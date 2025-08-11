Kryptomarkt erreicht neues Allzeithoch! 4,13 Billionen Dollar und steigend

Das Wichtigste in Kürze

Der Kryptomarkt hat mit einer Marktkapitalisierung von 4,13 Billionen Dollar ein neues Allzeithoch erreicht, angeführt von Bitcoin und Ethereum.

Das Wachstum ist schnell und stark, was auf steigendes Vertrauen von Investoren und Institutionen hindeutet.

Bitcoin dominiert weiterhin den Markt und zeigt starken Handel.

NFTs auf Bitcoin gewinnen an Fahrt ähnlich wie einst bei Ethereum.

Obwohl viele Assets steigen, fühlen sich manche Investoren noch außen vor, doch bestimmte „Schläfer“ wie $Hyper könnten bald ausbrechen.

Ein Rekord, den es zu feiern gilt

Das ist nicht nur eine große Zahl. Das ist eine Aussage. 4,13 Billionen Dollar bedeuten, dass wir innerhalb von Wochen Hunderte von Milliarden an Wert hinzugefügt haben. Jeder Pump, jede grüne Kerze, jeder Short Squeeze hat diesen Anstieg genährt.

Der Rekord vom 23. Juli? Weg. Ausgelöscht. Und was wirklich interessant ist, ist die Geschwindigkeit dieses Laufs. Normalerweise sieht man Zögern. Dieses Mal zögern die Käufer nicht.

Dieses Niveau an marktweiter Dynamik ist selten. Es deutet auf Vertrauen hin — nicht nur von eingefleischten Haltern, sondern auch von Institutionen, Fonds und Großinvestoren, die bisher nur zugeschaut haben. Sie sind jetzt dabei. Und sie machen es offensichtlich.

Bitcoins neues Allzeithoch – Mehr als nur eine Zahl

Bitcoin hat gerade wieder Neuland betreten. Der Preis durchbricht alte Decken, als wären sie aus Pappe. Das 24-Stunden-Handelsvolumen sprang um 28 %, was kein beiläufiger Anstieg ist. Das ist eine Flutwelle an Liquidität und Marktaktivität. Die Leute schauen nicht nur zu — sie sind drin, handeln und setzen große Summen.

CRYPTO MARKET HITS A NEW ALL-TIME HIGH! Total market cap has surged to $4.13T, fueled by massive Bitcoin & Ethereum gains — smashing the July 23 peak. Can #crypto take down Nvidia's $4.45T?

Die Marktkapitalisierung stieg um 3 %, aber die eigentliche Geschichte? Bitcoins Dominanz. Sie steigt langsam an und beweist, dass der König die Krone immer noch trägt, selbst in einem so wilden Markt.

Und unterschätzen Sie Bitcoin-NFTs nicht. Sie gewinnen gerade an Fahrt, so wie es in den frühen Tagen der Ethereum-NFTs war. Viele Leute haben gelacht, als sie gestartet wurden. Dieselben Leute lachen jetzt nicht mehr — sie rennen, um aufzuholen.

Alles steigt… außer unser Portfolio

Sie kennen das Gefühl. Sie schauen auf die Charts und alles ist grün. Memecoins, Mid-Caps, obskure Altcoins, an die Sie kaum noch gedacht haben… alle steigen stark an.

Bitcoin just smashed a new ATH

Bitcoin just smashed a new ATH

24h trading volume is up 28% signaling a surge in liquidity and market activity, Market cap climbed 3% pushing BTC's dominance higher Meanwhile, Bitcoin NFTs are catching serious momentum too Literally everything is pumping except the ones me…

Dann schauen Sie auf Ihr eigenes Portfolio. Tot. Flach. Vielleicht sogar etwas gefallen. Es ist der älteste Trader-Witz der Welt. Aber ehrlich? Das macht einen Teil des Spaßes aus. Dieser Markt hat eine Art, Sie glauben zu lassen, Sie verpassen etwas, während er gleichzeitig Chancen bietet.

