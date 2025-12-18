Prognose: XRP unter Druck wenn Geduld zur Gefahr wird

Das Wichtigste in Kürze

Der Kurs von XRP verliert an Schwung und zeigt deutliche Schwächesignale unter wichtigen Widerständen.

Verkäufer kontrollieren das Marktgeschehen, während das Momentum weiter nachlässt und Volatilität aufgebaut wird.

Geringes Volumen und psychologischer Verkaufsdruck verstärken die fragile Struktur.

Ohne klare Rückeroberung zentraler Widerstände bleibt das kurzfristige Risiko klar auf der Unterseite.

Aus der größeren Perspektive betrachtet bricht XRP nicht zusammen, doch es kämpft sichtbar darum, wieder Kontrolle zu gewinnen. Kurzfristige Trader sind nervös, langfristige Halter beobachten still, und die Volatilität wirkt zusammengedrückt. Schauen wir es uns nüchtern an.

Dramatischer XRP Kurseinbruch Verlieren die Bullen den Kampf

Die Erholung von XRP kam unterhalb von 1.95 Dollar zum Stillstand, und der Kurs handelt nun unter 1.880 Dollar sowie unter dem gleitenden 100 Stunden Durchschnitt, was die kurzfristige Struktur bärisch verschiebt. Eine klar abwärtsgerichtete Trendlinie hat sich im Stundenchart um 1.93 Dollar gebildet und fungiert wie eine Decke, die Verkäufer konsequent verteidigen. Besonders genau beobachte ich die Marke von 1.85 Dollar, denn ein klarer Schlusskurs darunter dürfte die Tür für einen schnellen Rutsch in Richtung 1.80 Dollar öffnen.

Dramatic XRP Price Crash: Are Bulls Losing the Battle? XRP's recovery stalled below $1.950, now trading under $1.880 and the 100-hour SMA. A clear bearish trend line forms at $1.9350 on the hourly chart. I'm watching the $1.850 level closely; a close beneath it likely… pic.twitter.com/23CoaGC88I — William (@W1lliamLogan) December 18, 2025

Die Momentum Indikatoren verbergen die Schwäche nicht. Der MACD liegt tief im bärischen Bereich, während der RSI unter 50 feststeckt und keinerlei Drang zur Umkehr zeigt. Widerstände bleiben stabil bei 1.91 Dollar und danach bei 1.93 Dollar, während die Unterstützungszonen bei 1.85 und 1.83 Dollar aktuell die gesamte Last tragen.

Verkäufer haben die Kontrolle und wissen es

Die Verkäufer haben derzeit eindeutig die Kontrolle, und das Kursband bestätigt dieses Selbstvertrauen. Jeder Versuch, den Preis nach oben zu drücken, wird schnell abgewiesen, was zeigt, dass über dem Markt reichlich Angebot liegt. Das Momentum begünstigt weiter die Unterseite, da die Widerstände halten und das Risiko eines Durchbruchs real ist.

Dabei handelt es sich nicht um Panikverkäufe. Es ist kontrollierter Druck, und genau das kann gefährlicher sein, weil Kurse langsam und ohne große Gegenbewegungen nach unten gemahlen werden. Kurzfristige Trader sollten diese Dynamik ernst nehmen.

Volumen ist ruhig und das ist nicht bullisch

Geringes Volumen während eines Rückgangs wird oft falsch interpretiert. In diesem Fall deutet es darauf hin, dass der Markt den Atem anhält, statt aggressiv einzusteigen. Das geht meist einer stärkeren Bewegung voraus, sobald Überzeugung zurückkehrt.

Aus Erfahrung weiß ich, dass XRP schnell reagiert, sobald eine Richtung gewählt ist. Solche ruhigen Phasen halten selten lange an. Seitwärtsbewegungen dürften sich kaum noch ausdehnen.

Schlüsselmarken die die nächste Bewegung entscheiden

Eine enge Preisspanne bestimmt den kurzfristigen Ausblick für XRP. Solange sich der Kurs über 1.85 Dollar hält, bleibt der Coin in einer heiklen Lage. Sollte XRP diese Marke unterschreiten, hätten die Bären die volle Kontrolle über die weitere Kursentwicklung.

🚨 XRP Short Setup Alert! 📉🔥

Current Price: ~$1.90 (XRPUSDT)

Sellers are firmly in control! Bearish pressure mounting with rejection at higher levels, and the chart showing signs of weakness. Momentum favors the downside as resistance holds strong – potential breakdown… pic.twitter.com/MNaQJiswrK — 0x5c84 (@0x5c8a) December 18, 2025

Um überhaupt über eine Verschiebung des Momentums nach oben zu sprechen, müssen die Bullen zunächst 1.915 Dollar und anschließend 1.935 Dollar zurückerobern. Bis das geschieht, wirken Erholungen eher wie Erleichterungsrallyes als wie echte Trendwechsel. Dieses Bild passt zu breiteren Kryptoprognosen, die eher selektive Schwäche als einen flächendeckenden Markteinbruch zeigen.

