Prognose: XRP im Wartemodus? Druck von unten, Ruhe darüber

Das Wichtigste in Kürze

Der Markt für XRP befindet sich kurzfristig in einer Phase erhöhter Spannung bei gleichzeitig geringer Bewegung.

Während die übergeordnete Struktur weiterhin bärisch geprägt ist, zeigen Momentumindikatoren erste Anzeichen einer Abschwächung des Verkaufsdrucks.

Das Volumen bleibt niedrig, was größere Bewegungen bislang verhindert.

Auf Wochenbasis deutet sich eine mögliche Stabilisierung an, während kurzfristig eine Seitwärtsphase dominiert.

Insgesamt entsteht ein Umfeld, das Geduld erfordert und weniger von klaren Signalen als von Beobachtung und Reaktion geprägt ist.

XRP wird aktuell bei etwa 1,86 Dollar gehandelt, und diese Zahl ist wichtiger, als sie auf den ersten Blick erscheint. Sie liegt an der Schnittstelle von Angst, nachlassendem Volumen und langfristiger Positionierung. Aus meiner Sicht ist dies keine Panikzone, aber definitiv ein Geduldstest.

Für Investoren, die breitere Kryptowährungsprognosen verfolgen, ist das Setup von XRP eine hilfreiche Fallstudie. Es zeigt, was passiert, wenn sich das Sentiment schneller verschiebt als die Liquidität. Kurzfristige Trader sind unruhig, während langfristige Halter auffallend ruhig wirken.

XRP BLEIBT UNTER BÄRISCHEM STRUKTURELLEM DRUCK

XRP steht weiterhin unter Abwärtsdruck, und die bärische Struktur bleibt auf dem Tageszeitfenster intakt. Der Preis kämpft darum, frühere Widerstandszonen zurückzuerobern, und jede Erholung zeigt kein Durchhaltevermögen. Das ist kein bullisches Verhalten, sondern nur vorübergehende Entlastung.

Solange XRP unter dem hervorgehobenen Widerstandsbereich bleibt, bleibt das Abwärtsrisiko erhöht. Der Chart deutet auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Bewegung in Richtung der unteren Unterstützungszone hin, die durch frühere Nachfrage markiert ist. Märkte brauchen keine schlechten Nachrichten, um zu fallen, nur einen Mangel an Käufern.

XRP continues to face downward pressure, and the bearish structure remains intact. As long as the price stays below this area, there is a high probability of further declines to the support zone shown in the chart. pic.twitter.com/PtgXJ3k89M — Laura (@ItsLauraHere_) December 29, 2025

Meiner Erfahrung nach löst sich eine solche Struktur meist langsam auf, nicht dramatisch. Verkäufer sind nicht aggressiv, aber Käufer fehlen. Dieses Ungleichgewicht hält den Druck nach unten gerichtet, selbst wenn die Volatilität gedämpft wirkt. Für neuere Trader, die lernen, wie man Kryptowährungen kauft, wird diese Phase oft missverstanden. Seitwärts bis abwärts verlaufende Bewegungen fühlen sich langweilig an, bis sie es plötzlich nicht mehr sind. Genau dann ist Disziplin am wichtigsten.

TÄGLICHES MOMENTUM ZEIGT DASS VERKÄUFER DIE KONTROLLE VERLIEREN

Auf dem Tageschart schwächt sich das Abwärtsmomentum von XRP ab. Der Preis drückt weiterhin nach unten, aber Indikatoren wie der Stochastic RSI und der MACD haben bereits nach oben gedreht. Verkäufer verlieren die Kontrolle, auch wenn der Preis noch nicht reagiert hat.

Diese Divergenz ist wichtig. Momentum verschiebt sich in der Regel vor dem Preis, nicht danach. Das garantiert keine Rally, reduziert aber die Wahrscheinlichkeit eines scharfen Einbruchs von den aktuellen Niveaus. Ich habe dieses Muster oft gesehen. Es ist der Markt, der leise Luft holt. Trader, die sofortige Ergebnisse erwarten, verpassen diese Übergänge häufig vollständig.

Hier werden Krypto Börsenvergleichstools nützlich. Liquiditätstiefe und Orderbuchverhalten erzählen eine klarere Geschichte als Schlagzeilen. Smart Money beobachtet Flüsse, nicht Lärm.

WOCHENSTRUKTUR DEUTET AUF STABILISIERUNG HIN

Der wöchentliche XRP Chart erzählt eine ruhigere Geschichte als die Tagesansicht. Der Preis stabilisiert sich nahe dem Bereich von 1,90 Dollar, einem Niveau, das zuvor als langfristiger Widerstand fungierte. Diese Zone verhält sich nun eher wie ein struktureller Boden als wie eine Decke.

