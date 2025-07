Mill City Ventures sammelt 450 Mio. USD ein, um mit Sui-Strategie in Krypto zu schwenken

Das Wichtigste in Kürze

Mill City Ventures, eine an der Nasdaq gelistete Finanzfirma, investiert 450 Millionen USD, um in den Kryptobereich zu wechseln – mit Fokus auf das Sui Network.

Bisher im Bereich Nischenfinanzierung aktiv, setzt das Unternehmen nun auf eine eigene Sui-Treasury-Strategie.

Unterstützt wird der Schritt von namhaften Investoren wie Galaxy Digital, Arrington Capital und Electric Capital.

Mit dem Einstieg der Karatage-Gründer in die Unternehmensführung zeigt Mill City, dass es sich nicht um einen passiven Einstieg handelt.

Lassen Sie uns die Neuausrichtung näher betrachten

Mill City Ventures III war bislang typischerweise in Nischen-Finanzmärkten tätig – kurzfristige Kredite, Private Placements und maßgeschneiderte Kreditvergabe. Aber mit diesem Schritt haben sie ihr eigenes Regelwerk neu geschrieben. Das Unternehmen startet eine unternehmensbezogene Sui-Treasury-Strategie – einen strukturierten Ansatz zur Schaffung von Treasury-Exposition gegenüber der Sui-Blockchain und ihrem Ökosystem-Token $SUI.

Mill City Ventures announces $450M raise to launch @SuiNetwork $SUI Treasury Strategy The initiative is backed by Paper Ventures, Big Brain Holdings, Galaxy Digital, dao5, Arrington Capital, M2, Electric Capital, and Selini Capital, among others. pic.twitter.com/nzLXghqIGK — Charged Ventures (@ChargedVentures) July 28, 2025

Das ist eine scharfe Abkehr von der alten Finanzgarde. Denken Sie daran wie ein Wall-Street-Veteran, der plötzlich digitales Jiu-Jitsu erlernt. Das Sui Network, entwickelt von Mysten Labs, hat ernsthafte Traktion als hochperformante Layer-1-Blockchain gewonnen, die auf geringe Latenzzeiten und intelligentes Asset-Eigentum fokussiert ist

Es ist auf Skalierbarkeit ausgelegt. Es ist modular. Und es zielt darauf ab, Ethereum und Solana im Kampf um DeFi-Dominanz herauszufordern.

Mill City spekuliert hier nicht einfach auf den Preis. Sie richten sich an der Infrastruktur aus. Das ist, wie wenn man auf die Straßen wettet, nicht auf die Autos. Klug. Und wenn Sie sich fragen, wo man Kryptowährungen sicher kaufen kann, um früh in Ökosysteme wie Sui einzusteigen, sehen Sie sich diesen Leitfaden an, wo und wie man Krypto kaufen kann.

450 Mio. USD entstehen nicht über Nacht

Die Kapitalbeschaffung war nicht klein – 450 Millionen USD in Form von Private-Placement-Kapital. Diese Art von Geld kommt nicht einfach aus dem Nichts. Die Runde wurde vom in London ansässigen Hedgefonds Karatage angeführt und umfasste Beiträge von einem Who’s Who des Krypto-Kapitals:

Paper Ventures

Big Brain Holdings

Galaxy Digital

Arrington Capital

Electric Capital

dao5

Selini Capital

Nasdaq-Listed Firm Raises $450M To Launch SUI Treasury Mill City Ventures III, a Nasdaq-listed specialty finance firm ($MCVT), announced a $450M private placement to launch a corporate SUI treasury strategy, with lead investments from London-based hedge fund Karatage and the Sui… pic.twitter.com/duM0ZJWXDj — Wendy O (@CryptoWendyO) July 28, 2025

Diese Namen sind keine Leichtgewichte. Wenn Galaxy Digital und Arrington auftauchen, wissen Sie, dass etwas im Gange ist. Im Rahmen des Deals werden die Gründer von Karatage nun dem Führungsteam von Mill City beitreten. Das ist bedeutend. Es signalisiert, dass dies kein „passiver“ Einstieg in Krypto ist. Mill City kauft sich nicht einfach nur ein – sie holen sich digital-native Führungskräfte an Bord, um das Schiff zu steuern.

