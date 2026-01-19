[Live] Bitcoin: Charts, News und Liquidationsdaten im Überblick!

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin verlor innerhalb weniger Stunden rund 3,7 Prozent und testete mit dem 21-Tage-EMA eine zentrale Unterstützungszone.

Ein Bruch dieses Niveaus könnte weitere Abverkäufe in Richtung 90.000 US-Dollar oder tiefer nach sich ziehen, während Liquidationscluster kurzfristige Gegenbewegungen in Aussicht stellen.

Gleichzeitig deutet Michael Saylor einen erneuten milliardenschweren Bitcoin-Kauf durch Strategy an, gestützt durch neu entfachte Nachfrage nach der MSTR-Aktie.

Der Bitcoin-Kurs im Überblick: Einbruch auf 92.000 US-Dollar

Während der Markt für digitale Währungen zum Jahreswechsel einen dynamischen Aufschwung erlebte, setzte heute Nacht eine saftige Korrektur ein, die den Bitcoin-Kurs innerhalb weniger Stunden um 3,7 Prozent auf 91.900 US-Dollar trieb.

Natürlich blieben auch Altcoins von dieser Entwicklung nicht verschont. Während Ethereum um 3,7 Prozent auf 3150 US-Dollar fiel, verzeichneten Projekte wie Solana, Cardano, Chainlink oder Sui im selben Zeitraum Einbrüche zwischen 6 und 13 Prozent!

Im Zuge dieser Entwicklung ist die Gesamtmarktkapitalisierung innerhalb weniger Tage von 3,3 auf 3,15 Billionen US-Dollar gesunken, was einem effektiven Abfluss von rund 150 Milliarden US-Dollar entspricht und die Fragilität des Marktes unterstreicht.

Und obwohl Bitcoin am 21-Tage-EMA bei 91.850 USD (weiß) bislang kräftige Unterstützung von den Bullen erhielt, befindet sich der Kurs an einem kritischen Wendepunkt:

Sollte jenes Niveau nämlich brechen, lanciert der Bitcoin-Preis im Nu am unteren Band des seitwärts gerichteten Trendkanals bei 91.300 US-Dollar (grün). Sollte dieser Support nicht halten, sehe ich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 90.000 bzw. 88.500 US-Dollar.

Unterdessen verdeutlicht die Liquidations-Heatmap von Coinglass das empfindliche Marktumfeld, und eröffnet zugleich Raum für einen kurzfristigen Preisanstieg:

Die Liquidationsdaten zeigen nämlich, dass es im Bereich von 93.500 US-Dollar alleine auf der Handelsbörse Binance zu Liquidierungen von rund 60 Millionen US-Dollar kommt.

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Kurs bei 93.300 US-Dollar, was einem Rückgang von 2 Prozent in 24 Stunden und einem Rückgang von 2,77 Prozent auf 7-Tage-Basis entspricht. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Michael Saylor kündigt indirekt den nächsten Bitcoin-Kauf an

Michael Saylor fährt mit seinem Unternehmen Strategy seit August 2020 eine beispiellose Bitcoin-Strategie und nutzt quasi jeden verfügbaren US-Dollar, um den eigenen BTC-Bestand zu erhöhen.

Im Zuge dieser Entwicklung konnte das Unternehmen bislang 687.410 Coins akquirieren, welche zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels über 64 Milliarden US-Dollar wert sind!

Nachdem die wöchentlichen Zukäufe zuletzt deutlich abnahmen, dreht Saylor nun wieder auf: Berichten zufolge hat Strategy allein letzte Woche BTC im Wert von über einer Milliarde US-Dollar akkumuliert.

Allerdings deutete Saylor in einem X-Post einen weiteren Zukauf an, wobei Experten mit einem Investitionsvolumen zwischen 1 und 1,5 Milliarden US-Dollar rechnen.

Maßgeblich ermöglicht wird dieses Vorhaben durch die zunehmende Nachfrage nach der Strategy-Aktie. Da das Papier vorerst nicht aus den MSCI-Indizes verschwindet, kann das Unternehmen sein ATM-Programm fortsetzen, neue Aktien ausgeben und die Erlöse investieren.

Lies hier unsere Bitcoin-Prognose!

Bitcoin Hyper: Winkt großes Kurpotenzial mit diesem Layer-2-Projekt?

Bitcoin wurde nie mit dem Ziel entwickelt, schnell, skalierbar oder programmierbar zu sein. Die Transaktionen sind im Sinne der Sicherheit langsam und teuer, was kleine Zahlungen schlichtweg unpraktisch macht.

Mit einer Kapazität von nur etwa 7 Transaktionen pro Sekunde ist BTC den Anforderungen moderner Finanzsysteme nicht gewachsen. Zudem fehlt die Unterstützung für Smart Contracts und dApps, was Entwickler dazu zwingt, auf fragmentierte Lösungen auszuweichen.

Diese Einschränkungen halten Bitcoin von DeFi, Gaming und Web3-Anwendungen fern. Bislang diente Bitcoin eher als zuverlässiges und krisensicheres Wertaufbewahrungsmittel, nicht aber als Plattform für Innovation.

Bitcoin Hyper möchte dies ändern und führt ein Layer 2-Ökosystem ein, das skalierbar, schnell und programmierbar ist, ohne die Sicherheitsgrundsätze von Bitcoin zu beeinträchtigen.

Diese neue Lösung ermöglicht eine Echtzeit-Skalierung von Bitcoin und arbeitet als leistungsstarke, schnell reagierende Layer 2-Blockchain. Sie bietet hohe Transaktionsvolumen und kostengünstige Abwicklungen.

Durch die Integration der Solana Virtual Machine (SVM) ermöglicht Bitcoin Hyper die blitzschnelle Ausführung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen, was zuvor auf Bitcoin nicht möglich war. Erfahre hier mehr!

