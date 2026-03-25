Strategy plant 44 Milliarden US-Dollar für neue Bitcoin-Käufe

Das Wichtigste in Kürze

Strategy hat neue ATM-Kapazitäten über 21 Milliarden US-Dollar in MSTR, 21 Milliarden US-Dollar in STRC und 2,1 Milliarden US-Dollar in STRK registriert.

Die Platzierungen können „from time to time“ erfolgen, also nicht auf einen Schlag.

Bitcoin notiert heute bei knapp 72.000 US-Dollar.

MSTR steht bei etwa 140 US-Dollar, STRC bei knapp 100 US-Dollar und STRK bei rund 75 US-Dollar.

Michael Saylor dreht die Finanzierungsschraube weiter. Strategy hat neue ATM-Programme über MSTR, STRC und STRK aufgelegt. Gedacht ist das Geld vor allem für weitere Bitcoin-Käufe.

Nicht sofort frisches Geld – aber gewaltige Feuerkraft

Strategy will die alten Programme für MSTR und STRC weiter nutzen, solange dort noch Volumen offen ist; nur das alte STRK-Programm wurde beendet. Aus dem jüngsten 8-K-Dokument der SEC geht hervor, dass zum 22. März noch rund 6,24 Milliarden US-Dollar bei MSTR und 1,98 Milliarden US-Dollar bei STRC verfügbar waren. Rechnet man diese Beträge zu den neuen Linien hinzu, landet man bei gut 52,3 Milliarden US-Dollar potenzieller Platzierungskraft.

Ganz sauber muss man auch bei der Mittelverwendung bleiben. In allen neuen Annexen nennt Strategy als Verwendungszweck zwar ausdrücklich den Erwerb von Bitcoin, aber eben nicht nur das. Die Prospekte erlauben zusätzlich Working Capital und bei MSTR, STRC und STRK auch Dividendenzahlungen auf bereits ausstehende Vorzugsaktien.

Strategy announces new $21 Billion $STRC ATM Program and new $21 Billion $MSTR ATM Program. https://t.co/65BB3FCup9 — Michael Saylor (@saylor) March 23, 2026

MSTR verwässert, STRC liefert die Rendite-Story

Für MSTR-Aktionäre ist der heikle Teil leicht zu erkennen. Im Modellbeispiel des Common-Stock-Annex steigt die Zahl der ausstehenden Stammaktien von 325,95 Millionen auf bis zu 526,75 Millionen Stück, falls sowohl die restliche alte MSTR-Linie als auch die neue 21-Milliarden-Linie vollständig zu den dort unterstellten Konditionen platziert werden. Anders gesagt: Der Bitcoin-Hebel bleibt, aber die Verwässerung gleich mit.

STRC ist dagegen das Instrument, das die Kapitalaufnahme operativ geschmeidiger machen soll. Strategy beschreibt die Aktie selbst als variable, unbefristete Vorzugsaktie mit aktuell 11,50 Prozent annualisierter Dividende. Heute notiert STRC fast genau am Nennwert von 100 US-Dollar. Genau dort funktioniert das Modell für Strategy am besten. STRK ist konvertibel, zahlt 8,00 Prozent jährlich und notiert heute bei 75,58 US-Dollar. Wer tiefer in die Treasury-Mechanik eintauchen will, findet bei Coinspeaker mit Die neue Investmentstrategie von Strategy im Jahr 2026.

Der Markt bekommt damit vor allem eines: mehr Nachschub

Operativ bleibt Strategy ohnehin auf Kurs. Laut dem jüngsten 8-K-Dokument der SEC hat das Unternehmen zuletzt weitere 1.031 Bitcoin für 76,6 Millionen US-Dollar gekauft und hält nun 762.099 BTC zu einem aggregierten Kaufpreis von 57,69 Milliarden US-Dollar. Beim heutigen CoinGecko-Kurs von rund 72.000 US-Dollar ist dieser Bestand rund 54,81 Milliarden US-Dollar wert und liegt damit etwa 2,88 Milliarden US-Dollar unter dem Einstand.