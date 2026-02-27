XRP Prognose: Paukenschlag! So will sich Ripple verändern

Das Wichtigste in Kürze

XRP läuft seit mehr als drei Wochen seitwärts.

Ripple Labs kündigt intensiven strategischen Fokus an.

Ripple & XRP richten sich immer mehr an institutionelle Anleger.

Nach zwei stärkeren Handelstagen sehen wir heute einen leichten Rücksetzer am Kryptomarkt. Bitcoin fällt erneut unter die Marke von 67.000 US-Dollar, während XRP rund vier Prozent verliert und bei etwa 1,40 US-Dollar notiert. Damit ist XRP heute der schwächste Coin unter den Top-10-Assets. Auch auf Wochensicht steht ein kleines Minus zu Buche, obwohl die übergeordnete Seitwärtsrange intakt bleibt.

Im Monatsvergleich summiert sich der Rückgang jedoch auf rund 25 Prozent. Seit dem 7. Februar bewegt sich XRP in einer stabilen Konsolidierung – nun bereits seit rund drei Wochen. Während der Kurs verharrt, kündigt Ripple strategische Veränderungen an. Wichtig für alle Anleger, die XRP kaufen wollen.

Ripple-Führungskraft: Institutionelle Infrastruktur statt Komplexität

Reece Merrick, Senior Executive Officer und Managing Director Middle East and Africa bei Ripple, beschreibt die aktuelle Lage des Marktes als Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und digitalen Assets – eine Brücke, die noch nicht stabil genug sei. Institutionelle Akteure müssten heute ein komplexes Geflecht aus Börsen, OTC-Desks und bilateralen Kreditbeziehungen managen. Dieses System verursache nicht nur operative Reibung, sondern wirke wie eine „Ineffizienz-Steuer“ auf das eingesetzte Kapital.

Mit dem neuen Whitepaper stellt Ripple das Modell eines „Digital Prime Broker“ (DPB) vor. Ziel ist es, die Vielzahl einzelner Gegenparteien durch eine 1:1-Beziehung zu ersetzen, in der ein zentraler Intermediär Kredit, Risiko und Settlement bündelt. Statt fragmentierter Liquidität und isolierter Margin-Pools soll ein einheitliches Framework entstehen, das Netting, Kreditintermediation und Risikokontrolle standardisiert.

Merrick betont drei Kernpunkte: vereinheitlichter Zugang über ein zentrales Portal, skalierbare Infrastruktur für wachsende Assets under Management sowie optimierte Kapitalnutzung durch konsolidiertes Collateral-Management. Institutionelle Kunden sollen nicht länger Komplexität verwalten, sondern Wachstum. Entscheidend sei jedoch, dass das System modular bleibe und unterschiedliche regulatorische Anforderungen, Risikoprofile und Geschäftsmodelle berücksichtige – kein starres „One-Size-Fits-All“-Modell, sondern konfigurierbare Infrastruktur.

Traditional finance meets digital assets, but the bridge can still be a little shaky. Managing a matrix of exchanges and bilateral risks isn't just a headache, it’s an inefficiency tax on your capital. The new @Ripple whitepaper introduces the Digital Prime Broker (DPB) model,… — Reece Merrick (@reece_merrick) February 27, 2026

Blueprint 2026: Warum Ripple das Marktmodell neu denken will

Im veröffentlichten Dokument „The Blueprint for Institutional Digital Assets Trading“ argumentiert Ripple, dass der heutige Kryptomarkt strukturell noch stark von retail-zentrierten Krypto-Börsen geprägt sei. Anders als im etablierten Devisenmarkt, in dem Prime Broker Kreditlinien bündeln und Transaktionen über Net-Settlement-Systeme wie CLS abgewickelt werden, dominieren im Kryptosektor vertikal integrierte Plattformen. Diese vereinen Execution, Custody und Kreditvergabe in einer Einheit – häufig inklusive der Nutzung von Kundencollateral als zinsfreies Betriebskapital.

Ripple sieht darin systemische Schwächen: fragmentierte Liquidität, gebundenes Kapital durch getrennte Margin-Pools sowie erhöhte Gegenparteirisiken. Besonders in Stressphasen könnten verkettete Settlement-Prozesse zu Liquiditätsengpässen führen – Erfahrungen aus früheren Marktturbulenzen hätten diese Anfälligkeit deutlich gemacht.

Das DPB-Modell soll hier ansetzen. Durch zentrale Kreditintermediation und standardisiertes T+1-Net-Settlement würden Bruttobewegungen drastisch reduziert. Ein Beispiel aus dem Whitepaper: Kauft ein Teilnehmer 100 BTC und verkauft im gleichen Zyklus 80 BTC, müssten nur 20 BTC netto abgewickelt werden. Das verringere Kapitalbindung und operative Risiken erheblich.

Zudem hebt Ripple die Rolle der XRP-Blockchain hervor. Onchain-Kreditlinien könnten frühzeitige Settlement-Optionen ermöglichen, wobei Finanzierungskosten transparent und explizit berechnet würden – im Gegensatz zu versteckten Subventionen über unverzinste Kundengelder.

Langfristig zielt Ripple damit auf eine institutionell skalierbare Marktstruktur, die digitale Assets stärker an etablierte Finanzstandards anlehnt und institutionelle Nachfrage strukturell unterstützt. Gelingt das, würde dies natürlich auch unsere XRP Prognose bis 2030 positiv beeinflussen.