Trump begnadigt Binance Gründer CZ: BNB steigt +5% – Kann jetzt auch Bitcoin Hyper explodieren?

Donald Trump hat Binance-Gründer Changpeng Zhao begnadigt und damit einen Wendepunkt für die US-Krypto-Politik eingeläutet.

Unter Biden stand die Branche stark unter Druck, doch Trumps Kurs ist deutlich freundlicher.

Die Begnadigung sendet ein Signal an Investoren und Märkte weltweit.

Ein politisches Erdbeben erschüttert die Finanzwelt und Binance: Donald Trump hat den Binance-Gründer Changpeng „CZ“ Zhao begnadigt. Nach Jahren des harten Vorgehens gegen die Kryptobranche unter Präsident Biden scheint eine neue Ära der Offenheit begonnen zu haben. Was bedeutet dieser Schritt für die Zukunft digitaler Währungen, die Politik und die globale Finanzlandschaft?

Trump begnadigt Binance-Gründer Changpeng Zhao

Die Nachricht kam überraschend: US-Präsident Donald Trump hat den Binance-Gründer Changpeng Zhao offiziell begnadigt. Damit endet eine Phase rechtlicher Unsicherheit für einen der bekanntesten Namen der Kryptoindustrie. Zhao, der 2023 als CEO von Binance zurücktrat, verbrachte vier Monate in einem Gefängnis in Kalifornien. Der Grund war ein Schuldeingeständnis wegen Verstößen gegen US-Gesetze zur Geldwäsche. Der BNB Kurs reagierte sofort und stieg um 5% von $1.084 auf $1.148 in wenigen Minuten.

Die Begnadigung gilt als politisches Signal an die Branche. Trumps Sprecherin Karoline Levitt erklärte, die Entscheidung beende den „Krieg gegen Kryptowährungen“, den die Biden-Regierung geführt habe. Sie warf der früheren Administration vor, Innovationen behindert und Investoren abgeschreckt zu haben. Beobachter sehen darin eine deutliche Wende in der Haltung der USA gegenüber digitalen Vermögenswerten.

Bidens harter Kurs gegen Binance und Krypto: Nun kommt Trumps Gegenreaktion

Unter der Regierung von Joe Biden hatte sich der Ton gegenüber Kryptowährungen deutlich verschärft. Behörden verhängten hohe Strafen und strengten Prozesse gegen führende Krypto-Unternehmen an. Auch Binance war betroffen und musste im Rahmen eines milliardenschweren Vergleichs rechtliche Zugeständnisse machen. Zhaos Rücktritt galt damals als Symbol für den Druck, dem die Branche ausgesetzt war.

Mit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat sich die Lage verändert. Der neue Präsident hatte schon im Wahlkampf angekündigt, Innovationen in der digitalen Finanzwelt zu fördern. Sein Team spricht von einem „Neustart für Krypto“, der auch internationale Investoren anziehen soll. Viele Marktbeobachter sehen darin den Versuch, den US-Technologiestandort wieder konkurrenzfähig zu machen.

Zhaos Weg vom Unternehmer zum Symbol von Binance und BNB

Changpeng Zhao gründete Binance 2017 nach einem erfolgreichen Initial Coin Offering. Innerhalb weniger Monate entwickelte sich die Plattform zur größten Kryptobörse der Welt. Millionen Nutzer weltweit handeln dort täglich digitale Währungen. Doch der rasante Aufstieg brachte auch Probleme. US-Behörden warfen Binance vor, unzureichende Maßnahmen gegen Geldwäsche zu haben und verdächtige Transaktionen zuzulassen.

Zhao selbst gestand im Jahr 2023 Fehler ein und trat zurück. Trotzdem blieb er eine Schlüsselfigur in der Krypto-Community. Viele sahen in ihm weniger einen Straftäter als einen Pionier, der an regulatorischen Grenzen scheiterte. Trumps Begnadigung gibt dieser Sichtweise neuen Auftrieb. Beobachter sprechen von einem symbolischen Sieg für die gesamte Branche.