Die Börsenbestände von XRP gehen weiter zurück, was auf einen über die Zeit sinkenden Verkaufsdruck hindeutet. Coins, die von Börsen abgezogen werden, signalisieren selten sofortige Kurssprünge, gehen aber häufig längeren Konsolidierungsphasen voraus. Geduld ist hier die eigentliche Währung. Aus meiner Sicht sieht das nach Kompression aus, nicht nach Zusammenbruch. Märkte fallen selten endlos ohne einen Reset. XRP scheint einen solchen still aufzubauen.

𝐗𝐑𝐏 𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞: 𝐗𝐑𝐏 𝐇𝐨𝐥𝐝𝐬 𝐂𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐖𝐞𝐞𝐤𝐥𝐲 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐚𝐬 𝐋𝐨𝐧𝐠-𝐓𝐞𝐫𝐦 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐅𝐥𝐢𝐩𝐬 The XRP weekly chart shows price stabilizing near $1.90 as long-term resistance becomes support and exchange balances continue to… pic.twitter.com/dRha24GW8I — Analytics Insight (@analyticsinme) December 29, 2025

Für Investoren, die Krypto Wallet Vergleichstools nutzen, ist dies typischerweise der Zeitpunkt, an dem die Selbstverwahrung zunimmt. Diese Verhaltensänderung geht oft einem Stimmungswechsel voraus, noch bevor der Preis ihn bestätigt.

VOLUMEN BLEIBT DIE FEHLENDE ZUTAT

Das Volumen bleibt gering, und das ist das Kernproblem, das XRP kurzfristig zurückhält. Ohne neue Beteiligung fällt es dem Preis schwer, etablierte Spannen zu verlassen. Geringes Volumen macht jede Bewegung zu einem Fragezeichen.

Feiertagsbedingungen und makroökonomische Zurückhaltung spielen hier eine Rolle. Trader wollen sich nicht aggressiv positionieren, und Institutionen sind selektiv. Dieses Umfeld begünstigt Zickzackbewegungen, keine Trends. Meiner Meinung nach wird die Rückkehr des Volumens wichtiger sein als jede Indikatorüberkreuzung. Charts können Hinweise geben, aber Beteiligung bestätigt. Bis dahin bleibt XRP reaktiv statt proaktiv.

Das ist auch der Grund, warum Krypto-Presale-Narrative in ruhigen Phasen oft dominieren. Spekulatives Kapital schaut sich anderswo um, wenn große Coins pausieren. Das bedeutet nicht, dass XRP kaputt ist, sondern nur vorübergehend ignoriert wird.

KURZFRISTIGE PROGNOSE SPANNE VOR DER AUFLÖSUNG

Kurzfristig bleibt XRP wahrscheinlich in einer Seitwärtsrange zwischen 1,80 und 2,00 Dollar. Diese Spanne spiegelt Unsicherheit wider, nicht nur Schwäche. Ausbrüche entstehen selten aus emotionalen Märkten, und dieser wirkt gedämpft.

Tests der Unterstützung nach unten würden mich nicht überraschen. Gleichzeitig würden nachhaltige Schlusskurse über 2,00 Dollar die Erzählung schnell verändern. Niveaus sind wichtig, aber Verhalten ist wichtiger. Meine ehrliche Einschätzung ist einfach. XRP schreit nicht Kauf, aber es schwenkt auch keine rote Fahne. Es wartet.

Trader sollten sich weniger auf Vorhersagen und mehr auf Reaktionen konzentrieren. Beobachte, wie sich XRP an Unterstützungszonen verhält. Beobachte, wie das Volumen auf kleine Erholungen reagiert. Momentumindikatoren deuten bereits auf Veränderung hin, aber die Bestätigung im Preis fehlt noch. Diese Lücke ist der Ort, an dem die meisten Fehler passieren. Überheblichkeit verbrennt Konten schnell.

ABSCHLIESSENDE EINSCHÄTZUNG RUHIGE MÄRKTE LAUTE AUSWIRKUNGEN

Der kurzfristige Ausblick für XRP ist vorsichtig, aber nicht katastrophal. Die bärische Struktur existiert weiterhin, doch das Momentum verschiebt sich unter der Oberfläche. Diese Kombination geht oft einer Konsolidierung voraus, nicht einer Kapitulation.

Aus meiner Sicht ist dies ein Markt, der Geduld verlangt. Schnelles Geld könnte zerrieben werden, aber diszipliniertes Positionieren könnte später belohnt werden. Nicht heute. Vielleicht nicht morgen. Aber Struktur löst sich immer auf. Vorerst bleibt XRP ein Wartespiel. Und manchmal ist Warten der klügste Trade.

