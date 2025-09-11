SEC verzögert BlackRock, Franklin Templeton Krypto-ETF-Entscheidungen: Was es für den Markt bedeutet

Das Wichtigste in Kürze

Die SEC hat Entscheidungen über Krypto-ETFs von BlackRock und Franklin Templeton verschoben.

Betroffen sind Ethereum-Staking, XRP- und Solana-ETFs.

Anleger reagieren mit Nervosität, aber nicht mit Panik.

Die Verzögerungen zeigen, dass die SEC noch keine klare Haltung zu Altcoins und Staking hat.

Für XRP und Solana bedeutet dies Unsicherheit statt Legitimität.

November 2025 wird entscheidend für weitere Beschlüsse.

Die Verzögerungen bremsen Adoption, verhindern sie aber nicht.

Für mich ist das nicht nur eine weitere bürokratische Pause. Es fühlt sich an, als ob die SEC immer noch testet, wie viel Kontrolle sie über den wachsenden Einfluss von Krypto an der Wall Street behalten kann. Lassen Sie es uns aufschlüsseln.

Franklin Templetons XRP- und SOL-ETF-Entscheidungen verschoben

Die Anträge von Franklin Templeton für Spot-ETFs, die an XRP und Solana gebunden sind, sollten in diesem Herbst zu den am meisten beachteten gehören. Aber die SEC hat gerade auf Pause gedrückt und die Prüfungsfrist bis zum 14. November verlängert.

🔔 SEC pushes back ruling on Franklin Templeton’s $XRP and $SOL ETF’s. The 2 ETF’s decisions have been extended for further review until November 14. pic.twitter.com/3ut77MjA89 — Crypto Dyl News (@cryptodylnews) September 10, 2025

Das bedeutet kein grünes Licht, keine Klarheit – nur Schwebezustand für Anleger, die nach Altcoin-Exposition hungern. Meiner Ansicht nach ist dies eine größere Sache, als es aussieht. Solana hat überdurchschnittlich abgeschnitten, und XRP bleibt ein regulatorischer Blitzableiter. Die Genehmigung eines der beiden hätte Kühnheit signalisiert. Verzögerung? Das ist Zögern in seiner reinsten Form.

Für diejenigen, die breitere Krypto-Prognosen verfolgen, fügt dies nur eine weitere Ebene der Unsicherheit hinzu.

BlackRocks Ethereum-ETF-Staking-Vorschlag erleidet dasselbe Schicksal

Wenn der größte Vermögensverwalter der Welt einen Ethereum-Staking-ETF beantragt, würden Sie denken, die SEC würde ihn beschleunigen. Dieses Mal nicht. BlackRocks Antrag steckt ebenfalls in der regulatorischen Langsamspur fest.

Die SEC hat ihn nicht direkt abgelehnt – sie hat die Entscheidung einfach aufgeschoben. Persönlich denke ich, dass dieses Zögern zeigt, dass die Kommission immer noch nicht herausgefunden hat, wo sie beim Staking steht. Ist es ein Wertpapier? Eine Dienstleistung? Eine rohstoffähnliche Rendite? Ihre Verzögerung schreit: „Wir sind nicht bereit zu entscheiden.“

Top Crypto News: 🔹 SEC Delays Decisions on Key ETF Applications: The U.S. Securities and Exchange Commission has postponed rulings on several cryptocurrency exchange-traded funds, including BlackRock's proposal for Ethereum staking, as well as Franklin Templeton's spot ETFs for… pic.twitter.com/1rg7rQ5fZi — GroveX (@GroveXchange) September 11, 2025

Das tut weh. XRP und Solana könnten den ETF-Schub gebrauchen. Eine ETF-Genehmigung hätte sie über Nacht legitimiert. Stattdessen könnte diese Verzögerung die kurzfristige Stimmung belasten.

Aus meiner Sicht werden XRP-Inhaber dies als weiteres Kapitel in ihrem anhaltenden Kampf mit den Regulierungsbehörden sehen. Solana-Fans könnten sich derweil Sorgen machen, dass dies die Dynamik bremst.

Für diejenigen, die Kryptobörsen-Vergleiche verfolgen, ist es eine Erinnerung daran, dass Liquidität an Börsen immer noch mehr zählt als institutionelle Vehikel.

