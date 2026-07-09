Das Wichtigste in Kürze

Geopolitische Risiken belasten die Märkte, doch Ethereum verteidigt die 1700-USD-Marke.

Der Presale des Layer-3-Projekts LiquidChain nähert sich der Millionengrenze.

Donnerstag, 9. Juli 2026 – Wenn geopolitische Krisen die globalen Märkte erschüttern, trennt sich im Kryptosektor schnell die Spreu vom Weizen. Die jüngste Eskalation zwischen den USA und dem Iran – angeheizt durch erneute Luftangriffe und die Aufkündigung des Waffenstillstands durch US-Präsident Trump – ließ die Ölpreise sofort anziehen und setzte klassische Risikoanlagen unter Druck. Doch der Kryptomarkt reagiert bemerkenswert resilient: Ethereum verteidigte die psychologisch wichtige Unterstützung bei 1.700 USD und kletterte mit einem Tagesplus von 1,7 % auf rund 1.750 USD, während Bitcoin sich stabil bei 63.000 USD behauptete.

Abseits der etablierten Schwergewichte zieht jedoch ein ganz anderes Marktsegment das Kapital an: Der Presale des Layer-3-Projekts LiquidChain (LIQUID) steuert mit aktuell über 891.000 USD rasant auf die Marke von 1 Million USD zu. Für renditeorientierte Investoren bietet sich hier eine strategische Gelegenheit, da das Projekt ein fundamentales Problem des Web3-Sektors löst: die Fragmentierung der Liquidität über die drei führenden Blockchains Bitcoin, Ethereum und Solana hinweg.

Der investierbare Case: Warum LiquidChain die Fragmentierung knackt

Wer im DeFi-Sektor aktiv ist, kennt das Problem: Liquidität ist über verschiedene Netzwerke verstreut, und das Brücken von Assets ist oft teuer, langsam und mit Sicherheitsrisiken verbunden. Hier setzt LiquidChain (LIQUID) mit einer innovativen Layer-3-Infrastruktur an. Das Protokoll ermöglicht es, gemeinsame Liquiditätspools direkt über Bitcoin, Ethereum und Solana hinweg abzubilden, ohne dass fehleranfällige Wrapping-Prozesse nötig sind.

Durch den Einsatz einer hochperformanten Virtual Machine und kryptografischen Cross-Chain-Proofs (die Bitcoin-UTXOs, Ethereum-States und Solana-Accounts verifizieren) können Entwickler dApps erstellen, die nativ auf die Liquidität aller drei Riesen zugreifen. Für Trader bedeutet das: tiefere Märkte, minimaler Slippage und maximale Effizienz.

Tokenomics und Presale-Vorteile: Einstieg in Phase 83

Aus Investorensicht ist der Timing-Faktor entscheidend. Der LIQUID-Token befindet sich aktuell in der Presale-Phase 83 zu einem Preis von 0,01478 USD. Wer in dieser frühen Phase einsteigt, profitiert nicht nur von potenziellen Wertsteigerungen nach dem offiziellen Börsenlisting, sondern kann die erworbenen Token direkt im Staking-Pool hinterlegen. Die aktuelle Staking-Rendite (APY) liegt bei beeindruckenden 1.258 % – ein starker Anreiz für Early Adopter, die ihre Token-Bestände vor dem Handelsstart maximieren möchten.

Wer die langfristigen Treiber des Projekts analysieren und fundierte Preisprognosen einsehen möchte, findet in unserer detaillierten LiquidChain Prognose wertvolle Orientierungshilfen für die zukünftige Kursentwicklung.

Institutioneller Rückenwind stützt den breiteren Markt

Dass der Markt trotz der geopolitischen Spannungen nach Trumps Aufkündigung des Iran-Waffenstillstands so stabil bleibt, liegt auch an der anhaltenden institutionellen Nachfrage. So verzeichneten die Ethereum-Spot-ETFs gestern Nettozuflüsse in Höhe von 70,48 Millionen USD – der fünfte positive Zuflusstag in Folge. Diese konstante Absorption von Verkaufsdruck stützt das gesamte Ökosystem.

Auch das technische Bild von Bitcoin bleibt trotz der Konsolidierung über 61.000 USD konstruktiv, da eine bullische Divergenz im Chart auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

#Bitcoin didn't lose its bullish divergence. The indication is that it's looking likely that we're going to be continuing the upwards trend, even though the markets have witnessed a small correction. The bullish divergence is still applicable even though there's the potential… pic.twitter.com/1zZAvbMgGY — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 8, 2026

So sichern Sie sich LIQUID-Token im Presale

Der Einstieg in den Presale ist unkompliziert gestaltet. Über die offizielle Website von LiquidChain können Investoren ihre Wallets verbinden. Unterstützt werden etablierte Wallets wie Best Wallet, welches den Presale sogar direkt in seiner App-Sektion „Upcoming Tokens“ listet. Die App ist im Apple App Store sowie bei Google Play verfügbar.

Der Kauf kann flexibel mit ETH, SOL, BTC, BNB, USDT, USDC oder ganz einfach via Kreditkarte abgewickelt werden. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung empfiehlt sich ein Blick auf unseren Ratgeber zum Thema LiquidChain kaufen, der den gesamten Prozess anschaulich erklärt.

Risikohinweis: Investitionen in Presales bieten historisch gesehen überdurchschnittliche Renditechancen, bergen jedoch auch das Risiko hoher Volatilität und des Totalverlusts. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.

Für Echtzeit-Updates und Ankündigungen der Entwickler empfiehlt sich der Beitritt zum offiziellen X-Account von LiquidChain sowie der Telegram-Gruppe.

Hier geht es direkt zur LiquidChain-Website.