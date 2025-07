Solana Kurzfrist-Prognose: 190 $ am Horizont

Das Wichtigste in Kürze

Solana (SOL) bewegt sich seit Wochen zwischen 130–180 $, zeigt aber bullische Signale.

Der Kurs hat höhere Tiefs gebildet und wichtige Widerstände zurückerobert.

Technische Muster und Volumen weisen auf einen bevorstehenden Ausbruch hin.

Zielmarke kurzfristig: 190 $, bei starkem Momentum sind auch 200 $ möglich.

Analysten prognostizierten dieses Szenario bereits vor zwei Wochen – bislang exakt eingehalten.

Solana pendelt noch, aber Momentum baut sich auf

Solana schwankt seit mehreren Wochen zwischen 130 $ und 180 $. Das sieht aus wie eine Range – aber sie ist nicht zufällig. Der Preis bildete höhere Tiefs um 147,50 $ und eroberte dann eine wichtige Widerstandszone bei 165 $ zurück. Das ist ein bullisches Signal. Es zeigt, dass Käufer frühzeitig einsteigen.

🚨 $SOL Outlook (17-07-25)#Solana is still ranging between $130–$180 but looks ready to push higher. ✅ Broke out of bearish channel

✅ Reclaimed iH&S neckline

🎯 Watching for $180–$184 breakout → $200 next?

📉 Buy-The-Dip zones: $165 & $154 (daily imbalance) If support… pic.twitter.com/i2O77jnUoB — CryptoPulse (@CryptoPulse_CRU) July 17, 2025



Ich persönlich nenne das „Momentum in Verkleidung“. Es mag sich festgefahren anfühlen – aber unter der Oberfläche passiert etwas. Solana-Käufer steigen leise in den Kanal ein und bereiten sich auf einen Vorstoß vor. Das ist kein Hype. Es ist Mustererkennung. Und momentan deutet alles auf einen Ausbruch nach oben hin.

Das Volumen zieht sich zusammen, die Volatilität nimmt ab, und historisch gesehen überrascht Solana genau dann.

Trader, die auf die Tagesschlusskurse achten, bemerken, dass Dochte schneller aufgekauft werden. Das ist kein Einzelhandel – das ist „Smart Money“, das sich leise akkumuliert. Wenn SOL die 180 $ in Unterstützung verwandelt, könnte der nächste große Move viele überraschen. Die Zeichen sind da. Man muss sie nur vor dem Ausbruch lesen.

SOLANA 190 $ IM ANMARSCH – Chartstruktur im Spiel

Genau vor zwei Wochen erstellten Analysten eine Prognose: Solana mit Ziel 190 $, mit einer Kaufzone um 147,50 $. Bisher hält sich der Kurs genau an diesen Plan.

Hier ist die Aufstellung:

Bullische Struktur bildet sich

Konvergenz von Unterstützungszonen

Breakout-Volumen bestätigt die Bewegung

Am 1. Juli sahen wir dieses Einstiegssignal – das Volumen stieg genau dann an, als das Chartbild passte. Das war der Moment für Long-Positionen.

"SOLANA $190 INCOMING" — The path was drawn. The target was set. And now, the chart is obeying. Just over two weeks ago, I shared a forecast for Solana targeting $190, with a long entry around $147.50. Since then, we've been moving in lockstep with that trajectory, carving out… https://t.co/IZQxeE4EpH pic.twitter.com/re3P2VJjQ5 — Lil' Whale (@lilwhaletrading) July 16, 2025

Jetzt liegt SOL über 170 $, immer noch innerhalb des geplanten Kanals. Wenn das Momentum anhält, steuern wir auf das 190 $-Ziel zu. Zeitstempel öffentlich. Prognose dokumentiert. Das ist kein Ratespiel – das ist Chartdisziplin. Wenn Sie neu im Trading sind und an dieser Bewegung teilhaben wollen, hier ist ein Leitfaden, wie man Krypto kauft – inklusive empfohlener Plattformen und Tipps für Einsteiger.

Chart-Checkliste: Breakout-Signale, auf die man achten sollte. Der aktuelle Stand:

Aus einem bärischen Kanal ausgebrochen

Nackenlinie der umgekehrten Kopf-Schulter-Formation zurückerobert

180–184 $ = nächste Widerstandszone

190 $ = kurzfristiges Zielniveau

200 $ = Ziel bei anhaltendem Momentum

Wöchentlicher Schlusskurs über 184 $ mit starkem Volumen? Das könnte einen Lauf in Richtung 200 $ auslösen. Nicht sicher, welche Plattform die richtigen Tools für technische Analyse und geringe Gebühren bietet? Werfen Sie einen Blick auf unseren Krypto-Börsenvergleich, um die beste Option für Ihre Bedürfnisse zu finden.

Neben der Kursentwicklung steht Solana vor einem wichtigen Ereignis. Das könnte eine entscheidende Wende in Solanas Ökosystem-Narrativ markieren – mit einer Erweiterung über reine Skalierbarkeit hinaus. Alle Augen sind jetzt darauf gerichtet, wie Solaxy Igniter echte On-Chain-Nutzung und Ökosystemwachstum katalysieren wird.

Countdown zu Solaxy Igniter

Weniger als fünf Tage bis zum Launch von Solaxy Igniter. Dies ist das Layer-2-Ökosystem, das mit SOL verbunden ist – rechnen Sie mit Protokollnachrichten, Entwicklerinteresse und neuer Token-Aktivität. Das ist wichtig. Warum? Weil technische Adoption die Preise bewegt. Wenn Infrastruktur an Zugkraft gewinnt, folgt Investoreninteresse.

The countdown to Igniter begins. 🕚 In less than 5 days, one of the most important pieces of the Solaxy puzzle launches. Get ready to Ignite. 🔥https://t.co/mdaTX9aVVx pic.twitter.com/mwRVJftiXb — SOLAXY (@SOLAXYTOKEN) July 16, 2025

Wenn der Fahrplan reibungslos umgesetzt wird, könnte SOL einen durch Katalysatoren ausgelösten Volumenschub erleben – genau in dem Moment, in dem der Preis die 190 $-Zone erreicht.

Behalten Sie also die Igniter-Updates im Auge. Sie könnten der Funke sein, der die Decke durchbricht. Meine Einschätzung: 190 $ wirken realistisch. Aus meiner Perspektive ist diese Prognose solide.

Wir folgen einem klaren Kanal, mit einer Chartstruktur, die zur Volumenaktivität passt.

Die 190 $-Marke ist nicht willkürlich – sie ist der natürliche Schnittpunkt von Widerstand, Marktstimmung und technischer Zone.

Das gesagt – Märkte bewegen sich selten in geraden Linien. Ein Rücksetzer auf 165 $ oder 154 $ vor dem Anstieg ist normal – sogar gesund. Wenn Solana standhält, wird 184 $ ein strategisches Ziel. Bricht es darüber, ist 190 $ gut erreichbar. Vielleicht sogar 200 $, wenn die Nachrichtenlage passt. Das ist kein blinder Optimismus.

Es ist musterbasierte Analyse plus Volumenbestätigung plus bevorstehende Protokoll-Katalysatoren (Solaxy Igniter). Denken Sie daran: Märkte lieben es, die Ungeduldigen abzuschütteln. Verwenden Sie enge Risikokontrollen bei Einstiegen, besonders in der Nähe von Widerstandsniveaus. Lassen Sie uns diese Welle reiten – klug, konstant und strategisch.

