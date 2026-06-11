Trump-Familie: 500-Millionen-Deal belastet Krypto-Gesetz

Das Wichtigste in Kürze

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Eine Aktien-Transaktion des Präsidentensohns in ein Krypto-Unternehmen kurz vor der Amtseinführung schafft eine kontinuierliche finanzielle Verflechtung.

Da die Regierung dieses Unternehmen nun über den CLARITY Act reguliert, entsteht eine dauerhafte Ausrichtung zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Trump-Familie und dem Ergebnis der Abstimmung im Senat.

Nur vier Tage vor der Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar 2025 unterzeichnete Eric Trump eine Investitionsvereinbarung über den Verkauf eines Anteils von 49 % von World Liberty Financial an Aryam Investment 1. Hinter diesem Vehikel aus Abu Dhabi steht Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, der nationale Sicherheitsberater der VAE und Bruder des Präsidenten der Emirate. Der Deal umfasst ein Volumen von 500 Millionen US-Dollar, wobei eine erste Tranche von 250 Millionen US-Dollar rund 187 Millionen US-Dollar an Unternehmen mit Trump-Bezug und mindestens 31 Millionen US-Dollar an Einheiten von Steve Witkoff, dem Mitbegründer von World Liberty Financial, ausschüttete. Heute steht diese Transaktion im Zentrum einer Untersuchung des US-Repräsentantenhauses und sorgt für ein wachsendes Glaubwürdigkeitsproblem für den Digital Asset Market Clarity Act im Vorfeld der Abstimmung im Senat.

Four days before Trump’s inauguration, lieutenants to an Abu Dhabi royal secretly signed a deal w/the Trump family to buy a 49% stake in World Liberty Financial for $500M, according to documents & people familiar.



The buyer paid half up front, steering $187M to Trump family… — Rebecca Ballhaus (@rebeccaballhaus) February 1, 2026

Dies ist nicht einfach nur ein Geschäftsbüro, das die Familie eines Präsidenten vor dessen Amtsantritt abgeschlossen hat. Es handelt sich um einen strukturellen Interessenkonflikt, der direkt in die gesetzgeberische Architektur der wohl bedeutendsten Krypto-Regulierung des Jahres 2026 eingebettet ist. Die Trump-Administration treibt diesen Gesetzentwurf nun durch den Senat, dessen demokratische Mitglieder bereits einmal vergeblich versucht haben, Ethikregeln im Text zu verankern – ein Vorstoß, der an der Parteilinie scheiterte.

In einem am 9. Juni veröffentlichten Gastbeitrag für CoinDesk identifiziert Scott Greytak fünf spezifische Integritätslücken im aktuellen Text des CLARITY Act. Diese betreffen die DeFi-Aufsicht, Anonymisierungstools, die Regulierung von Stablecoins, die Durchsetzung der Gerichtsbarkeit sowie Ethikregeln für Staatsbedienstete. Jede dieser Lücken könnte, sollte sie ungelöst bleiben, das erklärte Ziel des Gesetzes – den Schutz der Integrität des US-Finanzsystems – erheblich untergraben.

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Deal-Mechanik und der Konflikt mit dem Clarity Act: Ein dauerhaftes Problem

Der Mechanismus funktioniert wie folgt: Eine Aktien-Transaktion des Präsidentensohns in ein Krypto-Unternehmen kurz vor der Amtseinführung schafft eine kontinuierliche finanzielle Verflechtung. Da die Regierung dieses Unternehmen nun über den CLARITY Act reguliert, entsteht eine dauerhafte Ausrichtung zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Trump-Familie und dem Ergebnis der Abstimmung im Senat.

Scheich Tahnoon, den das Wall Street Journal als Architekten für Geheimdienste und Staatskapital der VAE beschreibt, besetzte zwei Führungspositionen im Vorstand von World Liberty Financial mit Vertretern seiner KI- und Datenfirma G42. Neben Eric Trump und Zach Witkoff erhält damit ein Käufer mit Verbindungen zu einem ausländischen Staat eine formelle Governance-Position in einem Unternehmen, dessen regulatorisches Umfeld direkt von einem amtierenden US-Präsidenten beeinflusst wird.

Das finanzielle Engagement der Trump-Familie bei World Liberty Financial geht weit über den 500-Millionen-Dollar-Deal mit Abu Dhabi hinaus. Reuters und nachfolgende Analysen schätzen, dass WLFI rund 550 Millionen US-Dollar von Token-Käufern eingesammelt hat. Die Struktur sieht vor, dass die Trump-Familie Anspruch auf etwa 75 % des Nettoeinkommens hat, was allein rund 400 Millionen US-Dollar an Gebühren aus diesen Verkäufen entsprechen würde.

The Trump family crypto breakdown:

💰 $WLFI tokens: $463M

💰 $TRUMP meme coin: $336M

💰 USD1 stablecoin: $235M

🇺🇦 Abu Dhabi royal: $500M investment before inauguration

📊 90%+ of Trump Org H1 2025 income = crypto



The family writing crypto policy while earning $2.3B from crypto.… https://t.co/QawhMj0fee — Crypt Topia (@KRYPTTOPIA) June 9, 2026

Eine Überprüfung von Finanzoffenlegungen durch die BBC ergab, dass Trump etwa 15,75 Milliarden WLFI-Token hält. Dieser Anteil der Familie wird auf Basis damaliger Preise auf rund 5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Damit wäre Krypto seine größte einzelne Vermögensquelle – eine Feststellung, die strukturell bedeutsam bleibt, ungeachtet dessen, wie einzelne Bewertungsgrundlagen angefochten werden.

Das Weiße Haus erklärte dazu, dass die Vermögenswerte von Präsident Trump in einem Treuhandfonds verwaltet werden, der von seinen Kindern geführt wird, um Interessenkonflikte auszuschließen. Ein Sprecher von World Liberty Financial gab an, dass weder Trump noch Witkoff an der Aryam-Transaktion beteiligt waren oder seit dem Amtsantritt Verbindungen zum Unternehmen unterhalten.

Der Status dieser Zusicherungen erfordert jedoch eine genaue Betrachtung: Der Deal wurde vier Tage vor Regierungsantritt unterzeichnet, die Zahlungen an Trump-nahe Unternehmen flossen in Tranchen nach der Amtseinführung, und der Gesetzgebungsprozess, an dem diese Einheiten nun ein finanzielles Interesse haben, schritt vollständig unter der Aufsicht der aktuellen Regierung voran. Die Frage nach Trumps Krypto-Interessenkonflikt ist daher keine Frage der Absicht, sondern eine Frage der strukturellen Verflechtung, die unabhängig von formellen Treuhandvereinbarungen fortbesteht.

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