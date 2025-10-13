Solana-Prognose: Dynamik baut sich auf bei steigendem Volumen

Das Wichtigste in Kürze

Solana zeigt trotz zurückgehenden Handelsvolumens eine stabile Preisentwicklung und bleibt technisch in einer spannenden Zone zwischen 160 $ und 200 $.

Das Handelsvolumen auf den dezentralen Börsen (DEX) stieg im dritten Quartal auf 125 Milliarden $, was eine starke Nutzung und institutionelles Vertrauen signalisiert.

Trotz dieser Stärke hinkt der Preis der Aktivität hinterher, was auf eine mögliche Neubewertung hindeutet, falls der Trend anhält.

Analysten sehen kurzfristig Chancen, aber auch Risiken bei einem möglichen Rückgang.

Tradern wird geraten, geduldig zu bleiben, Positionen abzusichern und Volumenbewegungen als Leitsignal zu nutzen.

Tools wie Snorter Bot sollen dabei helfen, Chancen effizient zu erkennen.

SOL steigt um 5,3 % auf 192 $ – Anzeichen einer Erholung erscheinen

SOL sprang um 5,3 % auf etwa 192 $, trotz eines Rückgangs des Handelsvolumens um 38 %. Das ist aufschlussreich. Das Volumen fiel, aber der Preis hielt die Gewinne. Dennoch lauert Unsicherheit. Der Token schwebt knapp unter dem großen Widerstand um 195 $. Ein Durchbruch darüber? Das wäre mutig. Bleibt er darunter? Wahrscheinlich mehr Seitwärtsbewegung.

Solana (SOL) jumps 5.3% to $192.56 📈 despite a 38% drop in trading volume. Short-term recovery signs emerge, but uncertainty remains as SOL hovers below key support at $195. ⚡️Caution advised.#Solana #SOL #Cryptohttps://t.co/wAzZNZvfFB — TWJ News (@TronWeekly) October 13, 2025

Ich sehe dies als Stresstest. Der Preis beweist, dass er Einbrüche überstehen kann. Wenn die Bullen 195 $ mit Überzeugung zurückerobern, ändert sich das Barometer. Zur zusätzlichen Perspektive schaue ich mir gerne Kryptoprognosen an, um zu sehen, wie Analysten die kurzfristigen Spannen darstellen.

Solanas DEX-Dynamo: 125 Mrd. $ September-Schub, während der Preis stagniert

Hier wird Solanas Geschichte spannend. Im dritten Quartal explodierte das DEX-Volumen auf Solana. Der monatliche Gesamtwert erreichte 125 Milliarden Dollar. Aber der Preis? Er bewegte sich zwischen 200 $ und 250 $, nur etwa +5 % gegenüber dem Vormonat. Eine Entkopplung in Aktion.

Das tägliche Volumen stieg an Spitzentagen über 10 Milliarden Dollar. Diese Ströme übertrafen bei einigen Ausschlägen sogar Ethereum und BNB zusammen. Unterdessen blieben fortgeschrittene Kennzahlen wie FDMC/DEX bei etwa 1,5×, was darauf hinweist, dass der Preis nicht unverhältnismäßig zur Nutzung aufgebläht ist.

⚡ Solana’s DEX Dynamo: $125B September Surge Amid Price Lull Artemis’ July–September 2025 Solana DEX volume vs. price chart captures a classic decoupling:

🟩 DEX volumes erupted to $10B+ daily peaks in late September (monthly tally $125B, reclaiming the No.1 spot),

🟣 SOL price… pic.twitter.com/9WWAtxqnfY — Coby Vu | FVM Research (@Cobyvu8820) October 12, 2025

Institutionen scheinen an Solanas Infrastruktur zu glauben. Über 706 Millionen Dollar an Zuflüssen kamen in diesem Zeitraum herein. Projekte wie Jupiter und Raydium absorbieren einen Großteil dieser Ströme. Doch Volumen bedeutet nicht immer Bewertung. Diese Dynamik ist komplex.

Wenn Sie sehen wollen, wohin sich der Markt als Nächstes bewegt, hilft der Vergleich von Indizes, Börsenflüssen und historischer Performance mittels Tools in Kryptoprognosen, Ihre Einschätzung zu schärfen.

Technik & Risiken: Zwischen Unterstützungszonen

Auf den Charts ist SOL eingeengt. Wichtige Bereiche: Unterstützung um 160–180 $, Widerstand bei 195–200 $. Indikatoren sind verhalten. Der RSI liegt um 45 – weder überkauft noch überverkauft. Finanzierungsraten sind gemischt. Die Volatilität ist derzeit gering, was jedoch größere Ausbrüche vorbereiten kann.

Wenn wir mit Volumen über den Widerstand brechen, könnte SOL auf 230–250 $ steigen. Aber ein Scheitern könnte den Preis zurück in die 160er $-Zone ziehen. In solchen Momenten hilft es, sichere Infrastruktur zu nutzen. Zum Beispiel Ihre Strategie mit Krypto-Wallet-Vergleichen abzugleichen, um sicherzustellen, dass Ihre Vermögenswerte bei starken Schwankungen geschützt sind.

