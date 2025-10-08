Strategys 78-Milliarden-Dollar-Bitcoin nähert sich Amazons zweitgrößter Unternehmenskasse

Das Wichtigste in Kürze

Strategy, früher bekannt als MicroStrategy, hat seine Unternehmensstrategie vollständig auf Bitcoin ausgerichtet und besitzt mittlerweile Bitcoin im Wert von rund 78 Milliarden US-Dollar.

Damit nähert sich das Unternehmen der Größe von Amazons Unternehmenskasse.

Während andere Firmen auf Bargeld oder Anleihen setzen, sieht Strategy Bitcoin als strategisches Kapital.

Das Unternehmen kauft konsequent nach und positioniert Bitcoin als festen Bestandteil seiner Bilanz.

Steigt der Bitcoinpreis auf 153.000 US-Dollar, könnte Strategy Amazons Finanzreserven überholen.

Trotz hoher Risiken gilt der Schritt als visionär und markiert einen Wandel in der Unternehmensfinanzierung hin zu digitalen Vermögenswerten.

Strategys Wette: Vom Business-Intelligence-Unternehmen zum Bitcoin-Riesen

Strategy (ehemals MicroStrategy) hat seine gesamte Identität auf Bitcoin gesetzt. Mit der Zeit hat das Unternehmen eine riesige BTC-Position aufgebaut, die nun einige der größten Unternehmenskassen der Welt herausfordert.

Strategy's $78B Bitcoin Nears Amazon's 2nd-Largest Corporate Treasury The corporate landscape is witnessing a seismic shift as Strategy (formerly MicroStrategy) pushes its Bitcoin…. @CosmicMetaX #BTChttps://t.co/CYpSHhZJiH — Cosmic Meta Digital (@CosmicMetaX) October 8, 2025

Bei den heutigen Kursen sind Strategys Bitcoin-Bestände fast 78 Milliarden Dollar wert. Das ist kein Tippfehler. Es ist ein Unternehmen, das eine digitale Währung zu einem zentralen Bestandteil seiner Bilanz gemacht hat. Für Anleger, die wissen möchten, wohin das führen könnte: Kryptoprognosen zeigen, dass Bitcoin später in diesem Jahr 153.000 Dollar erreichen könnte – ein Niveau, das Strategys Kasse zur zweitgrößten weltweit machen würde.

Amazon, Strategy und das neue Rennen um Unternehmenskassen

Amazons Kassen-Dominanz schien lange unantastbar. Doch nun kommt Strategy – und schließt die Lücke, einen Bitcoin nach dem anderen. Wenn Bitcoin auf 153.000 Dollar steigt, könnte Strategys Kasse einige von Amazons langfristigen Vermögenswerten erreichen. Das wäre eine enorme Verschiebung dessen, was als „sicheres“ Unternehmensvermögen gilt.

When Bitcoin is worth $153,000, later this year, Strategy will have the 2nd largest corporate treasury, behind none other than Berkshire Hathaway who holds $344 billion dollars. pic.twitter.com/Lmhi9EsFX0 — The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) October 7, 2025

Warum Strategys Ansatz heraussticht

Viele Unternehmen halten ein bisschen Bitcoin. Aber Strategy? Sie halten Überzeugung.

Sie kaufen mehr, wenn der Kurs fällt. Sie sprechen darüber in ihren Berichten. Sie machen es zu einem Teil ihrer Marke. Das ist keine Nebenwette. Es ist ein Kernprinzip. Ich habe Firmen gesehen, die Bitcoin als Marketingtrick behandeln. Strategy tut das nicht. Sie haben eine Kassenstrategie aufgebaut, die klassische Bilanzdisziplin mit digitalem Selbstvertrauen kombiniert.

Seien wir ehrlich: Bitcoin ist keine ruhige Fahrt. Strategys Bestände können sich über Nacht um Milliarden bewegen. Eine große regulatorische Änderung oder ein Markteinbruch könnte große Werte vernichten. Aber das ist das Risiko, das sie bewusst tragen. Es ist riskant, ja, aber auch visionär. Strategy parkt kein Geld einfach in Krypto. Sie definieren neu, was eine Unternehmenskasse sein kann. Neugierig auf neue Blockchain-Projekte? Schauen Sie sich Krypto-Vorverkäufe an, in denen frühe Innovationen oft entstehen.

Markt- und Anlegerauswirkungen

Was bedeutet das also für Sie? Unternehmenskapital verschiebt sich. Firmen sind nicht länger zufrieden damit, auf Bergen von Fiat-Geld zu sitzen. Sie wollen digitale Vermögenswerte, die wachsen, absichern und Innovation signalisieren können. Das macht Bitcoin weniger „spekulativ“ und mehr „strategisch“. Wenn Unternehmen wie Strategy BTC als Reservekapital behandeln, ändert das das Spiel.

Meiner Meinung nach ist Strategys Schritt nicht nur mutig – er ist genial. Sie haben Bitcoin in eine eigene Unternehmensklasse verwandelt und damit eine neue Art von Finanzplan geschaffen. Das ist kein Glücksspiel. Es ist eine Botschaft. Ihre Führung sagt: „Wir glauben an digitalen Wert, nicht nur an digitale Produkte.“ Das ist selten – und wahrscheinlich seiner Zeit voraus.

Und hier stehen wir: Strategys Bitcoin-Kasse liegt bei 78 Milliarden Dollar und rückt immer näher an Amazons riesige Unternehmensreserven heran. Das ist nicht nur eine Geschichte über Reichtum. Es ist eine über Entwicklung – darüber, wie Unternehmen beginnen, in Code zu denken, nicht nur in Bargeld. In meinen Augen hat Strategy das nächste Kapitel der Unternehmensfinanzierung aufgeschlagen. Ihre Bilanz speichert nicht nur Wert – sie zeigt Glauben. Und vielleicht ist genau dieser Glaube das, was die nächste Generation von Unternehmen prägen wird.

