an

Vitalik Buterin beschreibt „Lean Ethereum“ nicht als einzelnes Upgrade, sondern als mehrjährigen Umbau fast aller wichtigen Protokollbereiche. Nach dem Wechsel zu Proof of Stake durch den Merge soll dies die nächste große Ethereum-Iteration werden. Im Zentrum stehen recursive STARKs, also kryptografische Beweise, mit denen Verifikation langfristig effizienter werden soll als durch direkte Neuausführung. Gleichzeitig sollen quantenanfällige Bestandteile durch quantensichere Alternativen ersetzt werden. Besonders die Arbeiten an quantensicheren Blobs wurden deutlich höher priorisiert.

Wichtig ist auch der Privacy-Fokus. Buterin betont, dass Privatsphäre künftig kein nachträgliches Feature mehr sein soll, sondern ein Kernziel bei Mempool, State-Struktur und Transaktionsdesign. Dazu kommen schnellere Finalität, multidimensionales Gas, Änderungen an der Client-Architektur und neue Formen von State. Besonders letzteres könnte disruptive Wirkung haben: Ethereum soll neben heutigem dynamischem State neue, stärker skalierbare State-Typen bekommen, die für ERC-20-Token, NFTs und viele DeFi-Anwendungen deutlich günstigere Transaktionen ermöglichen könnten.

Damit sagt Vitalik im Kern: Ethereum will nicht nur defensiv reagieren, sondern sich neu erfinden. Die Roadmap ist ambitioniert, technisch komplex und zeitlich nicht risikofrei. Doch sie zeigt, dass Ethereum den Wettbewerb mit Solana, Bitcoin-L2s und neuen Chains aktiv annimmt.

Doch es gibt auch Kritik: Ist Ethereum nur spät dran?

Trotz der ambitionierten Roadmap gibt es auch deutliche Kritik. Einige Marktbeobachter argumentieren, dass viele Punkte aus Vitaliks „Lean Ethereum“-Plan keineswegs neu seien, sondern von anderen Netzwerken längst umgesetzt oder zumindest früher adressiert wurden. Besonders NEAR wird dabei als Beispiel genannt. Der Analyst Vadim etwa schreibt sinngemäß, Ethereums neue Roadmap erinnere stark an die alte NEAR-Roadmap. Themen wie Sharding, kürzere Blockzeiten, neue State-Modelle, getrennte Blockproduktion und Finalität oder auch alternative virtuelle Maschinen seien dort schon seit Jahren Teil der Architektur.

Ethereum's new roadmap is NEAR's old roadmap. Vitalik just published the Lean Ethereum strawmap: "almost every major piece of the protocol will be replaced" over the next three to four years. Point by point, it lands on decisions NEAR shipped years ago. Quantum safety, now… https://t.co/QXDwMLH4rT — Vadim (AI, ⋈) (@zacodil) July 5, 2026

Kritisch ist dabei vor allem der Zeithorizont. Wenn Ethereum zentrale Protokollbestandteile erst über die nächsten drei bis vier Jahre ersetzen will, könnte der Markt fragen, ob ETH technologisch noch führt oder zunehmend nachzieht. Auch die geplanten Änderungen am State gelten als komplex und potenziell riskant, weil sie tief in die Funktionsweise von Anwendungen eingreifen könnten. Zwar betont Vitalik, dass bestehende Apps nicht zwangsläufig umgeschrieben werden müssen. Dennoch könnten Entwickler künftig Anreize haben, neue Standards zu nutzen, um Gebühren zu senken.

Fairerweise bleibt Ethereum bei ZK, Privacy und formaler Verifikation besonders stark positioniert. Doch die Kritik zeigt: Die Roadmap ist bullisch, aber kein Selbstläufer.

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