Trump Bitcoin News: ABTC erreicht 8.000-BTC-Meilenstein

Das Wichtigste in Kürze

Die Marke von 8.000 BTC markiert ein signifikantes Wachstum der Reserven im Vergleich zu den rund 5.401 BTC, die ABTC laut Daten des Bitcoin Magazine Ende 2025 hielt.

Das Unternehmen finanziert dieses Treasury-Wachstum über zwei Wege: durch eigenes BTC-Mining und durch Käufe am offenen Markt.

Laut Berichten von BSC News konnte ABTC allein im ersten Quartal 2026 netto 1.620 BTC hinzufügen, wovon 817 BTC direkt aus der eigenen Mining-Produktion stammten.

In den heutigen Trump Bitcoin News gibt es Neuigkeiten von der American Bitcoin Corp. (NASDAQ: ABTC): Das von Eric Trump mitbegründete Hybrid-Unternehmen für BTC-Mining und Treasury erreichte am 7. Juli 2026 einen Bestand von über 8.000 BTC in seiner Unternehmenskasse. Bei einem aktuellen Bitcoin-Preis von rund 62.725 $ entspricht dies einem Wert von etwa 504 Millionen $.

Damit positioniert sich das Unternehmen laut Daten von BitcoinTreasuries.net als der weltweit 17. größte börsennotierte Bitcoin-Halter und liegt damit vor Schwergewichten wie Galaxy Digital (NASDAQ: GLXY) und Gemini Space Station Inc. (NASDAQ: GEMI).

Thrilled to announce American Bitcoin crossing the 8,000 BTC mark! 🇺🇸



Even with crypto market volatility, I want to reiterate how we continue to differentiate ourselves, mining at a 52% profit margin in Q1 and continually adding to our treasury, all while maintaining one of the… pic.twitter.com/u7KWeaUjYO — Eric Trump (@EricTrump) July 7, 2026

Dies ist jedoch mehr als nur ein einfaches Treasury-Update. Es dient als Fallstudie für die wachsende Kluft zwischen operativen Kennzahlen und den Ergebnissen für die Aktionäre im Bereich des institutionellen BTC-Minings – eine Divergenz, die ABTC nun in ungewöhnlich deutlicher Form verkörpert.

Das Erreichen der 8.000-BTC-Marke durch American Bitcoin fiel in eine Zeit, in der Bitcoin bei etwa 62.600 $ gehandelt wurde, was einem Rückgang von 1,1 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Alle Augen richten sich nun auf die wichtige Unterstützungsmarke bei 60.000 $. Solange diese hält, scheint ein Anstieg in Richtung 70.000 $ im Laufe des Julis durchaus möglich.

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Eric Trump Bitcoin ABTC Treasury-Meilenstein: Rankings, Skalierung und die Strategielücke

(QUELLE: BitcoinTreasuries.net)

Die Marke von 8.000 BTC markiert ein signifikantes Wachstum der Reserven im Vergleich zu den rund 5.401 BTC, die ABTC laut Daten des Bitcoin Magazine Ende 2025 hielt.

Das Unternehmen finanziert dieses Treasury-Wachstum über zwei Wege: durch eigenes BTC-Mining und durch Käufe am offenen Markt. Laut Berichten von BSC News konnte ABTC allein im ersten Quartal 2026 netto 1.620 BTC hinzufügen, wovon 817 BTC direkt aus der eigenen Mining-Produktion stammten.

Trotz dieser Erfolge bleibt der Abstand zum Branchenführer gewaltig. Strategy (NASDAQ: MSTR), ehemals MicroStrategy – das Unternehmen, das Michael Saylor zum Standard für Bitcoin-Unternehmensstrategien gemacht hat – hält 843.775 BTC in seiner Bilanz. Zum aktuellen Kurs entspricht dies einem Wert von über 52,9 Milliarden $.

Diese Summe stellt alle anderen Unternehmensinhaber in den Schatten. Die Kapitalallokationsstrategie von Strategy, einschließlich des At-the-Market-Angebotsrahmens zur Finanzierung von BTC-Käufen, gilt heute als das Referenzmodell, an dem sich neue Akteure wie ABTC messen lassen müssen.

Am 7. Juli kommentierte Eric Trump die Akkumulationsstrategie auf X gewohnt direkt: „Das Stacking geht weiter“, so Trump. „Herzlichen Glückwunsch an das unglaubliche ABTC-Team! Weiter so!“

Im selben Post verwies er auf eine Gewinnmarge im Mining von 52 % im ersten Quartal 2026 und bezeichnete die Verwaltungskostenquote (SG&A) des Unternehmens als eine der niedrigsten in der Branche. Beides wertete er als Beleg für die operative Stärke innerhalb des Sektors.

Finanzielle Realität: Nettoverlust, Kursverfall und eine Strategie unter Druck

(QUELLE: Yahoo Finance)

Die operativen Erfolgsmeldungen von ABTC stehen jedoch in krassem Gegensatz zur finanziellen Performance. Im ersten Quartal 2026 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 81,8 Millionen $ inmitten sinkender Bitcoin-Preise – und das, obwohl die Mining-Marge stabil über 50 % blieb.

Die Gesamtkosten für das Mining eines einzelnen BTC beliefen sich am Quartalsende auf etwa 36.200 $. Seit dem Börsengang an der Nasdaq im September 2025 sind die ABTC-Aktien um dramatische 94 % eingebrochen. Auch ein kürzlich durchgeführter Aktiensplit im Verhältnis 1:15 brachte keine Stabilität; kurz darauf fiel der Kurs erneut um 38 %.

Ein Bericht von Forbes verdeutlicht das Ausmaß: Seit dem Börsengang wurden rund 500 Millionen $ an Aktionärswert vernichtet. Gleichzeitig stieg das Privatvermögen von Eric Trump im selben Zeitraum signifikant an – eine Entwicklung, die er selbst als politisch motiviert bezeichnete.

Die entscheidende Frage bleibt, ob die Mining-Margen und das Kostenmanagement von ABTC in der Lage sind, angesichts der BTC-Preisrisiken Renditen für die Eigenkapitalgeber zu erwirtschaften. Mit einem Schatz von 8.000 BTC ist ABTC im BitcoinTreasuries-Ranking zwar eine feste Größe, doch ob dies zu einer Erholung des Aktienwerts im Trump-Bitcoin-Imperium führen wird, ist derzeit völlig offen.

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