Marktpsychologie richtet den größten Schaden an

Was XRP aktuell am meisten belastet, sind keine Nachrichten, sondern Psychologie. Trader, die den letzten Anstieg gekauft haben, liegen nun im Minus, und genau das erzeugt zusätzlichen Verkaufsdruck oberhalb des Marktes.

Dieses Angebot verschwindet nicht über Nacht. Meist braucht es Zeit, Konsolidierung oder einen klaren Auslöser, um es abzubauen. Im Moment spricht Geduld klar für die Bären.

Im Vergleich zu anderen großen Coins wirkt XRP schwerfälliger. Einige Assets zeigen Widerstandskraft oder sogar leise Akkumulation, während XRP bei Erholungen weiter nachgibt. Diese relative Schwäche ist kurzfristig relevant.

Wenn Kapital rotiert, meidet es zunächst die Nachzügler. Das bedeutet nicht, dass XRP beschädigt ist, aber es heißt, dass es derzeit nicht der Anführer ist. Trader, die überlegen, welche Kryptowährung sie kaufen sollen, schauen sich vorerst woanders um, bis sich die Struktur verbessert.

Kurzfristige Szenarien die man respektieren sollte

Es gibt zwei realistische kurzfristige Wege. Der erste ist ein Bruch unter 1.85 Dollar mit einem schnellen Lauf in Richtung 1.80 Dollar und möglicherweise tiefer liegenden Liquiditätszonen. Der zweite ist eine scharfe Rückeroberung von 1.915 Dollar, die Short Positionen zu schnellen Eindeckungen zwingt.

Aktuell favorisiert das Chart klar das erste Szenario. Diese Einschätzung ändert sich nur durch Beweise, nicht durch Hoffnung. Der Kurs muss die Arbeit leisten.

Dies ist kein Umfeld für lockere Stopps oder emotionale Trades. Die Volatilität kann aus solchen komprimierten Zonen sehr schnell zunehmen. Trader sollten Positionen konservativ dimensionieren und klare Ungültigkeitsmarken respektieren. Ich habe zu viele gesehen, die von fast erfolgten Umkehrungen zerrieben wurden. XRP ist entweder stark oder es ist es nicht. Im Moment ist es das nicht.

Marktvolatilität betrifft nicht nur die Richtung des Kurses, sondern auch auf Ausführungsgeschwindigkeit und Flexibilität. Wenn Momentum schnell kippt, können Werkzeuge wie Best Wallet im Hintergrund entscheidend sein.

Best Wallet und Cross Chain Flexibilität

Für aktive Trader ist Ausführung ebenso wichtig wie Analyse. Werkzeuge, die Flexibilität über verschiedene Assets hinweg ermöglichen, reduzieren Reibung, wenn Märkte schnell drehen. Die Möglichkeit, Bitcoin direkt innerhalb von Best Wallet gegen unterstützte Token wie ETH oder SOL zu tauschen, erhöht die Effizienz, ohne überstürzte Entscheidungen zu erzwingen.

Swap Bitcoin for supported tokens like ETH and SOL directly in Best Wallet. 💎 Enjoy seamless cross-chain swaps without leaving the app. Download Best Wallet today 📲 https://t.co/He7XMRnzck pic.twitter.com/FPTVCk2Vr2 — Best Wallet (@BestWalletHQ) December 17, 2025

Nahtlose Cross Chain Swaps reduzieren das Risiko von Verzögerungen auf Börsen. In unruhigen Marktphasen ist dieser Vorteil bedeutender, als viele zugeben.

Meine Einschätzung zum kurzfristigen XRP Ausblick

Meiner Ansicht nach bleibt XRP anfällig, bis das Gegenteil bewiesen wird. Das Chart ist ehrlich, und derzeit erzählt es keine bullische Geschichte. Hoffnung allein erobert keine Widerstände zurück.

Kurzfristige Trader sollten den Abwärtstrend respektieren und auf Bestätigung warten. Langfristige Überzeugte können sich Geduld leisten, sollten die Schwäche jedoch anerkennen.

Lass den Kurs sprechen

XRP braucht keine Narrative. Es braucht Anschlusskäufe. Solange Widerstände nicht zu Unterstützungen werden, sind Erholungen fragwürdig. Diese XRP Prognose bleibt aus gutem Grund vorsichtig. Der Markt flüstert, bevor er schreit. Wer jetzt zuhört, spart später Geld.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.