TON Wallet startet in den USA – DeFi für Millionen direkt in Telegram

Kryptowährungen per Nachricht versenden? Telegram macht diesen futuristischen Traum jetzt auch in den USA zur Realität. Mit der Einführung seiner nativen TON Wallet innerhalb des Messengers bricht eine neue Ära an – intuitiv, schnell und direkt im Chat. Der Artikel zeigt, wie die Integration funktioniert, warum das ein Gamechanger für DeFi sein könnte und was Nutzer jetzt wissen müssen.

Telegram-Nutzer in den Vereinigten Staaten haben ab sofort Zugriff auf die native Krypto-Wallet des Messengers. Die Integration der TON Wallet ermöglicht es ihnen, direkt innerhalb der App Kryptowährungen wie USDT und TON zu kaufen, zu versenden oder zu tauschen. Bereits 2023 wurde die Wallet international eingeführt und verzeichnete über 100 Millionen Aktivierungen. Nun folgt der offizielle Rollout in einem der wichtigsten Märkte der Welt.

Die Wallet ist fest in die Benutzeroberfläche von Telegram eingebunden. Nutzer müssen keine externe App mehr öffnen, um Transaktionen durchzuführen oder Wallets zu verwalten. Diese tiefe Integration ist laut CEO Andrew Rogozov kein Add-on, sondern Teil eines ganz neuen Nutzererlebnisses.

🇺🇸 BREAKING NEWS: TON Wallet is now live in the US!

Users in the United States can now access TON Wallet – right inside Telegram: https://t.co/prFH3bPT77

💱 Buy and trade USDT, TON and hundreds of other tokens

💬 Send crypto to friends in DMs

💵 Convert dollars to crypto with… pic.twitter.com/7qiyVIaICI

— TON Wallet (@tonwallet_tg) July 22, 2025