Krypto-Banken in Belarus: Regulierung als Antwort auf Sanktionen

Das Wichtigste in Kürze

Belarus hat per Präsidentenerlass einen Rechtsrahmen für Krypto-Banken geschaffen und Token-Dienstleistungen in ein staatlich überwachtes Modell überführt.

Krypto-Banken sollen als Aktiengesellschaften arbeiten und Bank-, Zahlungs- und Abwicklungsdienste mit tokenbasierten Transaktionen verbinden dürfen; der Zugang läuft über Hi-Tech-Park und Register.

Unter anderem SWIFT-Restriktionen gegen belarussische Banken haben Belarus zusätzlich unter Druck gesetzt.

Token-Services sollen nicht „wild“, sondern über genehmigte Strukturen laufen – mit potenziellen Nebenwirkungen für Sanktionen, AML und internationale Gegenmaßnahmen.

Krypto-Banken in Belarus dank Präsidentenerlass

Belarus zieht eine klare Linie: Token-Finanzdienstleistungen sollen nicht länger als Parallelwelt neben dem Bankensektor existieren, sondern innerhalb eines formalisierten Rahmens stattfinden. Grundlage ist ein Präsidentenerlass, mit dem Minsk erstmals Krypto-Banken als eigene Kategorie definiert und in das staatlich kontrollierte Finanzsystem integriert.

Krypto-Banken sind laut Erlass Aktiengesellschaften, die klassische Banklogik (Zahlungsverkehr, Abwicklung) mit tokenbasierten Transaktionen kombinieren dürfen. Der Marktzugang wird an Bedingungen geknüpft – insbesondere an die Anbindung an den staatlichen Hi-Tech-Park (HTP) sowie an ein formales Register- und Aufsichtssetup.

Innerhalb von sechs Monaten soll die erste Krypto-Bank stehen. Perspektivisch ist von Produkten die Rede, die weit über „Krypto-Handel“ hinausgehen – etwa Karten- und Zahlungsfunktionen, tokenbezogene Kontenlogik oder kreditnahe Services.

JUST IN: 🇧🇾 Belarus leader Lukashenko signs decree to allow crypto banks. pic.twitter.com/3f4WAYHf3s — Whale Insider (@WhaleInsider) January 16, 2026

Warum ausgerechnet jetzt?

Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Belarus ist seit Jahren Ziel westlicher Sanktionen; seit 2022 kamen im Kontext des Ukrainekriegs zusätzliche Restriktionen hinzu. Auf EU-Ebene gehört dazu auch die Restriktion von SWIFT-Finanzmessaging für belarussische Banken sowie weitere finanzielle Beschränkungen. Auch schon im dritten Quartal 2025 setzte Belarus auf Kryptowährungen als Reaktion auf Sanktionen.

Auf US-Seite wird der Druck flankiert: Das US-Finanzministerium hat wiederholt Maßnahmen gegen belarussische Netzwerke angekündigt, unter anderem mit Verweis auf Sanktionsumgehung und Unterstützung russischer Kriegslogistik.

Vor diesem Hintergrund ist die Krypto-Banken-Regulierung doppeldeutig: offiziell Fintech-Modernisierung und „Ordnung“ im Token-Sektor – de facto aber auch ein Signal, dass Minsk alternative Finanzschienen institutionalisieren will, ohne sich auf westliche Infrastruktur zu verlassen.

Kontrolle statt Wildwest: Token-Dienste sollen „staatstauglich“ werden

Schon mit Decree No. 8 (2017) wurde ein Rechtsrahmen geschaffen, der Blockchain- und Token-Aktivitäten (insbesondere im HTP-Kontext) legal strukturieren sollte.

Die neue Krypto-Bank-Kategorie wirkt wie der nächste Schritt: nicht mehr nur „Krypto im Sonderregime“, sondern Token-Services als Bank-/Zahlungsinfrastruktur – allerdings ausdrücklich über genehmigte Institute und nicht als unkontrollierte Peer-to-Peer-Landschaft. Das ist für Minsk politisch attraktiv: Wer den Geldfluss nicht vollständig öffnen kann (oder will), versucht ihn kanalisierbar zu machen. Neue Wege der Sanktionsumgehung.

Fazit

Belarus versucht, Token-Finanzdienste nicht zu liberalisieren, sondern zu kanalisieren: Krypto soll über genehmigte Institute laufen – kontrolliert, registriert, beaufsichtigt. Aber das macht das Projekt geopolitisch heikel: Je „bankfähiger“ die Infrastruktur wird, desto eher kann sie als Sanktions-Bypass gelesen werden – und desto wahrscheinlicher ist zusätzliche Aufmerksamkeit westlicher Aufseher, was zu neuen Sanktionszielen führen könnte.