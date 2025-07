Solana Kurzfristprognose – Ist das der Startschuss für die Altseason?

Das Wichtigste in Kürze

Solana zeigt kurzfristig wieder Stärke: Nach Wochen der Seitwärtsbewegung und Bärendruck deuten technische Signale wie ein Unterstützungsbereich, ein möglicher Doppelboden-Ausbruch und zunehmendes Volumen auf eine bevorstehende Erholung hin.

Der Bereich um 204 US-Dollar gilt als entscheidend – dort könnte die Rallye scheitern oder in Richtung 220 US-Dollar weiterlaufen.

Zusätzlich sorgt die Launchpad-Plattform Igniter für fundamentalen Rückenwind, indem sie neue Token-Projekte und Nutzer auf das Netzwerk bringt.

Trader sollten dennoch vorsichtig agieren, klare Einstiege abwarten und sich nicht vom Hype leiten lassen.

Die Chancen stehen gut, doch Garantien gibt es im Kryptomarkt nie.

Kursbewegung-Update: Long-Einstieg an der Unterstützung



Hier ist der Knackpunkt – Sie sollten jetzt einen Long-Trade auf $SOL in Betracht ziehen, da der Kurs in einen klaren Unterstützungsbereich eingetaucht ist.

Aber springen Sie nicht blind hinein. Achten Sie auf subtile Signale: Das Momentum verlangsamt sich, Dochte weisen die Unterseite zurück, und das Volumen beginnt wieder einzusetzen. Das sind die Hinweise, die der Markt gibt, wenn sich eine Umkehr anbahnt.

Ihr Ziel? Die $204-Zone. Dort haben wir zuletzt ernsthaften Widerstand gesehen und genau dort könnte diese Erholung logisch ins Stocken geraten – es sei denn, die Bullen bringen mehr Durchschlagskraft.

UPDATE $SOL Entered a long here — targeting the $204 zone (orange line). Price tapped into a clean support area and showed signs of a potential reversal. If the structure holds, we could see a nice bounce back toward local highs. 🎯📈 pic.twitter.com/lyN0iEavu9 — algocats (@algo_cats) July 23, 2025

Bisher hält die Umkehrstruktur stand. Nicht perfekt, aber ausreichend, um anzudeuten, dass sich eine Erholung zusammenbraut. Solch ein Setup bekommen Sie nicht jeden Tag, und der Markt belohnt gerne Geduld. Könnte es scheitern? Sicher. Aber wir sind nicht in diesem Spiel, um auf Nummer sicher zu gehen – wir spielen klug.

Doppelboden-Ausbruch: Retest im Gange

Zoomen Sie kurz heraus. $SOL ist gerade aus einer lehrbuchmäßigen Doppelboden-Formation ausgebrochen – und testet derzeit diese wichtige Nackenlinie erneut. Das ist nicht nur Köder für Trader. Diese Nackenlinie ist die Grenze im Sand. Wenn $SOL sie halten kann, sehen Sie eine Bestätigung eines Trendwechsels – zumindest kurzfristig.

$SOL breakout from large double bottom formation, currently retesting key neckline resistance for support. Expecting a local bottom to be formed over the coming days, zoom into smaller time frames to find your entries. 🤝 pic.twitter.com/rbIOIpnPSR — Alain Trades (@alain_trades) July 23, 2025

Die Nackenlinie wirkt wie ein Sprungbrett. Käufer beobachten diese Zone intensiv, und ich würde mit einem Schub von Geboten rechnen, wenn der Preis noch länger hier verweilt. Das Fazit? Die Struktur begünstigt die Bullen – es sei denn, etwas geht ernsthaft schief. Und so wie es jetzt aussieht, beginnt der Chart, optimistisch zu wirken.

Der Igniter-Effekt: Tokens kommen

Jetzt wechseln wir das Thema. Schon von Igniter gehört? Dort könnte die nächste Phase des Solana-Wahnsinns ausbrechen. Es ist eine Launchpad-Plattform – und sie ist nur Gas, keine Bremsen.

