Trump Jr.-verbundenes Unternehmen sammelt 50 Mio. USD für Krypto

Das Wichtigste in Kürze

Thumzup Media, verbunden mit Donald Trump Jr., sammelt 50 Mio.

USD für Krypto-Mining und digitale Assets.

Geplant sind modernste Mining-Infrastruktur, Bitcoin-gestützte Kreditlinien und ein großer Treasury-Bestand.

Eine Partnerschaft mit Coinbase ermöglicht Liquidität ohne Verkauf der Bitcoin-Bestände.

Trump Jr.

investierte persönlich Millionen, was die wachsende Präsenz der Trump-Familie in der Kryptobranche unterstreicht.

Die Aktie legte 2025 stark zu, und mit regulatorischer Genehmigung für bis zu 250 Mio.

USD an Krypto-Assets setzt Thumzup auf langfristiges Wachstum.

Erfolg hängt von Umsetzung und Bitcoin-Preis ab.

Trump Jr. und das 50-Millionen-Dollar-Krypto-Venture

Die Thumzup Media Corporation, ein Unternehmen mit Verbindung zu Donald Trump Jr., hat gerade 50 Millionen USD eingesammelt, um ihre Kryptowährungsambitionen zu verstärken.

Der Plan? Von den Social-Media-Wurzeln in den ertragreichen Krypto-Mining-Bereich und ein diversifiziertes digitales Asset-Portfolio expandieren. Die Rede ist von „modernster Kryptowährungs-Mining-Infrastruktur“ — der Art von industrieller Großanlage, die rund um die Uhr Bitcoin produziert.

🇺🇸 NEW: Donald Trump Jr-backed social media company Thumzup raised $50M to expand into cryptocurrency mining and its crypto treasury investments. It also announced a partnership with Coinbase to establish a Bitcoin-backed credit facility. pic.twitter.com/4AYHGZVERP — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 14, 2025

Ich halte diese Neuausrichtung für klug. Die Margen im Mining sind enger geworden, aber mit einem Bitcoin auf Spitzenwerten können Infrastrukturinvestitionen zu ernsthaften Cashflow-Maschinen werden — besonders wenn die Energiekosten zu günstigen Konditionen festgeschrieben sind.

Coinbase-Partnerschaft: Bitcoin-gestützte Kreditfazilität

Als Teil des Vorstoßes kündigte Thumzup eine Partnerschaft mit Coinbase an. Ziel ist es, eine Bitcoin-gestützte Kreditfazilität einzurichten — im Wesentlichen, um geschürften Bitcoin in beleihbares Kapital zu verwandeln, ohne ihn zu verkaufen.

🚀 Bitcoin Peaks: 5 Amazing Insights as Trump Jr. Eyes $50M Crypto Expansion Bitcoin has recently reached an impressive peak, drawing global investor interest. A firm linked to Donald Trump Jr. has announced a substantial $50 million raise aimed at enhancing its crypto sector… pic.twitter.com/5uZjOh5402 — Crypto Update IO 🚀 (@cryptoupdate_io) August 14, 2025

Das ist enorm. Es ist die Art von finanzieller Konstruktion, die man normalerweise von Hedgefonds und institutionellen Akteuren sieht. Den Bitcoin zu halten und gleichzeitig Liquidität zu nutzen, bedeutet, dass sie das langfristige Spiel spielen können, ohne kurzfristige Chancen zu verpassen.

Aus meiner Sicht ist das ein Machtzug. Und in einem volatilen Markt ist Flexibilität König.

Die wachsenden Krypto-Interessen der Trump-Familie

Donald Trump Jr. ist hier nicht nur eine Galionsfigur. Er hat persönlich 350.000 Thumzup-Aktien im Wert von rund 3,3 Millionen USD gekauft. Das ist kein Kleingeld — es ist ein Signal.

Der Name Trump hat in Politik und Medien bereits Gewicht.

Jetzt bauen sie stetig ihre Präsenz in der Krypto-Ökonomie aus. Unabhängig davon, ob man ihre Politik unterstützt oder nicht, sagt diese Vertiefung der Investition etwas Wichtiges: einflussreiches Kapital fließt in Blockchain-Infrastruktur, nicht nur in spekulative Tokens.

Und wenn einflussreiches Geld sich verpflichtet, folgt oft das Geld der Kleinanleger.

Thumzup-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um 7,62 % auf 10,87 USD. Für das Jahr 2025 bisher sind sie unglaubliche 194,5 % gestiegen.

Sicher, die Fahrt war nicht völlig reibungslos — ein Rückgang von 33 % erfolgte zuvor nach der Ankündigung von Vorzugsaktien. Aber die Erholung zeigt eines: Der Markt kauft die Krypto-Story.

Und hier der Knaller: Thumzup hat die behördliche Genehmigung, bis zu 250 Millionen USD in Krypto-Assets zu halten. Das ist kein Nebenprojekt. Das ist eine Bilanzstrategie.

Hier geht es nicht nur darum, dass ein Unternehmen von einer Bitcoin-Rallye profitiert. Es geht um eine breitere Entwicklung, bei der börsennotierte Unternehmen Kryptowährung sowohl als operativen Vermögenswert als auch als Kapitalwachstumsstrategie betrachten.

Durch die Integration von Mining, Treasury-Beständen und einer Bitcoin-gestützten Kreditfazilität schafft Thumzup ein diversifiziertes Krypto-Geschäft unter einem Dach. Das ist selten — und potenziell mächtig — in einem Markt, in dem die meisten Firmen nur einen Bereich wählen.

Die Verbindung zu Trump Jr. sorgt für mediale Aufmerksamkeit, was bei Investoren hilft, aber der wahre Test wird die Umsetzung sein. Mining ist kapitalintensiv. Kreditfazilitäten erfordern sorgfältiges Risikomanagement. Und der Bitcoin-Preis? Er kann genauso schnell fallen wie steigen.

Trotzdem definieren in einem Markt auf Allzeithochs oft mutige Schritte die Gewinner. Thumzup macht gerade einen solchen.

Und wenn man ähnliche Schritte verfolgt, ist es entscheidend, die Prognose für Kryptowährungen im Auge zu behalten.

Wenn Bitcoin über 120.000 USD bleibt und die Mining-Expansion nach Plan verläuft, würde es mich nicht überraschen, wenn Thumzup als einer der meistdiskutierten Crossover-Plays des Jahres hervorgeht — von Social Media zu Krypto-Schwergewicht.

Mit anderen Worten? Sie setzen 50 Millionen USD darauf, dass die Zukunft nicht nur digital ist. Sie ist geschürft, gespeichert und gehebelt.

