UK plant, beschlagnahmte Bitcoin zu verkaufen? Das müssen Sie wissen

Dieser Schatz ist nicht neu. Er geht zurück auf das Jahr 2018, als die britischen Strafverfolgungsbehörden halfen, einen massiven internationalen Krypto-Betrug mit chinesischen Staatsangehörigen zu zerschlagen. Der Schlag führte zur Beschlagnahmung von 61.000 Bitcoin, die zum heutigen Kurs (je nach Marktvolatilität) mehr als 5 Milliarden Pfund wert sind. Das ist ein ernstzunehmender Batzen.

The Home Office is building a framework to liquidate the stash and plug a fiscal gap. pic.twitter.com/bXhelbCOc6

Chancellor Rachel Reeves may sell £5B+ in BTC seized from a 2018 Chinese Ponzi scheme — including 61,000 $BTC . 🇬🇧

Jetzt sieht das Vereinigte Königreich diese Summe wie ein Sparschwein an – eines, das helfen könnte, das Haushaltsdefizit von 20 Milliarden Pfund zu schließen.

Lassen Sie uns nichts vormachen – das ist keine routinemäßige Vermögensumschichtung. Das Timing ist messerscharf und sagt viel aus. Rachel Reeves hat sich kaum in ihrer Rolle als Schatzkanzlerin eingefunden, und sie blickt bereits auf ein Haushaltsloch von 20 Milliarden Pfund.

Die Regierung braucht Geld, und zwar jetzt. Traditionelle Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen sind politische Minenfelder – besonders für eine neue Regierung, die Stabilität ausstrahlen möchte.

JUST IN: 🇬🇧 Rachel Reeves may sell billions in seized Bitcoin to help plug a £20B budget shortfall.

The Home Office is developing a custody system for 61,000 Bitcoin and other digital assets confiscated from criminals now worth at least £5 billion. pic.twitter.com/E0RwVLZrpX

— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) July 19, 2025