Solana unter 82 Dollar: Doch Stablecoins & Payments boomen wie nie

Das Wichtigste in Kürze

Solana fällt unter 82 Dollar, Test der Verlaufstiefs rückt wieder näher.

Solana Stablecoin-Volumen erreicht neue Rekorde, Payment als nächstes Solana-Narrativ.

Klare Stärke von Solana gegen Ethereum, Wachstum eskaliert.

Auch für Solana lief es in den vergangenen Monaten alles andere als rund. Der Kurs der Kryptowährung liegt mittlerweile mehr als 70 Prozent unter dem Allzeithoch und ist zuletzt erneut unter die Marke von 82 US-Dollar gefallen. Damit ist auch hier der erhoffte Ausbruch aus der seit Wochen bestehenden Seitwärtsrange zunächst gescheitert.

Noch vor einigen Monaten hätten viele Anleger wohl argumentiert, dass Solana unter 100 US-Dollar ein klarer Kauf sei. Inzwischen ist die Stimmung deutlich vorsichtiger geworden, da die jüngste Kursentwicklung von anhaltender Schwäche geprägt war. Dennoch könnte genau diese Skepsis langfristig eine Chance darstellen – zumal sich kurzfristig erste Stabilisierungstendenzen im Markt abzeichnen. Das macht eine positive Solana Prognose möglich.

Negative Funding Rates könnten kurzfristige Stabilisierung begünstigen

Ein interessanter Aspekt kommt aktuell aus dem Derivatemarkt. Der Trader Bluntz weist darauf hin, dass die Funding Rates bei Solana inzwischen seit rund einem Monat überwiegend negativ sind. Funding Rates sind ein Mechanismus bei Perpetual Futures, der Long- und Short-Positionen ausgleicht. Sind sie negativ, bedeutet das in der Regel, dass viele Marktteilnehmer auf fallende Kurse setzen und Short-Positionen dominieren.

adding to this, $sol funding has been mostly negative for a whole month now. every time in the last 4 years sol funding has been negative for more than 2 weeks has preceeded large moves higher.https://t.co/XiJW2BJWyE https://t.co/smTlhPyrdk pic.twitter.com/UvWYKjdcj6 — Bluntz (@Bluntz_Capital) March 8, 2026

Historisch gesehen kann genau dieses Umfeld jedoch eine bullische Grundlage schaffen. Wenn viele Trader short positioniert sind, steigt das Risiko sogenannter Short Squeezes. Steigen die Kurse unerwartet, müssen Short-Positionen geschlossen werden, was zusätzlichen Kaufdruck erzeugt.

Laut Bluntz zeigte sich in den vergangenen vier Jahren mehrfach ein ähnliches Muster: Immer wenn die Funding Rates über mehrere Wochen negativ waren, folgte anschließend eine deutliche Aufwärtsbewegung. Das bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass unmittelbar ein starker Rallye-Impuls bevorsteht, doch es kann ein Hinweis darauf sein, dass der Verkaufsdruck langsam nachlässt. In solchen Phasen stabilisiert sich der Markt häufig zunächst, bevor ein neuer Trend entstehen kann.

Solana baut fundamentale Stärke weiter aus – Payments als neues Narrativ

Während der Kurs zuletzt schwächelte, entwickelt sich das Solana-Ökosystem fundamental weiterhin dynamisch. Besonders stark wächst derzeit das Narrativ rund um Solana Payments. Die Blockchain positioniert sich zunehmend als schnelle und kostengünstige Infrastruktur für globale Transaktionen und digitale Zahlungen.

Ein Blick auf die Daten zeigt, warum dieses Thema zunehmend Aufmerksamkeit bekommt.

Allein im Februar 2026 lag das Stablecoin-Transfer-Volumen auf Solana bei rund 650 Milliarden US-Dollar. Damit wurde innerhalb eines einzigen Monats ein Transaktionsvolumen erreicht, das größer ist als die jährliche Wirtschaftsleistung ganzer Länder wie Argentinien oder Südafrika.

Solana's stablecoin transfer volume smashing records at around $650 billion just in February 2026. More than the annual GDP of countries like Argentina ($630B) or South Africa ($380B). — MartyParty (@martypartymusic) March 8, 2026

Diese Zahlen verdeutlichen, dass Solana nicht mehr nur als Plattform für Meme-Coins oder DeFi-Experimente wahrgenommen wird. Vielmehr entwickelt sich das Netzwerk zunehmend zu einer globalen Liquiditäts- und Zahlungsinfrastruktur. Dank extrem niedriger Gebühren und hoher Transaktionsgeschwindigkeit eignet sich Solana besonders gut für häufige und kleine Transfers – ein wichtiger Vorteil im Bereich digitaler Payments.

Sollte sich dieses Narrativ weiter durchsetzen, könnte Solana langfristig stärker als Infrastruktur für reale Zahlungsströme genutzt werden. Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt das Netzwerk daher für viele Analysten eines der spannendsten Ökosysteme im Kryptomarkt.

Laut aktuellen Auswertungen lag das monatliche Stablecoin-Transaktionsvolumen also im Februar 2026 bei rund 650 Milliarden US-Dollar– ein neuer Rekord und mehr als doppelt so hoch wie der vorherige Höchststand. Damit liegt Solana inzwischen zeitweise sogar vor anderen großen Netzwerken, obwohl dort die Kapitalbasis deutlich größer ist.

The fact that Solana has more stablecoin volume than ETH when ETH TVL and stablecoin mc is 10x bigger is insane Trading, payments, DeFi it all runs on stables Real users on Solana https://t.co/6voeo8Wtdd pic.twitter.com/vsz6KgKEur — jussy (@jussy_world) March 8, 2026

Das wirkt auf den ersten Blick überraschend. So liegt der Total Value Locked (TVL) im DeFi-Ökosystem von Ethereum mit rund 54 Milliarden US-Dollar deutlich über dem von Solana, das nur etwa 6,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Auch die gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung auf Ethereum ist ein Vielfaches höher. Dennoch wird auf Solana mittlerweile mehr Stablecoin-Volumen transferiert, was die Ethereum Prognose eintrübt.

Die Erklärung liegt vor allem in der Nutzung: Stablecoins sind die Grundlage für viele Aktivitäten im Kryptomarkt – vom Trading über DeFi bis hin zu Zahlungen. Solana bietet dabei extrem niedrige Transaktionskosten und hohe Geschwindigkeit, wodurch sich die Blockchain besonders gut für häufige Transfers eignet. Dadurch entstehen deutlich höhere Transaktionsvolumina, obwohl weniger Kapital dauerhaft im System gebunden ist.