Jagen Sie nicht jedem Pump hinterher. Aber ignorieren Sie auch nicht, was passiert. So starke Dynamik hat oft Nachbeben.

Und hier kommt der Clou — während Ihre aktuellen Investments sich vielleicht festgefahren anfühlen, bereiten sich einige „Schläfer“ still auf ihren Moment vor. Hier kommt $Hyper ins Spiel.

$Hyper sieht bereit für den Ausbruch aus

In all den Wirbelstürmen der Ereignisse auf dem Kryptomarkt bewegt sich ein Projekt mit enormem Versprechen – der Bitcoin Hyper Token ($Hyper). Hyper hat die Mission, einer der schnellsten und kostengünstigsten Vermögenswerte im digitalen Marktplatz für alltägliche Transaktionen zu werden.

Die Zeichen sind sehr klar: $Hyper befindet sich in einer spannenden Frühfinanzierungsphase, mit großen Käufen, die seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen wurden – ebnet den Weg für Ausbrüche.

Für diejenigen Investoren, die bereit sind, vom nächsten Aufschwung zu profitieren, ist der Vorverkauf des Bitcoin Hyper Token ein idealer Ort.

Sometimes you only need one thing on a cold day.$HYPER ⚡️

Im Gegensatz zu bestehenden Kryptowährungen, die oft einen vergleichsweise teuren und riskanteren Einstieg erfordern, bietet der Vorverkauf die Möglichkeit, $Hyper zu einem lukrativen Preis zu erwerben, bevor er offiziell in bekannten Marktplätzen gelistet wird.

Dies ermöglicht es Ihnen, frühzeitig eine Position im Projekt einzunehmen, bevor das Projekt mehr Aufmerksamkeit erhält. Hier geht es zum PRESALE

Der Kauf ist so einfach wie die Registrierung auf der offiziellen Seite des Projekts, das Verbinden einer Wallet und der Kauf von Tokens im Vorverkauf. Da die Vorverkaufsphase eine begrenzte Anzahl von Tokens hat und die Nachfrage sehr schnell steigt, sollte man ein Auge darauf haben, um alle Gewinne nach der Listung zu realisieren.

Nvidias Marktkapitalisierung von 4,45 Billionen Dollar ist das große, glänzende Ziel im Raum. Der AI-Chip-Gigant war zuletzt unangreifbar. Aber die Idee, dass Krypto diese Lücke schließen könnte?

Es ist nicht so abwegig, wie es klingt.

Wenn Bitcoin weiter Rekorde bricht, Ethereum folgt und Altcoins weiter steigen, könnten wir früher als erwartet eine Gesamtmarktkapitalisierung von 4,5 Billionen Dollar bei Kryptowährungen sehen.

Passiert das diesen Monat? Wahrscheinlich nicht. Passiert es dieses Jahr? Ich würde nicht dagegen wetten. Einige Investoren sichern sich bereits Assets mit Erkenntnissen aus Krypto-Wallet-Vergleichsberichten, um sich auf die nächste Phase vorzubereiten.

Abschließende Gedanken – Bewahren Sie einen kühlen Kopf, während andere ihn verlieren

Märkte auf Allzeithochs sind berauschend. Die Charts sehen unaufhaltsam aus, die Stimmung euphorisch. Aber hier ist die Sache — jede Hausse hat Rücksetzer. Scharfe. Die Art, die an einem Tag 15 % Ihres Portfolios wegnehmen kann.

Also feiern Sie die Gewinne. Genießen Sie die grünen Kerzen. Halten Sie nur etwas Pulver trocken. Denn der nächste Dip? Da werden Vermögen gemacht. Ob dies eine breitere Akzeptanz auslöst oder eine einzigartige Fallstudie bleibt, es ist eine Entwicklung, die man beobachten sollte, wenn man Kryptopresales, Anlagestrategien oder die Zukunft der Finanzen verfolgt.