Frisches Kapital. Frisches Blut. Klare Richtung. Aus meiner Sicht ist das die Erfolgsformel für traditionelle Finanzakteure, die ernsthaft in Web3 einsteigen.

Führungswechsel trifft meme-getriebene Dynamik.

Mit den Karatage-Gründern, die in die Führung von Mill City eintreten, und dem Launch von Solaxy Wallet, Igniter und dem Meme Index am 4. August, sehen wir nicht nur ein Rebranding – wir erleben einen vollwertigen Krypto-Spielzug. Das Kapital von Mill City könnte ein Ökosystem antreiben, das geschaffen wurde, um Liquidität aufzunehmen und On-Chain-Volatilität zu nutzen.

Am 4. August wird es ernst

Merken Sie sich das Datum. Der 4. August ist nicht einfach irgendein Samstag. An diesem Tag werden Solaxy Wallet und Igniter live geschaltet, und der Meme Index geht an den Start. Es ist alles Teil des breiteren Ökosystems, in das Mill City einsteigt.

🪐🌞On August 4th, two worlds collide.

Solaxy’s Wallet and Igniter goes live.

The Meme Index goes public. This isn’t just a memecoin.

It’s an ecosystem designed to absorb liquidity. 🛸🛸🛸 Brace for Ignition.#Solaxy #Igniter #MemeIndex #CryptoReset pic.twitter.com/06r6N1V0VN — SIROZ (@SirozW) July 28, 2025

Ist das ein Meme-Play? Sicher. Aber es ist vielschichtig. Solaxy ist nicht einfach nur eine weitere Spaß-Münze. Es positioniert sich als ein Ökosystem, das Liquidität absorbiert – und wissen Sie was? Die Kapitalzufuhr von Mill City könnte genau dabei helfen, das zu verwirklichen.

Seien wir ehrlich. Memes ziehen immer noch Aufmerksamkeit auf sich. Aber unter der Haube sind die Mechanismen hier anders. Solaxys Igniter-Tool ist dafür ausgelegt, mit On-Chain-Volatilität zu interagieren. Der Meme Index bringt Struktur. Die Wallet gibt den Nutzern ein echtes Engagement. Und mit dem Einstieg von Mill City sehen wir zu, wie ein börsennotiertes Unternehmen hilft, einen On-Chain-Liquiditätsmotor aufzubauen.

Hier ist ein Vergleich der besten Krypto-Wallets, um Ihnen bei der Auswahl der richtigen zu helfen.

Für mich bestätigt das etwas Großes: Krypto-Treasuries sind die nächste institutionelle Welle. Wir haben gesehen, wie Bitcoin von großen Unternehmen aufgekauft wurde. Wir haben gesehen, wie ETH langsam in Treasury-Bilanzen eingezogen ist. Aber jetzt bekommt Sui – eine neuere Blockchain – Aufmerksamkeit in der ersten Reihe und Unterstützung auf höchstem institutionellem Niveau.

Das ist kein Hype mehr. Es ist eine Kapitalstrategie.

Mill City Ventures sammelt 450 Millionen USD ein, um mit der Sui Treasury in Krypto zu schwenken – weil sie glauben, dass der wahre Wert in der DeFi-Infrastruktur liegt. Dieser Schritt betrifft nicht nur Mill City oder Sui. Es geht darum, was passiert, wenn alte Finanzwelt und neue Technologie aufhören zu flirten – und anfangen, gemeinsam zu bauen. Das an der Nasdaq notierte Unternehmen Mill City Ventures sammelt 450 Millionen USD ein, um mit der Sui Treasury in Krypto zu schwenken – und wird damit zu einem der größten institutionellen Unterstützer der Web3-Infrastruktur im Jahr 2025. Sie sind dran, Rest von Wall Street.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.