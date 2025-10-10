SUI-Prognose: Milliarden fließen gerade in das Ökosystem

Das Wichtigste in Kürze

SUI erlebt starkes Wachstum: Der TVL liegt auf Rekordniveau, DeFi-Projekte florieren und die Handelsaktivität steigt.

Die technischen Charts deuten auf einen bevorstehenden Ausbruch hin.

Das Ökosystem wächst, insbesondere durch Entwicklungen mit Projekten wie Snorter, das schnelle Trades fördert.

Trotz starker Fundamentaldaten scheint SUI noch unterbewertet zu sein, ähnlich wie Ethereum oder Solana in ihren frühen Phasen.

Viele Zeichen sprechen für weiteres Wachstum und steigende Marktakzeptanz.

$SUI TVL erreicht Rekordwert von 2,6 Milliarden US-Dollar während des DeFi-Booms

Beginnen wir mit der Hauptzahl: SUI’s Total Value Locked hat ein Allzeithoch von 2,6 Milliarden US-Dollar erreicht. Das ist ein massiver Anstieg von +37 % gegenüber dem Vormonat und ein noch beeindruckenderer Anstieg von +160 % im Jahresvergleich.

Einfach gesagt: Mehr Geld als je zuvor fließt in das dezentrale Finanzökosystem von SUI. Die größten Treiber?

Suilend: 745 Millionen $ TVL

745 Millionen $ TVL Navi: 723 Millionen $

723 Millionen $ Momentum: 551 Millionen $ — +249 % im Monatsvergleich

Diese Art von Beschleunigung passiert nicht zufällig. Sie spiegelt wachsendes Vertrauen der Nutzer, stabile Liquidität und Entwickler wider, die tatsächlich Dinge erschaffen, die Menschen nutzen möchten. Inzwischen liegt der SUI-Preis bei rund 3,39 US-Dollar, gestützt von einer Marktkapitalisierung von 12,2 Milliarden US-Dollar — ein Anstieg von 80 % im Jahresvergleich. Er belegt jetzt Platz 6 im 24-Stunden-Handelsvolumen und übertrifft 156 Milliarden US-Dollar im DEX-Volumen.

🔥 $SUI TVL Hits Record $2.6B Amid DeFi Boom 📊 $SUI TVL surged +37% MoM and +160% YoY, reaching ATH of $2.6B. 💰 Top protocols driving growth:

Suilend = $745M

Navi = $723M

Momentum = $551M (+249% MoM) ⚙️ $SUI price = $3.39, with a $12.2B MC (+80% YoY).

Now #6 by 24h trading… pic.twitter.com/ijTRIDnU7z — Ark Quant Crypto (@ArkQuantCrypto) October 10, 2025

Das ist Elite-Niveau. Es stellt SUI in dieselbe Liga wie etablierte Layer-1-Ökosysteme. Das Wachstum des Ökosystems spielt dabei eine große Rolle — DeFi, Stablecoin-Emissionen und sogar Web3-Gaming-Migrationen treiben die Akzeptanz voran. Sie können sich Krypto-Prognosen ansehen, um zu verstehen, wohin die nächste Liquidität fließen könnte. Aus meiner Sicht sind diese Zahlen nicht nur Statistiken. Sie sind Vertrauenssignale.

SUI-Chartmuster deuten auf bevorstehenden Ausbruch hin

Kommen wir nun zu den Charts — der technischen Seite. Die meisten $SUI-Paare scheinen ihren Boden bereits gefunden zu haben. Dazu gehören SUI/BTC, SUI/ETH und SUI/SOL. Das SUI/USD-Paar konsolidiert sich seit fast sechs Monaten zwischen 4 $ und 2,50 $. Das ist eine weite, aber gesunde Spanne. Auf den ersten Blick mag es langweilig erscheinen. Keine Feuerwerke. Keine riesigen Pumps. Aber wenn man etwas genauer hinsieht, ändert sich die Geschichte.

Most of $SUI charts look like they already bottomed out with major pairs like SUI/BTC – SUI/ETH – SUI/SOL The SUI/USD pair has been consolidating between $4-$2.5 for the last 6 month which is boring but also showing very strong signs of imminent breakout higher All the signs… pic.twitter.com/i2HW5OZ09q — Suivestor (@Suivestor) October 9, 2025

Man beginnt, eine sich verengende Struktur, konsistente höhere Tiefs und abnehmende Volatilität zu erkennen. In der technischen Analyse ist das ein klassisches Rezept für einen Kompressionsausbruch — wie eine gespannte Feder. Ich habe dieses Muster schon einmal gesehen. Natürlich ist es keine Garantie, aber die Kombination aus On-Chain-Wachstum und technischer Konsolidierung bleibt in der Regel nicht lange ruhig. Kurz gesagt: Alle Wege scheinen zu Sui zu führen.