Warum Volumen jetzt die wahre Geschichte ist

Volumen ist der Puls. Solanas DEX-Dominanz zeigt echte Nutzung – nicht nur Hype. Im dritten Quartal erfassten Solanas DEXs einen großen Anteil der Kapitalströme. Plattformen wie Jupiter und Raydium sowie intelligente Liquiditätsrouten trieben die Nutzung auf neue Niveaus.

Das ist relevant, weil Netzwerke, die echten Nutzen bieten, im Kryptobereich oft langfristige Gewinne verzeichnen. Der Preis mag hinterherhinken. Aber Kapital folgt der Nutzung. Wenn dieser Trend anhält, sehe ich eine Neubewertung von SOLs Marktbewertung. Wenn das Volumen jedoch abkühlt, könnte der Preis stattdessen stagnieren.

Wenn Sie neue Projekte erkunden, können Presale-Listings aufzeigen, welche Protokolle diesen Cross-Chain-Momentum-Trend erfassen.

Ich bin bullisch auf Solana, aber vorsichtig. Dieses Setup geht nicht um sofortige Explosionen – es geht darum, Überzeugung aufzubauen. Ich erwarte, dass die Preisvolatilität sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandsbereiche testet. Ich glaube auch, dass institutionelle Zuflüsse die positive Erzählung stärken werden. Aber Preisdiziplin ist entscheidend.

Wenn Sie jetzt kaufen, übertreiben Sie nicht. Setzen Sie Stopps. Skalieren Sie schrittweise. Lassen Sie das Volumen die Bewegung bestätigen, bevor Sie sich vollständig engagieren. Und behalten Sie immer den breiteren Markt im Blick. SOL bewegt sich nicht im Vakuum.

Was in den kommenden Tagen zu beobachten ist

Kann SOL mit Volumen über 195 $ ausbrechen?

Wird das DEX-Volumen weiterhin die Erwartungen übertreffen?

Bleiben die Zuflüsse bestehen oder kehren sie sich um?

Wird sich der Preis erneut entkoppeln – diesmal nach oben?

Sie können die Börsenperformance verfolgen, um zu sehen, welche Plattformen bei den Flüssen führend sind. Überprüfen Sie Krypto-Börsenvergleiche, um festzustellen, wo die Liquidität am stärksten ist. Während sich Solana weiterentwickelt, geben Tools wie Snorter Bot Händlern den Vorteil, in diesem neuen Ökosystem wirklich zu gedeihen.

Snorter Bot: Der Memecoin-Jäger mit echtem Biss

Hier trifft Spaß auf Funktion. Snorter Bot ist mehr als nur ein weiteres Krypto-Gimmick – es ist der auf Telegram basierende Handelsbot, der Ihnen hilft, seltene, profitable Gelegenheiten im Blockchain-Dschungel zu finden. Sie können ihn sich als Ihr digitales Erdferkel vorstellen, das ständig nach versteckten Perlen schnüffelt, während alle anderen noch Charts durchscrollen.

Paste address. Liquidity hits. Snorter buys. Easy lambo. pic.twitter.com/ahpDGafxlI — Snorter (@SnorterToken) October 12, 2025

Er funktioniert nahtlos mit Solanas blitzschnellem Netzwerk, sodass Sie Token in Sekunden statt Minuten handeln können. Kein Wechsel mehr zwischen Dextools, Raydium oder Pump. Einfach tippen, handeln und Ihre Gewinne verfolgen – alles an einem Ort.

Snorter Bot verbindet Meme-Energie mit echter Handelskraft, hilft Ihnen, Entscheidungen zu automatisieren, Risiken zu managen und die nächste Welle zu reiten, bevor sie bricht. Intelligent, schnell und ein wenig wild – das ist die Zukunft des unterhaltsamen Tradings.

Solana handelt im Graubereich zwischen Hype und echter Stärke. Die kurzfristige Solana-Prognose ist vorsichtig optimistisch – eher Lesezeichen als Ausbruch. 125 Milliarden Dollar DEX-Volumen lügen nicht. Sie zeigen, dass Solana nicht nur lebt – es ist aktiv. Aber um diese Aktivität in Preisgewinne umzuwandeln, sind Timing, Überzeugung und Geduld erforderlich.

Beobachten Sie den Widerstand. Respektieren Sie die Unterstützung. Nutzen Sie starke Infrastruktur. Und lassen Sie Volumen, nicht Hoffnung, Ihre Entscheidungen leiten. Möchten Sie, dass ich Szenario-Spannen (bullish, neutral, bearish) für SOL abbilden oder simulieren soll, was passiert, wenn das Volumen sinkt? Ich kann das gerne als Nächstes erstellen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

next