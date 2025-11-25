Neue Krypto-Fonds: Grayscale startet DOGE- und XRP-ETFs an der NYSE Arca

Das Wichtigste in Kürze

Grayscale hat erstmals DOGE- und XRP-ETFs für US-Investoren zugänglich gemacht.

Diese Produkte stoßen auf großes Interesse und leiten eine Welle neuer Altcoin-ETFs ein.

Für Anleger bieten sie effizienten Zugang zu DOGE und XRP, während weitere Kryptofonds in den Startlöchern stehen.

In der schnelllebigen Welt der Kryptowährungen sorgen innovative Investmentprodukte immer wieder für neue Impulse – und das neueste Kapitel wird nun an den US-Börsenplätzen aufgeschlagen. Mit der zeitgleichen Notierung von DOGE- und XRP-ETFs des Vermögensverwalters Grayscale auf NYSE Arca beginnt für viele Anleger ein bemerkenswerter Abschnitt der Krypto-Adoption: Zum ersten Mal sind gleich zwei der populärsten Altcoins in einem börsengehandelten Fonds für US-Investoren verfügbar.

Grayscale lanciert DOGE und XRP ETFs: Ein Meilenstein für Altcoins

Am 24. November 2025 vermeldete Grayscale offiziell den Start zweier besonders beachteter ETFs – GDOG für Dogecoin und GXRP für Ripple (XRP) – an der führenden Handelsplattform NYSE Arca. Beide Exchange Traded Funds gingen aus vorherigen Investmentprodukten hervor und markieren damit die erste Notierung rein altcoinbasierter ETFs in den USA.

Branchenexperten betrachten diesen Schritt als wichtigen Wendepunkt für Kryptoinvestments, da erstmals Anleger mit traditionellen Mitteln von der Entwicklung zweier prominenter Altcoins profitieren können. Grayscale setzt zudem auf Attraktivität durch einen 0% Expense Ratio für die ersten drei Monate oder bis zum Erreichen eines Handelsvolumens von einer Milliarde US-Dollar – ein Angebot, das Investoren gezielt anlocken soll.

Much wow. Big ETP. 🐕 Introducing the first @dogecoin ETP in the U.S., Grayscale Dogecoin Trust ETF (ticker: $GDOG), offered with 0% fee¹. Gain exposure to one of the world’s most iconic and community-driven crypto ecosystems, $DOGE from the world’s largest crypto-focused… pic.twitter.com/pc11FDIjTA — Grayscale (@Grayscale) November 24, 2025

Die Bedeutung des DOGE- und XRP-ETF-Starts für den Kryptomarkt

Diese ETFs ermöglichen erstmals einer breiten Masse institutioneller und privater Investoren, einfach, reguliert und effizient an DOGE und XRP teilzuhaben, ohne sich um Wallets, Zugangswege oder Sicherheit zu kümmern. Die Botschaft dahinter: Selbst sogenannte Meme-Coins wie Dogecoin und XRP werden von der traditionellen Finanzwelt zunehmend ernst genommen.

Grayscale unterstreicht dies in Statements und hebt hervor, wie der Zugang zu DOGE und XRP auf diese Weise demokratisiert wird. Analysten sehen den Schritt auch als Signal, dass sich die „großen Player“ auf eine wachsende Akzeptanz alternativer Kryptowährungen vorbereiten und den Weg für weitere ETFs ebnen. Schon jetzt ist klar: Der ETF-Boom geht weit über Bitcoin und Ethereum hinaus.

Konditionen und Vorteile: 0% Gebühren für das erste Investitionsjahr

Besonders attraktiv für Anleger ist das Gebührenmodell zum Start der neuen Fonds: Für die ersten drei Monate oder bis zu einem Handelsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar verzichtet Grayscale komplett auf die Verwaltungsgebühr. Gerade in einem für Gebühren sensiblen Marktumfeld sendet dies ein deutliches Signal in Richtung Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsgeist.

Viele Emittenten neuer ETFs setzen mittlerweile auf solche Lockangebote, doch die prominente Bedeutung von DOGE und XRP sorgt hier für einen besonderen Effekt. Anleger erhalten direkten, liquiden Zugang zu den Top-Altcoins und können sich frei am Handel beteiligen, ohne versteckte Kosten zu fürchten.