Für diejenigen, die erkunden möchten, wo man SUI kaufen oder handeln kann, empfiehlt es sich, Krypto-Börsen zu vergleichen, um sichere Optionen zu wählen, bevor die nächste große Aufwärtsbewegung beginnt.

Während das SUI-Ökosystem neue Höhen erreicht, mit einem „Total Value Locked“ von 2,6 Milliarden USD und DeFi-Projekten wie Suilend und Momentum, wird klar: Kapital, Nutzer und Entwickler kehren zurück, um dezentrale Anwendungen zu nutzen. Dieser neue Schub an Vertrauen in auf Blockchains basierende Finanz-DApps deutet nicht nur auf steigende Liquidität hin, sondern auf eine Rückkehr zu Projekten, die praktischen Wert und Benutzerfreundlichkeit bieten. Snorter Token ist ein Projekt, das sich in diesem Kontext irgendwo zwischen Automatisierung, Zugänglichkeit und Effizienz positioniert.

Der Tradingbot auf Telegram

Die Bewegung in Richtung größerer Interoperabilität – wie durch die neue Beziehung zwischen SUI und Trading Bots belegt – deutet darauf hin, dass es in einer Multi-Chain-Welt an der Zeit ist, mehr Wert auf die Schaffung benutzerfreundlicher Schnittstellen zu legen. Snorter hat dies berücksichtigt und ermöglicht den Handel mit Kryptowährungen über eine App, die bereits von Millionen Menschen genutzt wird: Telegram.

HERE'S SNORTER. 20TH OCTOBER 2025. TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Anstatt sich mit komplexen Handelsoberflächen zu befassen oder ein hohes Maß an technischem Wissen zu haben, können Sie Ihre Transaktionen, Analysen und Strategien direkt über eine von einem Chatbot bereitgestellte Schnittstelle durchführen. Und während Netzwerke wie SUI oder Solana das infrastrukturelle Grundgerüst bieten, deckt Snorter den praktischen Zugang ab – wenn Technik in die Praxis umgesetzt wird. In einem Zeitalter von DeFi und Auto-Trading könnte dieser Ansatz, der Einfachheit an erster Stelle stellt, entscheidend sein.

Denn die Projekte, die fortschrittliche Blockchain-Technologie mit gesundem Menschenverstand und Benutzerfreundlichkeit vereinen, setzen sich immer durch. Snorter verkörpert daher auch die Einstellung, auf der SUI basiert: technische Exzellenz, Nutzerzentralität und den Wunsch, Dinge voranzutreiben – obwohl in diesem Fall alles streng auf den Handel ausgerichtet ist.

Meiner Ansicht nach sind diese Ökosysteme keine isolierten Inseln mehr. Sie entwickeln sich zu miteinander verbundenen Knotenpunkten, in denen Liquidität, Nutzer und Innovation freier fließen.

Mein Fazit: SUI wirkt derzeit unterbewertet

Treten wir einen Schritt zurück. Mit 2,6 Milliarden US-Dollar TVL, zweistelligem monatlichem Wachstum und starken Netzwerkkennzahlen wird SUI immer noch zu einem Kurs gehandelt, der im Vergleich zu seinen Mitbewerbern wie ein Rabatt erscheint. Ethereum, Solana und Avalanche durchliefen alle diese Phase — explosives Wachstum unter der Oberfläche, bevor der Markt aufholte. SUI scheint jetzt an genau diesem Punkt zu sein.

Es gibt jedoch einen Vorbehalt: Makrobedingungen beeinflussen weiterhin alles. Bitcoins Preisspanne, globale Liquidität und Anlegerstimmung können Bewegungen verzögern. Aber meiner Ansicht nach sind die Fundamentaldaten von SUI zu stark, um noch lange ignoriert zu werden. Jedes Chart, jede Kennzahl, jede Entwicklerankündigung weist in eine Richtung — aufwärtsgerichtete Dynamik, die darauf wartet, entfesselt zu werden.

Wenn Sie jemand sind, der gerne eigene Recherchen durchführt, können Sie herausfinden, wo Sie Kryptowährungen kaufen können.

Die kurzfristige SUI-Prognose sieht gut aus — und sie könnte sogar unterschätzt sein. SUI befindet sich an dem Punkt, an dem Fundamentaldaten, technische Signale und Marktstimmung zusammenkommen. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass sich etwas Großes zusammenbraut — vom DeFi-Wachstum über Cross-Chain-Innovation bis hin zur Kurskonsolidierung.

Egal, ob Sie Händler, Entwickler oder einfach nur krypto-neugierig sind: Achten Sie auf SUI. Es könnte viele überraschen — still, und dann plötzlich auf einmal.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschliesslich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.