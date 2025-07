Neuer Krypto-ICO-Boom am Horizont? Was der neue US-Gesetzentwurf wirklich bedeutet

Ein neuer Gesetzesentwurf aus dem US-Senat sorgt für Aufsehen in der Krypto-Branche. Während viele Projekte bislang unter regulatorischem Druck litten, könnte die geplante Marktstruktur-Reform nun eine echte Wende einläuten. Doch was steckt hinter dem Vorstoß – und kommt jetzt wirklich die große ICO-Renaissance?

Der US-Senat hat kürzlich einen neuen Entwurf für ein Krypto-Marktreformgesetz vorgestellt. Dieser soll mehr rechtliche Klarheit für Tokenverkäufe schaffen. Besonders Startups sollen davon profitieren. Denn bisher war unklar, ob Token rechtlich als Wertpapiere gelten. Diese Unsicherheit bremste viele Projekte aus.

Mit dem neuen Gesetz könnten sogenannte ICOs (Initial Coin Offerings) wieder legal durchgeführt werden. Der Entwurf stammt vom Bankenausschuss des Senats und fokussiert sich auf Wertpapierregelungen. Weitere Teile zum Rohstoffmarkt sollen noch folgen.

Another ICO Boom? What the Senate’s Market Structure Bill Means for Crypto Startups

Days after a crypto market structure bill passed the House with bipartisan support, the Senate introduced its own version of the legislation. Here's what's in it.

— Vince | Decrypt (@vincedecrypt) July 24, 2025