Ersteller, Degens und ernsthafte Entwickler bereiten sich darauf vor, Tokens direkt auf der Plattform zu starten. Das Ergebnis? Mehr Nutzer. Mehr Hype. Mehr Gebühren, die durch das Netzwerk fließen.

How it's all going to feel when you launch your first Token on Igniter. 🔥 This is one party that won't stop.https://t.co/mdaTX9aVVx pic.twitter.com/KUhZpmLw01 — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) July 23, 2025

Was bedeutet das? Die $SOL-Nutzung steigt. Und der Preis folgt oft der Nutzung. Erwarten Sie, dass der soziale Hype rund um Igniter explodiert. Schon jetzt wird Solaxy zum Partyzentrum für kommende Solana-Launches.

Stellen Sie sich das wie Ethereum-ICOs im Jahr 2017 vor – aber reibungsloser, schneller und – wagen wir es zu sagen – weniger chaotisch. Meiner Meinung nach könnte Solaxy den nächsten Solana-Hype-Zyklus auslösen, und Trader, die die Welle früh erwischen, könnten sie ganz nach oben reiten.

In niedrigere Zeitrahmen zoomen: Einstiege zählen

Hier geht es nicht nur darum, die richtige Richtung zu wählen. Einstiege sind alles. Ich habe die 1H- und 4H-Zeiträume beobachtet, auf der Suche nach klaren Einstiegen mit minimalem Drawdown.

Die lokale Bodenbildung entwickelt sich gut. RSI-Divergenz. MACD rollt nach oben. Kerzen zeigen Unentschlossenheit am Boden. Jetzt ist der Moment, wo Sie heranzoomen und chirurgisch vorgehen.

Ausführungsgeschwindigkeit, Gebührenstruktur und unterstützte Handelspaare können Ihre Strategie machen oder brechen.

Für aktive Trader macht der richtige Krypto-Plattform-Vergleich einen echten Unterschied. Ein Hinweis zur Vorsicht: Jagen Sie keinen grünen Kerzen hinterher. Warten Sie auf Struktur. Lassen Sie den Preis zu Ihnen kommen. Denn in diesem Spiel tötet FOMO Konten schneller als jeder Bärenmarkt.

Just did a deep dive TA on Solana and its trajectory with the current market conditions and price action👇 I drew shapes and lines ….. so it’s for sure an accurate analysis Decided we’re 100% for sure going higher , or lower Trust me bro 📈 ⚖️ 📉 pic.twitter.com/YiV5BzXqID — Tac | Solflare (@Tactical_Sticks) July 23, 2025

Nennen wir es, wie es ist – Solana hat wieder Momentum. Wir sehen, wie sich technische Setups mit fundamentaler Entwicklung überschneiden. Igniter liefert narrative Energie, die On-Chain-Aktivität verbessert sich, und die Charts sagen endlich: „Vielleicht ist es Zeit.“ Das Schlüsselwort hier? Vielleicht. Krypto gibt nie Garantien. Und ich bin nicht hier, um Träume zu verkaufen.

Aber als jemand, der $SOL durch dick und dünn beobachtet hat, würde ich sagen: Dieses aktuelle Setup ist die vielversprechendste kurzfristige Erholung, die wir seit Monaten gesehen haben.

Die Kursbewegung rund um die $204-Zone wird entscheidend sein.

Sie ist ein Magnet für Verkäufer, und dort werden Sie wirklich sehen, wie stark die Bullen sind. Wenn wir darüber ausbrechen und halten, dann ist $220+ nicht weit entfernt. Erkunden Sie sichere Krypto-Wallets für die langfristige Aufbewahrung, um Reue nach dem Handel zu vermeiden. Aber wenn wir dort abgelehnt werden? Dann war diese Rallye nur ein weiterer Fehlausbruch.

Also: Ziehen Sie Ihre Stopps an. Achten Sie auf Ihre Levels. Traden Sie den Chart – nicht den Hype. Denn diese Party könnte gerade erst begonnen haben.

