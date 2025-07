Krypto-Report erscheint am 30. Juli: Was er für Bitcoin, Stablecoins und Amerikas digitale Zukunft bedeuten könnte

Dies ist keine zufällige Veröffentlichung oder ein stiller Start. Das Weiße Haus wird den Krypto-Report am 30. Juli veröffentlichen, wie es die Exekutivanordnung vom Januar 2023 vorschreibt. Zur Einordnung: Diese Anordnung forderte einen umfassenden Plan, um Klarheit im Kryptobereich zu schaffen – von Regulierung über Innovation bis hin zur nationalen Sicherheit.

The President’s Working Group on Digital Assets has completed the 180-day report. It will be released publicly on July 30th.

America is now leading the way on digital asset policy 🇺🇸

— Bo Hines (@BoHines47) July 23, 2025