Solana-Prognose: Kann SOL trotz Pump.fun-Verkäufen 90 $ halten?

Das Wichtigste in Kürze

Nach der Rallye der letzten Woche hat SOL etwas an Schwung verloren und ist auf rund 78 US-Dollar abgerutscht.

Dieser Rücksetzer hat die Stimmung zwar abgekühlt, die jüngste Erholung jedoch nicht vollständig zunichtegemacht.

Trader stehen nun vor der bekannten Frage: Handelt es sich um eine gesunde Verschnaufpause oder den Beginn eines stärkeren Abwärtstrends?.

Pump.fun hat erneut 122.498 Solana veräußert, was beim aktuellen Kurs etwa 10 Millionen US-Dollar entspricht. Im Anschluss daran verzeichnete SOL einen deutlichen Rückgang von 3,6 %. Mit diesem Verkauf summieren sich die kumulierten Veräußerungen des Solana-basierten Memecoin-Launchpads auf 4,656 Millionen SOL, die zu einem durchschnittlichen Ausstiegspreis von 170,7 US-Dollar pro Token insgesamt 794,8 Millionen US-Dollar wert waren.

Der Mechanismus dahinter sieht vor, dass Pump.fun die in SOL denominierten Protokollgebühren im Rahmen des Treasury-Managements in Stablecoins umwandelt. Strukturell bedeutsam ist dabei vor allem das Ausmaß: Mit 4,656 Millionen verkauften SOL gilt Pump.fun als der größte wiederkehrende Verkäufer im Solana-Ökosystem. Jede dieser Transaktionen trifft auf einen Markt, der sich ohnehin bereits in einem technisch umkämpften Umfeld bewegt.

Aktuell sind die Chancen auf Prognosemärkten, dass SOL bis Ende Juli die Marke von 90 US-Dollar erreicht, auf 38,5 % gesunken. Zuvor wirkten diese Niveaus deutlich erreichbarer, bevor die jüngste Tranche die Orderbücher belastete.

Ob diese Wahrscheinlichkeit von 38,5 % weiter schrumpft, hängt davon ab, wie stabil sich die breitere SOL-Struktur erweist. Das technische Bild zeigt sich momentan äußerst gemischt.

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Kann sich der Solana-Preis vor Ende Juli auf 90 $ erholen?

Nach der Rallye der letzten Woche hat SOL etwas an Schwung verloren und ist auf rund 78 US-Dollar abgerutscht. Dieser Rücksetzer hat die Stimmung zwar abgekühlt, die jüngste Erholung jedoch nicht vollständig zunichtegemacht. Trader stehen nun vor der bekannten Frage: Handelt es sich um eine gesunde Verschnaufpause oder den Beginn eines stärkeren Abwärtstrends?

Dennoch deuten einige technische Signale weiterhin auf eine konstruktive Entwicklung hin. Ali Martinez wies darauf hin, dass der 3-Tage-SuperTrend-Indikator zum ersten Mal seit Oktober 2025 ein Kaufsignal lieferte. Unterdessen beobachtet Michaël van de Poppe weiterhin den Bereich zwischen 75 und 77 US-Dollar. Er argumentiert, dass diese Zone halten muss, wenn die Käufer eine weitere Chance auf höhere Kurse haben wollen.

SOL steht damit an einem interessanten Scheideweg. Ein Abprallen von der Unterstützung könnte 90 US-Dollar wieder ins Spiel bringen, wobei 100 US-Dollar das nächste Ziel wären. Sollten die Käufer jedoch zurückhaltend bleiben, könnte der Preis weiter zwischen dem oberen 70-Dollar- und dem mittleren 80-Dollar-Bereich schwanken, während Pump.fun den Markt kontinuierlich mit neuem Angebot versorgt.

Das Abwärtspotenzial lässt sich derzeit klarer definieren als die Upside. Ein deutlicher Rutsch unter 77 US-Dollar würde das aktuelle Setup schwächen und den Fokus in Richtung der unteren 50-Dollar-Marke verschieben. Niemand spricht gerne über Falltüren, bis tatsächlich jemand darauf tritt.

Vorerst bleibt die 80-Dollar-Marke das Level, das alle im Auge behalten. Ein Verbleib darüber würde den Bullen eine Basis für weitere Zuwächse bieten. Ein erneutes Unterfangen dieser Marke dürfte die Trader hingegen für längere Zeit vorsichtig stimmen.

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LiquidChain setzt auf frühe Positionierung während SOL den Support testet

Die 38,5-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass SOL bis Juli 90 US-Dollar erreicht, sowie ein Spotpreis, der unter seinem wöchentlichen Eröffnungskurs gehandelt wurde, verdeutlichen das Problem der Kursdeckelung, mit dem Large-Cap-Altcoins in dieser Phase des Zyklus konfrontiert sind.

Selbst das bullische Szenario in Richtung 100 US-Dollar impliziert lediglich ein Aufwärtspotenzial von 27 % gegenüber dem aktuellen Niveau – gedämpft durch den Angebotsüberhang, den die Treasury-Operationen von Pump.fun dauerhaft aufrechterhalten. Für diejenigen, die auf risikoangepasste Einstiegspunkte achten, ist diese Kalkulation entscheidend.

LiquidChain ist ein L3-Infrastrukturprojekt, das eine andere Problematik angeht: die fragmentierte Liquidität zwischen Bitcoin, Ethereum und Solana. Die Architektur verschmilzt diese drei Ökosysteme durch einen sogenannten Unified Liquidity Layer in einer einzigen Ausführungsumgebung. Dies ermöglicht einstufige Cross-Chain-Transaktionen und eine Smart-Contract-Architektur, die einmal bereitgestellt und über alle drei Netzwerke hinweg zugänglich ist.

Der Presale-Preis liegt derzeit bei 0,01477 $, wobei bisher 890.000 $ eingenommen wurden. Teilnehmer, die Cross-Chain-Settlement-Infrastrukturen als strukturelles Thema verfolgen, finden die aktuellen Einstiegsdaten auf der LiquidChain-Presale-Seite.