There are 5 spot crypto ETFs launching over next 6 days. Beyond that we don't have exact but we expect a steady supply of them (likely over 100 in next six months). Nice chart showing what's launched and what's on deck from @JSeyff pic.twitter.com/eArnDUN5JH — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 24, 2025

XRP und DOGE: Zwischen Hype, Volatilität und Massenadoption

Mit DOGE und XRP stehen zwei höchst unterschiedliche, aber äußerst populäre Krypto-Assets im Fokus: Während DOGE vor allem durch Community-Trends und Meme-Kultur zu Ruhm gelangte, gilt XRP als etabliertes Zahlungsnetzwerk mit großen Partnerschaften. Beide Token sind nach wie vor extrem volatil – DOGE bleibt fast 80% unter seinem Allzeithoch von 2021, während XRP seit Juli ebenfalls mehr als 40% eingebüßt hat.

Dennoch zeigt sich, dass die Nachfrage nach Produkten rund um diese Coins ungebrochen groß ist. Experten sind sich einig: Die Aufnahme in institutionelle Investitionsvehikel wie ETFs erhöht die Legitimität und sorgt für nachhaltige Aufmerksamkeit auf dem generellen Kryptomarkt.

Die Rolle von Grayscale: Pionier und Taktgeber bei Krypto-ETFs

Grayscale verzeichnet mit dem Schritt einen weiteren Erfolg als führender Anbieter von Krypto-Investmentinstrumenten in den USA. Nach zahlreichen Fonds rund um Bitcoin und Ethereum macht das Unternehmen nun auch Altcoins für institutionelle und private Investoren gleichermaßen zugänglich.

Krista Lynch, Senior Vice President bei Grayscale, betonte in offiziellen Statements explizit das Ziel, Anlegern einen effizienten Zugang zu „schnellen, kostengünstigen Netzwerken wie DOGE und XRP“ zu bieten. Damit positioniert sich Grayscale erneut als Innovationstreiber und signalisiert seine Ambitionen, vom anhaltend starken Interesse an alternativen digitalen Assets optimal zu profitieren.

🇺🇸 FED CHAIR JEROME POWELL: "Bitcoin is like gold. It's just like digital gold.” pic.twitter.com/ywEcQKdGBF — Bitcoin Archive (@BitcoinArchive) November 22, 2025

Altcoin-ETF-Hype: Mehr als 100 neue Kryptofonds in Aussicht

Mit dem Start der DOGE- und XRP-ETFs ist das Rennen um neue Kryptoprodukte eröffnet: Bloomberg-Analysten Eric Balchunas und James Seyffart erwarten mehr als 100 neue Krypto-ETFs, die in den kommenden sechs Monaten in den USA notiert werden könnten. Bereits in den ersten Tagen nach Launch verzeichneten ähnliche Produkte eindrucksvolle Handelsvolumina – ein klarer Beleg für das wachsende Interesse institutioneller Investoren.

🚨 $XRP JUST BEAT BTC, ETH & SOL IN ETF INFLOWS! BTC: -$151M

ETH: +$97M

SOL: +$58M

XRP: +$164M Grayscale and Franklin Templeton’s new $XRP ETFs alone pulled in $67.4M and $62.6M on its debut. pic.twitter.com/M7zAjoi0DS — Coin Bureau (@coinbureau) November 25, 2025

Traditionelle Finanzwelt entdeckt Altcoins

Was früher als Randerscheinung galt, ist längst im Mainstream angekommen: Selbst große Investmentfirmen und Banken beobachten den Trend hin zu Altcoin-ETFs und erwägen eigene Produkte. Der Anstieg des institutionellen Interesses wird auch daran deutlich, dass frühere ETF-Starts wie der XRP-ETF von Canary Capital bereits mit Rekordvolumen überzeugten.

Für viele Marktteilnehmer markiert dies einen Paradigmenwechsel, denn bislang waren DOGE & Co. vor allem im Bereich der digitalen Communities und unter privaten Spekulanten beliebt. Nun öffnen sich klassische Depotstrukturen und Fondsplattformen für neue Zielgruppen und treiben die Professionalisierung des gesamten Marktes voran.

Risiken und Chancen neuer Altcoin-Fonds

Trotz des enormen Interesses sollten Anleger die Risiken neuer Krypto-ETFs nicht unterschätzen: Sowohl DOGE als auch XRP zeigen große Kursschwankungen, was sich unmittelbar auf den Wert der Fondsanteile auswirkt. Der schnelle Zugang über die Börse erleichtert die Investition, bringt aber auch die Notwendigkeit mit sich, das eigene Risikoprofil und die individuellen Anlageziele genau zu prüfen.

Speziell bei altcoinbasierten Fonds können kurzfristige Markttrends zu heftigen Ausschlägen führen. Andererseits bieten diese Produkte gerade risikofreudigen Investoren die Chance, an neuen Trends frühzeitig zu partizipieren und Portfolios breiter aufzustellen. Ein bewusster Umgang mit Chancen und Risiken bleibt daher essenziell.

