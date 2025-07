SUI Kurzfristige Prognose: Korrektur voraus oder bullisches Setup?

Das Wichtigste in Kürze

SUI zeigt kurzfristig Anzeichen einer Korrektur, nachdem es ein Monatshoch von 4,30 $ erreicht hat.

Ein Drei-Drives-Muster sowie ein bärischer Order Block zwischen 4,44 $ und 4,32 $ deuten auf Widerstand hin.

Ein Rücksetzer in diese Zone gilt als wahrscheinlich, da Händler dort Gewinne realisieren könnten.

Kursziele nach unten liegen zwischen 4,12 $ und 3,93 $.

Trotzdem bleibt das langfristige Bild positiv: Der Wochenchart bildet einen bullischen Kanal, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

Während das Open Interest stark ansteigt – ein Hinweis auf viele Short-Positionen – könnte es zu einem Short Squeeze kommen, wenn der Preis überraschend dreht.

Der bärische OB ist kein Scherz

Diese Widerstandszone? Stark. Der Preis wird wahrscheinlich wieder dorthin zurückkehren. Das bedeutet, dass eine korrektive Bewegung in die Zone von 4,44 $–4,32 $ kurzfristig möglich ist. Das ist die Spanne, die man im Auge behalten sollte. Persönlich sehe ich diese Zone wie einen Geschwindigkeitshügel. Der Markt könnte sie testen, zögern und dann nach unten abdrehen – besonders wenn das Volumen beim Nähern abnimmt.

📊 $SUI/USDT Global Outlook Three Drives Pattern formed after monthly high at $4.3000. Bullish structure broken with bearish OB 1H resistance at $4.4478-$4.3290. Key Points:

– Corrective move into OB 1H zone expected

– Further price depreciation likely Targets:→ $4.1223 →… pic.twitter.com/wleWRheigb — CLS GLOBAL (@CoinLiquidity) July 28, 2025

Dieser Widerstand ist nicht nur technischer Natur – er ist auch psychologisch. Händler, die den letzten Ausbruch verpasst haben, schauen auf diese Zone, um ihre Positionen loszuwerden. Das erhöht den Verkaufsdruck zusätzlich. Sofern es nicht zu einem plötzlichen Anstieg der bullischen Dynamik oder einem überraschenden Katalysator kommt, bezweifle ich, dass wir diesen Bereich sauber durchbrechen. Rechnen Sie mit unruhiger Preisbewegung und Fehlausbrüchen in dieser Spanne.

Lassen Sie uns über die Ziele sprechen. Sie sind klar, logisch und gut verteilt:

→ 4,12 $

→ 4,08 $

→ 4,02 $

→ 3,93 $

Ich erwarte keinen Kurssturz wie bei einem Wasserfall, aber diese Niveaus bieten solide Unterstützung. Für kurzfristige Händler sind dies mögliche Ausstiegszonen oder Nachkaufpunkte. Also, sollten Sie in Panik geraten? Nicht wirklich. Aber ein Rücksetzer an dieser Stelle ist nicht nur möglich – er fühlt sich wahrscheinlich an.

Wöchentliche Struktur bleibt bullisch

Jetzt kommt der Kurvenball. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bildet SUIs Wochenchart einen bullischen Kanal. Das ist eine große Sache. Er erzählt eine andere Geschichte als das stündliche Rauschen.

$SUI WEEKLY BULLISH CHANNEL SETUP FORMING 📈🔥 Sui looks primed for another major move to the upside in the coming months. Next Upside Channel Target : 14$ pic.twitter.com/uQUVNl5xcz — Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) July 28, 2025

Dieser Kanal deutet darauf hin, dass SUI noch Potenzial hat. Vielleicht nicht heute oder morgen – aber bald. Meiner Meinung nach sollten sich langfristige Bullen noch nicht abschrecken lassen. Wenn Sie den Markt erkunden, um in bevorstehende Pre-Sales oder ICOs zu investieren, bietet SUI weiterhin Potenzial in einer wachsenden DeFi-Erzählung.

Short-Positionen häufen sich schnell

Zoomen wir in das Verhalten der Händler hinein. Es gab einen Anstieg von 45 % beim Open Interest (OI) nach dem Durchbruch am Wochenende. Das ist enorm. Und das gesamte OI hat gerade neue Allzeithochs erreicht. Was bedeutet das? Einfach ausgedrückt: Viele Leute wetten auf einen Rückgang.

Das ist entweder Treibstoff für einen echten Crash – oder ein Setup für einen Short Squeeze. Wenn der Preis unter die Unterstützung fällt und dann umkehrt, werden diese Short-Positionen wahrscheinlich in Echtzeit zerschmettert.

$SUI started scaling into shorts here. With this weekend break on it, almost 45% OI got added to it with aggr OI reaching new ATHs, if we continue weakness back below this range, would expect alot of it to puke down and give us a nice trade https://t.co/Sx3yLnEwlb pic.twitter.com/LoRvZvMM8q — h.b.j (@hbj_trades) July 28, 2025

Diese Art von Setup kann schnell heiß werden. Eine scharfe Bewegung, und die Panik setzt ein. Shorts beeilen sich, um zu decken, und das treibt einen plötzlichen Kurssprung an. Aber hier kommt der Haken – Timing ist alles. Springen Sie zu früh rein, geraten Sie in die unruhige Phase. Warten Sie zu lange, ist der Squeeze schon vorbei.

Die Spanne ist entscheidend

SUI steckt in einer Hochrisikozone fest. Fällt der Preis unter diese zentrale Spanne? Könnte es schnell brenzlig werden. Bleibt er darüber mit Volumen? Wird das bullische Szenario wiederbelebt. Dies ist der Moment, in dem clevere Händler aufhören, Schlagzeilen zu verfolgen, und anfangen, auf die Niveaus zu achten.

Meine Einschätzung? Das ist eine Shakeout-Zone

Ich denke, das ist einer dieser klassischen Krypto-Fehlausbrüche. Der Markt zieht sich zurück, lockt Shorts an und spült schwache Hände aus. Aber das wöchentliche Setup ist nicht zusammengebrochen. Das ist entscheidend. Also ja – rechnen Sie mit Volatilität. Aber auch? Rechnen Sie mit Chancen.

Die OB-Zone bei 4,44 $–4,32 $. Eine Ablehnung hier bestätigt weiteres Abwärtspotenzial.

Die Spanne bei 4,02 $–3,93 $. Dort würde ich auf Unterstützung und eine mögliche Erholung achten.

Die wöchentliche Struktur. Solange der Kanal hält, bleibt weiteres Aufwärtspotenzial auf dem Tisch.

Für alle, die Ein- oder Ausstiege timen oder Kapital zwischen Börsen verschieben wollen: Werfen Sie einen Blick auf diesen aktualisierten Krypto-Börsenvergleich. SUI ist eines dieser Token, bei denen das kurzfristige Chartbild zur Vorsicht mahnt, aber das große Bild Hoffnung flüstert. Und im Krypto-Bereich? Ist das oft die beste Ausgangslage. Einfach nicht blinzeln.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.