Revolution bei Krypto-ETFs: Neue SEC-Initiative könnte alles verändern

Die Krypto-Welt könnte vor einer großen Veränderung stehen. Zwei der wichtigsten US-Börsen wollen den Genehmigungsprozess für Krypto-ETFs grundlegend vereinfachen. Was auf den ersten Blick wie ein Fortschritt wirkt, birgt auch erhebliche Risiken für den Markt.

Zwei der führenden US-Börsen, Cboe BZX und NYSE Arca, haben einen gemeinsamen Vorschlag bei der SEC eingereicht, um den Genehmigungsprozess für bestimmte Krypto-ETFs zu vereinfachen. Ziel ist es, Produkte wie Bitcoin- oder Ethereum-ETFs künftig automatisch zuzulassen, wenn sie vorher festgelegte Bedingungen erfüllen.

Damit wollen die Börsen erreichen, dass diese Produkte nicht länger den aufwendigen Regelprüfungen unter Rule 19b-4 unterliegen. Diese Regel erfordert bislang, dass jede einzelne ETF-Listung bei der SEC separat beantragt und überprüft wird.



LATEST: #Cboe and #NYSE Arca have proposed a rule change to the #SEC that would make it faster and easier to list #crypto #ETFs, similar to how traditional assets are handled. pic.twitter.com/Go0TBWzhyZ