JUST IN: 🇺🇸 Trump pardons Binance founder CZ pic.twitter.com/xsnHa2DCwD — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 23, 2025

Politische und wirtschaftliche Hintergründe für Binance

Die Begnadigung kommt nicht ohne politische Note. Trump hatte im Wahlkampf massive Unterstützung aus der Technologiebranche erhalten. Spender aus dem Silicon Valley steuerten Milliardenbeträge bei, um seinen Kurs zu unterstützen. Seit seinem Amtsantritt hat seine Regierung mehrere Verfahren der Börsenaufsicht gegen Kryptounternehmen eingestellt.

Kritiker wie Senatorin Elizabeth Warren werfen Trump vor, wirtschaftliche Interessen über Rechtsstaatlichkeit zu stellen. Sie bezeichnete die Begnadigung als „korrupten Deal“ zwischen Politik und Wirtschaft. Doch Befürworter argumentieren, dass sie den Weg für eine innovationsfreundlichere Finanzpolitik ebne. Für viele ist die Entscheidung ein Signal an Investoren, dass die USA wieder ein sicherer Hafen für Kryptounternehmen sind.

Ausblick: Eine neue Ära für BNB und Krypto allgemein in den USA

Mit der Begnadigung Zhaos scheint Trumps Regierung die Weichen für eine neue Krypto-Politik zu stellen. Schon jetzt lockert die SEC ihre Haltung und arbeitet an klareren Richtlinien für digitale Vermögenswerte. Investoren hoffen, dass dieser Kurs mehr Rechtssicherheit und Wachstum bringt. Auch der Bitcoin-Kurs reagierte positiv auf die Nachricht.

Ob der politische Richtungswechsel dauerhaft Bestand hat, bleibt offen. Doch der Schritt sendet ein starkes Signal: Kryptowährungen sind zurück im Zentrum der US-Wirtschaft. Für Changpeng Zhao selbst könnte die Begnadigung der Beginn eines Comebacks sein – vielleicht nicht als CEO, aber als einflussreiche Stimme im globalen Kryptomarkt.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏 Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide. (Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Reaktionen aus der Finanzwelt

Die Krypto-Community reagierte schnell auf die Nachricht von Zhaos Begnadigung. Innerhalb weniger Stunden stiegen die Kurse mehrerer digitaler Währungen deutlich an. Der Bitcoin legte zeitweise über fünf Prozent zu, während auch Binance Coin und Ethereum Gewinne verzeichneten. Analysten sprechen von einem „Vertrauenssignal“ für den Markt, das institutionelle Anleger wieder in den Sektor locken könnte.

Auch wirtschaftliche Experten sehen die Entscheidung als Wendepunkt. Der US-Markt könnte durch Trumps pro-krypto Haltung eine neue Welle von Start-ups und Investitionen anziehen. Besonders im Bereich Blockchain-Technologie erwarten Branchenkenner ein starkes Wachstum. Die Börsen in Asien und Europa reagierten ebenfalls positiv, was auf eine globale Entspannung hindeutet.

BNB und Binance: Ein Balanceakt zwischen Politik und Innovation

Trotz der positiven Reaktionen bleibt Trumps Kurs umstritten. Während Unternehmer den Schritt begrüßen, warnen Regulierungsbehörden vor einem möglichen Kontrollverlust. Sie befürchten, dass ein zu lockerer Umgang mit Kryptofirmen neue Risiken für Finanzmärkte schaffen könnte. Dennoch versucht die neue Administration, klare Regeln zu formulieren, die Innovation fördern, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Changpeng Zhao selbst äußerte sich dankbar über die Begnadigung und kündigte an, sich künftig stärker für Aufklärung und Compliance im Kryptobereich einzusetzen. Beobachter interpretieren dies als Versuch, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Ob ihm das gelingt, hängt nun davon ab, wie glaubwürdig Binance und andere große Plattformen künftig agieren.

Money keeps on flowing into the $BNB ecosystem. Scam chain with scam tokens and fake volume. Yes you can ape in and earn money but it's not going to take long. pic.twitter.com/eRbXvb0qUx — Ted (@TedPillows) October 8, 2025

