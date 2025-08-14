Neue Google-Play-Regeln betreffen nicht nicht-verwahrende Krypto-Wallets

Das Wichtigste in Kürze

Nein, Google Play verbietet keine Selbstverwaltungs-Wallets – Gerücht stirbt nicht.

Google bestätigte, dass die nicht-verwahrenden Wallets nicht betroffen sind.

Ihr durchschnittlicher verwahrender Dienst wäre derjenige, der eine neue Lizenz erwerben muss.

Während falsche Gerüchte und soziale Medienfrenzy stiegen, stieg auch die Panik.

Nutzer besitzen die Schlüssel mit nicht-verwahrenden Wallets – können diese nicht regulieren.

Wie das EIP nicht-verwahrenden Wallets wie MetaMask oder Trust Wallet betrifft.

Kustodiale Dienste haben jedoch eine viel höhere Hürde zu überwinden.

Es ist ein klassisches Beispiel dafür, wie schnell Fehlinformationen in der Krypto-Landschaft viral gehen können.

Google stellt klar: Selbstverwahrung nicht betroffen

Am Mittwoch hat Google geantwortet und gesagt, dass Selbstverwahrung nicht betroffen ist. Dies war eine einfache Erklärung, die im Google-Hilfezentrum aktualisiert wurde, aber sie ist auch ziemlich relevant:

Nicht-verwahrende Wallets werden vom Internetgiganten nicht als Kryptowährungsbörsen oder Software-Wallets angesehen, die gegen seine Richtlinien im Google Play verstoßen.

Das ist lang und ein Zungenbrecher, also in einfacheren Worten: Wenn Sie Ihre eigenen Schlüssel mit Ihrem Wallet kontrollieren können, gelten diese neuen Regeln nicht für Sie. Die neuen Lizenzanforderungen gelten nur für diejenigen, die Kundengelder halten: Anbieter von verwahrenden Wallets. Für die USA würde dies eine Registrierung bei FinCEN (Financial Intelligence Unit) erfordern. Oder, um es anders auszudrücken: Börsen und gehostete Wallets lieben Akteure.

Warum die Verwirrung online explodierte

Ein Teil der Aufregung ist auf das Timing zurückzuführen. Die Spekulationen waren nicht das Einzige, was sich änderte: Die Regeländerung selbst wurde leise veröffentlicht. Die anfängliche Lesart verzerrte es zu „Google verbietet Selbstverwaltungs-Wallets“, und das verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Krypto-Welt. Einige große Konten wiederholten diese Darstellung und die Angst übertraf die Faktenprüfung.

Thanks for flagging this. Non-custodial wallets are not in scope of Google Play’s Cryptocurrency Exchanges and Software Wallets Policy. We are updating the Help Center to make this clear. — News from Google (@NewsFromGoogle) August 13, 2025

Ob das auf lange Sicht Sinn macht oder nicht, zu diesem Zeitpunkt war jeder Nutzen längst verloren; die Hälfte der Community handelte bereits im Modus „Rette deine Schlüssel“. Klingt nach großem Vertrauen in die Beziehungen zwischen großen Tech-Plattformen und Krypto-Nutzern, oder? Die Standardannahme ist nicht „Warten wir auf die Details.“ Es ist „Sie wollen uns kriegen.“

Warum nicht-verwahrende Wallets hier unantastbar sind

Nicht-verwahrende Wallets sind aus Compliance-Sicht eine andere Art. Sie halten keine Gelder. Sie bewegen kein Geld in Ihrem Namen. Sie geben Ihnen nur das Werkzeug, um Ihr Krypto zu speichern/übertragen/verwalten. Im Allgemeinen unterscheiden sie sich genug von Finanzdienstleistern.

Auch Google unterscheidet sich genug aus Lizenzierungssicht. Deshalb hatten sie keine rechtliche Grundlage.

Die Ironie? Die Benutzerfreundlichkeit von nicht-verwahrenden Wallets, oder eher deren Mangel, ist das, was sie vor politischen Streitigkeiten schützt.

Was bedeutet das für Sie?

Wenn Sie MetaMask, Trust Wallet oder eine App mit Schlüsseln in der Hand verwenden, sind Sie sicher. Dieser Download-Button ist stationär. Wenn Sie sich auf einen verwahrenden Dienst verlassen, könnten Sie einige Reibungen spüren.

🚨 BREAKING: Google confirms non-custodial wallets are NOT affected by new Play Store licensing rules. Only custodial wallets & exchanges need licensing (e.g., FinCEN in the U.S., MiCA in the EU). Self-custody is safe. Earlier today, headlines claimed Google would ban… pic.twitter.com/tgEyu9l0sy — CryptosRus (@CryptosR_Us) August 13, 2025

Jede Börse und jedes gehostete Wallet muss jetzt nachweisen, dass sie in Ihrem Land lizenziert sind. Ich würde sagen, das ist ein weiterer Anstoß zur Selbstverwahrung. Jede Unannehmlichkeit, die eine verwahrende Option erfährt, treibt mehr Nutzer zu den besten Krypto-Wallets, die sie kontrollieren.

Meine Meinung dazu – Das ist eigentlich ein Gewinn

Die Menschen haben sich seit Jahren Sorgen gemacht, dass Tech-Giganten die Dezentralisierung langsam abtöten. Und nun, diese Ängste können nicht als völlig unbegründet angesehen werden, die heutige Realität zeigt, dass nicht-verwahrende Werkzeuge sicher bleiben. Sie hätten alles in eine einzige Richtlinie werfen können. Aber das haben sie nicht. Und das ist wichtig.

Dieser Moment erinnert mich auch daran, wie Krypto-Geschichten fast augenblicklich Fehlinformationen verbreiten können. Eine klarere Ankündigung von Google hätte viele Sorgen gelindert. Aber das Gute ist, dass die Community immer noch stark in der Unterstützung der Selbstverwahrung stand – noch bevor diese Klarstellung gegeben wurde. Wir müssen an diesem Reflex festhalten.

Der Weg durch – Lesen Sie das Kleingedruckte weiter

Während die Geschichte mit einem Wimmern endete, ist der Play Store nicht in Stein gemeißelt. Richtlinien ändern sich. Regulierungsbehörden werden aggressiver. Heute, was sicher ist, könnte morgen nicht mehr so sein. Das soll Ihnen keine Angst machen – nur daran erinnern, dass „Selbstzufriedenheit“ der Feind im Krypto-Bereich ist. Wissen Sie, wo Ihre Vermögenswerte sind, wer Kopien der Schlüssel hat und was Ihre Regeln sagen.

Auch wenn Sie im Kryptowährungsgeschäft tätig sind, achten Sie auf Krypto-Preisprognosen in Bezug auf Marktveränderungen oder Regulierungsbehörden. Ich erwähne auch: Richtlinienaktualisierungen sind wahrscheinlich nicht so geschrieben, dass der Durchschnittsmensch sie in 30 Sekunden verstehen kann. Während es eine solche Schlagzeile geben könnte, die lautet: Ihr Wallet ist verboten.

