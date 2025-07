Trump-Regierung veröffentlicht lange versprochenen Krypto-Bericht

Keine Flüstertöne mehr. Das ist der Moment, in dem Washington das Megafon ergreift. Krypto ist nicht mehr Randerscheinung. Es steht in der ersten Reihe, im Rampenlicht – und bekommt endlich die regulatorische Aufmerksamkeit, die es verdient.

Statistiken lügen nicht. In einem 166-seitigen Bericht wird Krypto nicht beiläufig erwähnt – es ist das Herzstück. Wir sprechen von:

Das ist nicht nur Füllmaterial. Es ist der Fokus.

391 mentions of Crypto, 130 mentions of Bitcoin, 32 mentions of DeFi and 28 mentions of Ethereum.

The White House just published a 166 page Digital Asset Report.

Meiner Ansicht nach signalisiert dieses Maß an Durchdringung echten Willen. Sie machen nicht einfach Häkchen – sie schaffen politische Wege. Die Regierung erkennt an, was wir seit Jahren wissen: Dezentrale Technologie ist keine Phase. Sie ist die Zukunft.

Die Trump-Regierung ist hier nicht schüchtern. Der Bericht nennt Krypto eine Säule der finanziellen Zukunft Amerikas. Kein Experiment. Kein Nebenprojekt. Sie erkennen die Bewegung ganz klar als Basisbewegung an. Gebaut von gewöhnlichen Menschen. Entwicklern, Minern, Händlern, Programmierern. Nicht von traditionellen Institutionen.

🚨 THE CRYPTO REPORT IS OUT 🇺🇸

The Trump administration officially backs crypto as a pillar of America’s financial future.

No longer fringe. No longer ignored.

This report calls it what it is: a grassroots revolution — powered by builders, miners, traders, and everyday users.… pic.twitter.com/QWxzGMKxMF

— ZDKL Coin + Peace Through Trade (PTT) Blockchain (@ZDKLCoin) July 30, 2025