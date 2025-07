Tether hat gerade 2 Milliarden weitere $USDT geprägt — Was passiert hinter den Kulissen?

Das Wichtigste in Kürze

Tether hat seit dem Anfang Juli insgesamt 7 Milliarden USDT neu geprägt, allein 2 Milliarden davon kürzlich.

Solche massiven Stablecoin-Mintings deuten oft auf eine steigende Nachfrage hin – von Börsen, Institutionen oder großen Investoren.

Auch wenn das frisch gedruckte USDT nicht sofort eingesetzt wird, beeinflusst die Wahrnehmung solcher Vorgänge den Markt stark.

Historisch gingen solche Prägungen häufig mit Kursanstiegen bei Bitcoin und Altcoins einher.

Einige vermuten, dass Tether sich auf ETF-Zuflüsse, institutionelle Nachfrage aus Asien oder politische Ereignisse wie Trumps angekündigte Kryptopolitik vorbereitet.

Gleichzeitig könnten DeFi- und dApp-Plattformen durch die neue Liquidität profitieren.

Kritiker äußern wie üblich Zweifel an der Deckung, doch Tether bleibt der dominierende Stablecoin.

Insgesamt wirkt der Vorgang strategisch geplant und könnte ein Signal für bevorstehende Marktbewegungen sein.

2 Milliarden USDT frisch geprägt — Warum jetzt?

Was bedeutet es also, wenn Tether Milliarden an neuen Stablecoins prägt?

Ganz einfach. Es signalisiert normalerweise Nachfrage. Große Nachfrage. Von Börsen. Von Institutionen. Von Walen, die einkaufen wollen.

Prägung bedeutet nicht immer, dass das Geld bereits im Umlauf ist. Es wird oft in Reserve gehalten – bereit zur Verwendung. Aber im Krypto-Bereich bewegt Wahrnehmung den Preis. Und diese Art von Prägung? Sie lässt die Augenbrauen hochgehen. Schnell. Könnte das eine große Marktrotation oder einen Pump signalisieren? Persönlich würde es mich nicht überraschen.

🚨TETHER JUST MINTED $2 BILLION USDT! Tether just printed $2 BILLION more $USDT in the past hour — bringing the total to $7 BILLION minted since July 1st. Is something big coming? 👀 pic.twitter.com/cdOI4MeUGB — Coin Bureau (@coinbureau) July 24, 2025

7 Milliarden im Juli geprägt — Das ist nicht normal

Seit Anfang Juli hat Tether über 7 Milliarden USDT gedruckt. Um das ins Verhältnis zu setzen: Das ist mehr als das gesamte BIP einiger kleiner Länder. Alles in digitalen Dollars. Innerhalb von Wochen geprägt. Da könnte sich etwas Großes hinter verschlossenen Türen anbahnen.

Ist es ein großer institutioneller Vorstoß? Eine koordinierte Wal-Strategie? Oder vielleicht eine Vorbereitung auf Zuflüsse an Börsen? Was auch immer es ist, 7 Milliarden sind nicht beiläufig. Es ist strategisch. Und das lässt es sich anders anfühlen als bei früheren Prägungen. Wenn Sie einsteigen, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um führende Börsen zu vergleichen, die schnellen Zugang, tiefe Märkte und nahtlose USDT-Paare bieten.

Märkte ankurbeln?

Sehen Sie, das haben wir schon einmal erlebt. Frische Tether-Angebote gingen in der Vergangenheit oft mit großen Bewegungen bei Bitcoin und Altcoins einher. Es treibt die Liquidität an. Es gibt Händlern Munition. Man wirft nicht einfach 2 Milliarden Dollar an Trockenpulver auf den Markt, ohne zu erwarten, dass etwas Feuer fängt.

BREAKING: $2 BILLION USDT JUST MINTED AT TETHER TREASURY. PUMP THE MARKETS 🚀 pic.twitter.com/dE460CngAG — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) July 24, 2025

Sie wird durch Geschichte, Daten und reine Marktlogik gestützt. Ich persönlich würde BTC- und ETH-Kursbewegungen in den nächsten Tagen sehr genau beobachten. Die Dinge könnten sich schnell entwickeln.

Worauf bereiten sie sich vor? Solche Kapitalzuflüsse passieren nicht grundlos.

Manche sagen, das sei eine Vorbereitung auf ETF-Zuflüsse oder eine institutionelle Nachfrage aus Asien. Andere spekulieren über mögliche politische Auslöser, wie Trumps Kryptopolitik am 30. Juli. Könnte eines davon sein – oder etwas ganz anderes. Aber hier ist meine Meinung: Tether handelt nicht leichtfertig. Sie prägen keine Milliarden ohne Grund. Das wirkt koordiniert. Überlegt. Wie ein Schritt in Erwartung von etwas Großem, das kurz bevorsteht.

Beobachten Sie den DeFi- und dApp-Boom

Vergessen wir nicht – Tether-Liquidität fließt überall hin. In DEXes, DeFi-Lending, Yield Farming und Cross-Chain-Bridges. Wenn Milliarden frische USDT in den Blutkreislauf kommen, bringt das oft dezentrale Anwendungen auf Touren.

Aus Sicht der Skeptiker: Ist das nur weiteres Tether-FUD?

Natürlich zieht jede Tether-Prägungswelle auch die üblichen Skeptiker an. Die Leute, die schreien: „Es ist nicht gedeckt!“ oder „Es ist eine tickende Zeitbombe!“ Seien wir ehrlich. Tethers Transparenzbilanz ist nicht perfekt. Und Kritiker haben das Recht, große Emissionen zu hinterfragen.

Nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Sehen Sie sich unseren Wallet-Vergleichsleitfaden an, um sich in Phasen mit hohem Volumen zu schützen. Aber Tethers Dominanz hat nicht nachgelassen. Es ist nach wie vor der mit Abstand führende Stablecoin der Welt. Nach wie vor bevorzugt von großen Börsen, insbesondere außerhalb der USA. Meiner Meinung nach ist diese Prägung – sofern die Regulierungsbehörden nicht plötzlich eingreifen – kein Warnsignal, sondern ein Marktsignal.

Der Markt hat gerade einen 2-Milliarden-Dollar-Energydrink bekommen

Märkte leben von Kapital. Und 2 Milliarden Dollar an Prägung sagen mir: Wir steuern auf eine volatile, ereignisreiche Phase zu. Egal, ob Sie handeln, farmen, NFTs flippen oder einfach nur von der Seitenlinie aus zusehen – jetzt ist die Zeit, aufmerksam zu sein. Großes Geld bewegt sich. Und es bewegt sich nie grundlos. Sehen wir, was die nächsten Wochen bringen. Meine Benachrichtigungen sind an.

