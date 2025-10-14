Saylor kauft den Dip: 220 BTC für 27,2 Millionen US-Dollar

Das Wichtigste in Kürze

Michael Saylor kauft 220 Bitcoin für über 27 Mio.

US-Dollar nach.

Strategy hält jetzt 640.250 BTC – größter Unternehmensbestand weltweit.

Was Privatanleger vom antizyklischen Bitcoin-Kauf lernen können.

Flash Crash? Michael Saylor bleibt cool und stockt mitten in der Panik auf. „Strategy“ (ehemals MicroStrategy) meldet neue Bitcoin-Zukäufe – und sendet damit ein Lehrstück für antizyklisches Handeln. Wie viel BTC das Unternehmen jetzt hält, zu welchem Kurs nachgekauft wurde und was Kleinanleger daraus ableiten können.

220 BTC für 27,2 Mio. US-Dollar

Mitten in der post-Crash-Volatilität hat Strategy weitere 220 Bitcoin in die Bilanz genommen. Laut der am 13. Oktober veröffentlichten Mitteilung summierten sich die Käufe in der Woche bis 12. Oktober auf 27,2 Mio. US-Dollar – Durchschnittskurs 123.561 US-Dollar je BTC mit einem „BTC Yield“ von 25,9 % für 2025. Insgesamt hält die Firma nun 640.250 BTC.

Während andere wie etwa Crypto.com CEO nach Antworten für den 20-Milliarden-Dollar-Marktabsturz suchen, bleibt Saylors Botschaft klar: Kaufen, wenn andere verkaufen, auch wenn Strategy den Boden des Flashcrashs verpasste.

Diese Botschaft setzt Strategy seit 2020 systematisch um – und hat so die aktuell größte Unternehmens-Bitcoin-Position weltweit aufgebaut. Geht der Plan auf mit seiner bullishen Bitcoin-Prognose, dürfte Strategy das wohl vermögendste Unternehmen der Welt werden.

Zum Vergleich: El Salvador hält – nach Daten von Bitbo – gerade mal 6.246 BTC.

Strategy has acquired 220 BTC for ~$27.2 million at ~$123,561 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.9% YTD 2025. As of 10/12/2025, we hodl 640,250 $BTC acquired for ~$47.38 billion at ~$74,000 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/v3IsCOaoeQ — Michael Saylor (@saylor) October 13, 2025

Was Privatanleger von Saylors Vorgehen lernen können

Antizyklisch denken. Der große Dip-Kauf ist selten „perfekt“. Strategy zeigt: Routine schlägt Timing. Wer regelmäßig nach klaren Regeln akkumuliert, nimmt Emotionen aus dem Spiel – und verhindert, dass Panik-Wicks das ganze Setup sprengen. Das gilt besonders in Wochen mit Politik-Risiken und ETF-bedingten Kapitalflüssen. Oder in Worten von Saylor: „Don’t stop ₿elievin’“.

Aber Saylor kauft über ATM-Programme und hat 24/7-Zugang zur Marktinfrastruktur. Privatanleger sollten liquide Tageszeiten nutzen (US-Vormittag/Frühnachmittag MEZ) und limitierte Orders bevorzugen – statt sich in die illiquide Abendphase treiben zu lassen, in der Flash-Moves größer ausfallen. Außerdem: DCA schlägt FOMO. Wer seine Zukäufe staffelt, reduziert Timing-Risiken – und muss nicht raten, ob 112k oder 108k „das“ Tief sind. Zur Schritt-für-Schritt-Praxis: Bitcoin kaufen – Anleitung 2025.

Am heutigen Dienstagnachmittag, den 14.10.2025, notiert Bitcoin bei rund 111.600 US-Dollar; das sind etwa 12 % unter dem jüngsten Allzeithoch um 126k US-Dollar.

[LIVE] Bitcoin News: So verhalten sich Großanleger nach dem heftigen Marktcrash

Fazit

Michael Saylor liefert erneut das Paradebeispiel für stringente, antizyklische Allokation: Kaufen nach dem Schock, die Bilanz weiter ausbauen, die eigene Equity pro BTC anreichern. Ob man seine radikale Ein-Asset-Strategie teilt oder nicht – Durchhaltevermögen kann man ihm nicht absprechen.

Für Privatanleger bedeutet das: Regeln vor Romantik. Der heutige Kurs um 112k US-Dollar zeigt: Der Markt kann binnen Tagen heilen – wer aber dauerhaft profitieren will, braucht klares Risikomanagement.