Solana zündet den Turbo – der nächste Krypto-Run beginnt bei 175 $

In der Welt der Krypto-Charts ist Struktur das A und O. Derzeit schmiegt sich der Solana-Kurs enger an eine aufsteigende Trendlinie – ein klares Signal für bullishes Verhalten. Was ist noch interessanter? $SOL hat ein sauberes Muster höherer Tiefs über mehrere Zeitrahmen hinweg gezeigt. Das bedeutet, Käufer greifen bei jedem Rücksetzer früher ein.

Confirmation will come from a weekly close above $175, which could ignite the next impulsive move toward these targets #SOL $SOL pic.twitter.com/qV7PrD2H8s

#SOL #Solana maintains a higher low structure and is currently forming a bullish reversal from a key ascending trendline

Die magische Zahl ist jetzt 175 $. Ein klarer Wochenschlusskurs über diesem Niveau ist das, worauf viele Analysten achten. Es ist die Grenze zwischen ruhiger Konsolidierung und einem vollständigen Impulsbewegung. Für mich schreit diese Struktur nach Geduld, nicht nach FOMO. Der Markt signalisiert uns, dass er sich auflädt – bereit für einen Schub.

Sind sie realistisch? Ja – wenn der Schwung anhält und der Gesamtmarkt keine Überraschung liefert. Diese sind auch keine zufälligen Marken. Jede stimmt mit historischen Widerständen und Fibonacci-Erweiterungszonen überein.

Sobald $SOL die Marke von 175 $ mit Überzeugung durchbricht, könnte sich die Dynamik schnell verstärken. Ich rechne mit Gewinnmitnahmen bei etwa 260 $, mit echten Prüfungen bei 312 $. Aber ein klarer Lauf auf 356 $ würde mich nicht schocken – besonders bei der aktuellen Geschwindigkeit. Denken Sie daran: Diese Fahrt wird wahrscheinlich Rücksetzer enthalten. Das gehört zum Spiel.

Vergessen Sie den Einzelhandels-Hype. Was wichtiger ist, ist, wohin sich das „Smart Money“ bewegt. Über 209 Millionen Dollar institutionelles Kapital sind allein in diesem Monat in Solana-bezogene Vermögenswerte geflossen. Warum ist das wichtig?

Weil das keine „Degen“-Trader sind, die Memes jagen. Institutionen wollen skalierbare Infrastruktur, regelkonforme Lösungen und Liquidität. Solana erfüllt all diese Kriterien. Dieses Maß an Vertrauen von institutioneller Seite sagt Ihnen eines: Sie sehen, dass sich unter der Oberfläche etwas anbahnt.

Confirmation will come from a weekly close above $175, which could ignite the next impulsive move toward these targets #SOL $SOL pic.twitter.com/qV7PrD2H8s

#SOL #Solana maintains a higher low structure and is currently forming a bullish reversal from a key ascending trendline

Und wenn diese Großanleger sich positionieren? Sie können sicher sein, dass sich das Kräfteverhältnis verschiebt. Lassen Sie uns den Elefanten im Raum nicht ignorieren: Krypto-ETFs kommen wieder ins Gespräch. Während Bitcoin und Ethereum wahrscheinlich zuerst berücksichtigt werden, ist Solana in den Gesprächen nicht weit entfernt. Die Diskussion über einen möglichen Solana-ETF ist kein Randthema mehr.

🚨 SOLANA IS ABOUT TO EXPLODE 🚨

Wird es 2025 passieren? Das ist schwer vorherzusagen. Aber allein die Möglichkeit ist ein Katalysator – und Institutionen nehmen diesen Narrativ bereits vorweg. In diesem Bereich zählt das Timing des Hypes. Solana positioniert sich genau an der Schnittstelle zwischen regulierungsbereit und zugänglich für den Einzelhandel.

Persönlich? Ich denke, wir sind nah dran. Das fühlt sich nicht wie der Hype von 2021 an. Es wirkt schlanker. Strukturierter. Und das begeistert mich. Solana hofft nicht nur, eine Welle zu erwischen – es baut das Surfbrett. Schnelle Infrastruktur, institutionelle Unterstützung, reale Renditen und eine starke Community.

Das Chartbild sieht bereit aus. Die Technologie beweist sich. Kapital fließt hinein. Wenn Sie Ihre Handelsoptionen bewerten, kann ein solider Vergleich von Krypto-Börsen Ihnen helfen, die richtige Plattform zu finden, um von der nächsten Bewegung zu profitieren. Nächster Halt? Der Wochenschluss über 175 $. Und danach – nun, Sie sollten sich besser anschnallen.

Es geht nicht darum, den Höchststand zu erraten. Es geht darum, ein solides Setup zu erkennen, wenn man es sieht. Vom Kauf der richtigen Kryptowährung bis zum Verständnis, wie man Prognosen bewertet – Erfolg erfordert Werkzeuge und Timing. Und aktuell? Solana wirkt bereit. Lassen Sie uns sehen, was als Nächstes passiert.

Das ist eine Frage, die nur wenige während der Bullenphasen stellen. Was auch gut ist, da sich die Euphorie subtil einstellt, aber vorerst ist es immer noch in Ordnung, einen zweiten Blick zu riskieren. Und es besteht kein Zweifel, dass Solana stark ist. Dennoch ziehen sich stärkere Strukturen zurück. Sollte das $175-Top als Widerstand scheitern, könnte es vielen Long-Positionen einen ordentlichen Schrecken einjagen, mit einem scharfen und schnellen Rückfall durch $150.

Die bullischen Kursziele bleiben gültig usw., solange sich der Markt über diesen Unterstützungsbereichen konsolidiert. Aber seien Sie gewarnt, für diejenigen unter Ihnen, die kurzfristige Renditen jagen: Momentum schneidet in beide Richtungen. Was es für Sie tun kann – oder gegen Sie.

🚨 Breaking: #Solana reclaiming $170 price points! 🚀

Did you fade $SOL at $155 over the past two days, or did you buy the dips? 🤔💸

Trade Solana on @GroveXchange — your gateway to seamless crypto trading! #CryptoNews #Solana #SOL #DeFi #ListOnGroveX pic.twitter.com/5RJCbEwNDB

— Rawoof (@Rawoof_BDM) August 5, 2025