Marktreaktion: Nervosität, kein Panik

Wie hat der Markt reagiert? Ein Dip hier, ein Achselzucken dort, aber kein Zusammenbruch. Investoren sind darauf konditioniert, diese Verzögerungen zu erwarten. Der größere Schock wäre eine frühe Genehmigung gewesen.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass kurzfristige Händler Unentschlossenheit hassen. Verzögerungen frieren die Dynamik ein. Ohne neue Katalysatoren fließt Geld oft woanders hin. Deshalb stagnierte Solanas Rallye, und die XRP-Dynamik kühlte ab. Die ETF-Hype-Maschine ist zumindest vorerst ausgeschaltet.

Warum diese Verzögerung mehr zählt als frühere

Ich würde argumentieren, dass diese Verzögerung schwerer wiegt als die meisten. Warum? Weil es nicht mehr um Bitcoin oder Ethereum geht. Es geht darum, dass Altcoins ins institutionelle Rampenlicht treten. Franklin Templeton, das XRP- und Solana-ETFs unterstützt, wäre bahnbrechend gewesen.

Das Zögern der SEC sagt mir, dass sie nervös sind, einen Präzedenzfall zu schaffen. Genehmigen Sie XRP, und plötzlich will jeder Altcoin seinen eigenen ETF. Genehmigen Sie Solana, und Sie geben zu, dass Nicht-Bitcoin-Chains würdig sind, Teil der Wall-Street-Infrastruktur zu werden. Das ist ein großer psychologischer Wandel, und vielleicht ist die SEC noch nicht bereit, diese Linie zu überschreiten.

Aus meiner Sicht versucht die SEC nicht, Krypto-ETFs zu töten – sie versucht, das Urteil hinauszuzögern, bis externe Kräfte sie zwingen. Ob es nun Druck aus dem Kongress, Gerichtsentscheidungen oder politische Führungswechsel im Jahr 2025 sind, die Kommission scheint es vorzuziehen, Fristen zu verschieben, anstatt endgültige Entscheidungen zu treffen.

Gefällt mir das? Nein. Glaube ich, dass es die Adoption verlangsamt? Ja. Aber denke ich, dass es den ETF-Traum zerstört? Ganz und gar nicht. Es fühlt sich eher wie ein „noch nicht“ an als wie ein „niemals“.

Adoption verzögert, nicht verweigert

Für Investoren ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Verzögerungen keine Ablehnungen sind. ETFs für Bitcoin kamen schließlich durch. Ethereum-Futures-ETFs kamen schließlich durch. Die Ironie ist, dass diese Wartezeit oft mehr aufgestaute Nachfrage aufbaut. Sobald die Genehmigungen endlich kommen, könnten die Zuflüsse massiv sein. Vorerst stecken wir jedoch in der unbequemen „Beeilen und Warten“-Phase.

Wenn Sie Krypto-Wallets vergleichen, ist es vielleicht klüger, die Position zu halten, anstatt schnellen, ETF-getriebenen Anstiegen hinterherzujagen.

Merken Sie sich das Datum: 14. November. Dann stehen die XRP- und Solana-ETF-Vorschläge von Franklin Templeton zur nächsten Entscheidung an. Bis dahin werden wir Spekulationen, Gerüchte und endloses Gerede sehen. Händler werden jede SEC-Erklärung wie ein Evangelium analysieren. Mein Gefühl sagt mir, dass die Verzögerungen weitergehen könnten, aber der Druck wird steigen. Je länger die SEC wartet, desto unausweichlicher erscheinen die Genehmigungen. Es ist nicht die Frage, ob Altcoin-ETFs kommen – sondern wann.

Die SEC verzögert BlackRock-, Franklin-Templeton-Krypto-ETF-Entscheidungen – und die Krypto-Welt seufzt. Eine weitere Runde Warten. Eine weitere Runde Unsicherheit. Aber unter der Frustration liegt Fortschritt. Große Player wie BlackRock und Franklin Templeton reichen diese Produkte aus einem Grund ein. Sie sehen die Zukunft. Wenn diese ETFs schließlich kommen – ob im November oder später – werden sie nicht nur Portfolios verändern, sondern auch die Wahrnehmung. Und genau dann werden Altcoins wie XRP und Solana wirklich ihren Tag haben.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.