Marktüberblick: AVAX und BNB performen, ETH & SOL schwächeln

Das Wichtigste in Kürze

Marktüberblick: Top-Coins im Fokus.

Größter Wochenverlierer: Solana mit rund −18 %.

Monatsgewinner: AVAX und BNB mit deutlicher Outperformance.

Sentiment: Risk-off, selektive Stärke in Large Caps.

Der Gesamtmarkt zeigt sich wacklig: Unterm Strich dominiert weiter Abgabedruck bei Altcoins, doch zwei Large Caps stechen positiv heraus. Für Trader heißt das, Setups selektiv zu wählen. Kompakter Performance-Check der meistbeachteten Coins mit kurzer Einordnung.

Bitcoin (BTC): −4,7 % in 7 Tagen

BTC notiert zur Wochenmitte schwächer auf zur Zeit des Schreibens 111.600 US-Dollar; gegenüber vergangenem Donnerstag liegt der Kurs laut Daten von CoinGecko 4,7 % tiefer. Auf Monatssicht steht noch immer ein leichter Zuwachs von +1,7 %. Die Seitwärtsphase spiegelt die aktuelle Marktunsicherheit, während ETF-Zuflüsse und Makro-Daten die Intraday-Spannen prägen.

Ethereum (ETH): −12,9 % in 7 Tagen

ETH gehört zu den klaren Wochen-Verlierern: −12,3 % auf 7-Tage-Sicht und −9,1 % auf Monatssicht, der Kurs hält sich gerade noch über der 4.000 US-Dollar-Marke. Erst am 22. September musste die zweitgrößte Kryptowährung die bisher größte Liquidationswelle seit 2021 erleben, Coinspeaker berichtete. Die Underperformance gegenüber BTC passt zum Risikoabbau in Altcoins.

Solana (SOL): −17,8 % in 7 Tagen

SOL ist auf Wochensicht deutlich unter Druck (−17,8 %), hält aber auf 30-Tage-Basis noch +7,8 %. Der Kurs notiert laut Daten von Coingecko zur Zeit des Schreibens knapp über der 200 US-Dollar-Marke. Starke Volatilität nach dem Sommer-Run, gefolgt von Gewinnmitnahmen und höherer Korrelation mit Beta-Altcoins.

Cardano (ADA): −14,4 % in 7 Tagen (−6,7 % in 30 Tagen)

ADA rutscht auf Wochensicht −14,4 % ab; der 30-Tage-Vergleich zeigt −6,7 %. Der Coin verliert aktuell und fährt womöglich aufgrund von Makro-Schwankungen getrieben von der USA zurück.

XRP: −9,9 % in 7 Tagen

XRP verzeichnet −9,9 % in der Woche und klettert auf −2,6 % auf den Monat. Juristische Schlaglichter fehlen derzeit; die Kursführung folgt dem Gesamtmarkt und der Liquiditätssituation. Der Kurs hält sich noch über der wichtigen Marke von 2,80 US-Dollar, sollte er darunter fallen könnte dies tiefere Zonen einleiten.

BNB: −0,7 % in 7 Tagen

Der Binance Coin BNB bleibt auf Monatssicht einer der klaren Gewinner (+17,4 %) und performt stärker als Bitcoin, auch wenn die Woche leicht negativ ausfällt (−0,7 %).

Avalanche (AVAX): −7,3 % in 7 Tagen

Avalanche ist der Top-Performer im 30-Tage-Fenster: satte +30,0 % – trotz −7,3 % in der letzten Woche. Rotationen in „High-Beta-L1s" und narrative Katalysatoren haben AVAX zuletzt Rückenwind gegeben.

